Play-ins: Terminó la participación de INFINITY en Worlds 2021

INFINITY cayó en su último encuentro del play-in, el clasificatorio presencial al evento principal de Worlds 2021, ante LNG Esports y el recorrido latinoamericano terminó. El rival fue el representante de China, que clasificó como cuarto de la liga LPL y demostró ser el rival más duro del grupo A. Con esta derrota contundente, la organización mexicana no logró ninguna victoria en sus cuatro enfrentamientos y dio por finalizado su recorrido.

Worlds es el evento culminante del circuito competitivo de League of Legends, que reúne a los mejores equipos por el título del gran campeón mundial. Esta no fue la primer experiencia del roster de INFINITY en Islandia, ya que este año también tuvieron la oportunidad de viajar a disputar el MSI 2021 (Mid-Season Invitational). A pesar de probarse como el equipo más fuerte de Latam, el infinito también experimentó un corto recorrido en ese entonces, con una sola victoria, pero ante un grupo aún más difícil que incluyó a DWG KIA, Cloud9 y DetonatioN FocusMe.

INFINITY llegó a su encuentro frente a LNG con todo el viento en contra: sus derrotas previas, depender de una victoria ante el mejor del grupo y una mentalidad que podría afectar hasta a los más fríos de cabeza, al verse al borde de la eliminación frente a las expectativas previas llegando al evento.

Desde el primer momento, LNG Esports presionó sus carriles y se posicionó como el agresor, tomando la jungla enemiga, desplazando a SolidSnake (jungler) y una presión del Wukong de Ale (top-laner de LNG) en el carril superior que terminó en la primera sangre sobre Buggax. Para los 10 minutos de juego, la diferencia de oro ya era evidente con siete asesinatos para los chinos. INFINITY no se quedó de brazos cruzados, pero no pudo concretar objetivos en sus rotaciones y perdió control del mapa. La diferencia de neto altamente inclinada para LNG Esports los obligó a ceder torreta tras torreta.

A los 20 minutos de partida, los latinos se encontraron sin torretas tier 2, relegados a su base y más de10 mil de oro debajo del rival. Dos minutos después, INFINITY apostó a una pelea sobre el río del lado inferior del mapa, luego de perder su inhibidor en persecución de LNG con un teleport de Buggax del lado opuesto. Pero, sin poder concretar una iniciación, fue Ale quien selló el resultado con su definitiva y un triple kill que terminó en un ace y la destrucción del nexo.

"icon" de LNG, vía Riot Games

Análisis de los pases directos y encuentros destacados

Luego de tres derrotas en el Grupo A, Unicorns of Love, contra todos los pronósticos, logró una victoria ante el primero de la tabla, Cloud9. Con su victoria forzó a una instancia de desempate tanto para ellos frente a Beyond Gaming y para Cloud9 ante DetonatioN FocusMe (DFM). A pesar de los esfuerzos, los players de Unicorns of Love perdieron el desempate contra el representante taiwanés. Aún así, la organización japonesa, DFM, se mostró muy agradecida, ya que se llevó el desempate frente a C9 y logró el pase directo al evento principal del Grupo B. Esta victoria de los japoneses significó la primera clasificación en su historia al Main Stage.

DetonatioN Focus Me, vía Riot Games

A pesar de la eliminación de INFINITY en Worlds 2021, vale destacar que han tenido un gran año competitivo en la LLA (Liga Latinoamericana) como el roster bicampeón, que logró el top 1 en los playoffs del Apertura y del Clausura. La región continúa en busca de dar el siguiente paso y demostrar su nivel en un escenario internacional.

Los brasileños de RED Canids avanzaron a la ronda de eliminación ante PEACE en un bo5 (mejor de cinco) por el pase al encuentro de clasificación, donde Cloud9 espera al vencedor. Por el otro lado, Beyond Gaming se enfrentará a Galtasaray Esports (Turquía) y el ganador tendrá su oportunidad ante el cuarto de la LCK (Corea), Hanwha Life Esports. Los cruces de eliminación se disputarán el 8 de octubre y los de clasificación el 9.

Encuentros de eliminación:

Galatasaray Esports vs Beyond Gaming - 06 MX/CO, 08 AR/CH/BR

RED Canids vs PEACE - 11 MX/CO, 13 AR/CH/BR

