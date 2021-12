En una noche cargada de emociones se entregaron los Coscu Army Awards y Momo se llevó el premio al Streamer del Año

Momo se quedó con el premio al Streamer del Año - Foto de Mariano Mazza.

Durante la noche del jueves tanto Twitch como las redes sociales relacionadas al mundo del streaming estuvieron pendientes de una sola cosa en Argentina: los Coscu Army Awards. La cuarta edición de la entrega de premios de la comunidad estuvo cargada de emociones y fue un claro reflejo del crecimiento que tuvo la escena en los últimos años. El galardón más importante, del Streamer del Año, se lo llevó Momo, uno de los integrantes históricos de la Coscu Army, que tuvo una excelente temporada que coronó de la mejor manera.

El evento, que nada tuvo que envidiarle a otras premiaciones, se realizó dentro de un salón del Hotel Hilton en Puerto Madero, y el hashtag #CAAWARDS ya era tendencia en Twitter antes de que arrancara la transmisión. Hubo cerca de 200 invitados entre streamers, youtubers y músicos que forman parte de la comunidad. El objetivo era poder premiar y destacar el talento y los mejores momentos de una escena que tiene mucho para dar , que es muy unida y que muchas veces es desprestigiada por otros ámbitos.

Coscu fue el conductor de la gala y, al igual que en años anteriores, dio lugar a la reflexión con discursos emotivos sobre el esfuerzo personal y el de perseguir tus sueños. Es algo que siempre busca destacar y él es el ejemplo viviente de lo que expresa. Comenzó haciendo streams hace casi 10 años desde su habitación en La Plata, con una sábana como cortina en el fondo cuando Twitch estaba en pañales, y hoy es el mayor referente del streaming en toda la región. Buscó ser el 1° y consiguió ser la cara de una generación entera, que creció mirando sus streams, usando sus palabras y creyendo en sus valores. Decenas de nuevos talentos y creadores de contenido se apoyaron en los cimientos que él construyó y gracias a eso la escena fue creciendo y desarrollándose.

Luego de nueve meses Brunenger volvió a aparecer en Twitch - Foto de Mariano Mazza.

Uno de los principales cambios en comparación a ediciones anteriores estuvo en las ternas. Si bien varias clásicas se mantuvieron, como Streamer Revelación, Mejor Streamer de CS:GO, de League of Legends, Fail del Año o Tilteada del Año, otras dejaron de estar y aparecieron algunas nuevas, como Stream Destacado, Youtuber del Año, Mejor Creador de Contenido para la Comunidad o Streamer Variedad. Con esto abarcaron a más talentos que también son parte de la escena y que en esta edición tuvieron su lugar y reconocimiento.

Además de todas las premiaciones hubo algunos momentos de la noche que sorprendieron, como la videollamada con Ibai, o que emocionaron tanto a los presentes como a los espectadores. El primero fue durante la entrega del premio al Mejor Streamer de IRL, donde hubo una mención especial para Brunenger, de los streamers más destacados del año pasado, que durante casi todo el 2021 se encontró baneado de Twitch de manera indefinida. Si bien la mayoría de sus sanciones fueron por errores evitables o que no eran su responsabilidad, acumuló seis, y desde marzo no puede mostrar su rostro en la plataforma de Amazon. Desde ese entonces buscó hacer contenido en otras páginas y de otras maneras, pero sueña con volver al lugar que lo vio nacer como streamer.

Ante todo pronóstico, y con el riesgo de un ban a su canal y al mismo stream de los Awards, Coscu lo invitó a subir al escenario a contar por lo que estaba pasando e invitó a Twitch a reflexionar sobre la importancia de los streamers en la plataforma.

El hashtag #FREEBRUNENGER invadió las redes, pero todo se volvió tenso cuando Martín comenzó a recibir mensajes de Twitch. La cara se le transformó y se lo notó más apagado los siguientes minutos del directo, hasta que contó qué sucedió: “Yo siempre soy natural y a veces esa naturalidad me condiciona. Hoy me pasó. Yo me hago cargo de todo lo que hago. Yo elegí todo lo que fue pasando acá, lo pensé en mi cabeza y para mi estaba bien. Después entiendo que una empresa o una marca lo pueda encontrar ofensivo. La verdad me rompe mucho las pelotas porque yo quiero seguir siendo como era. Entonces no sé si el año que viene lo vamos a hacer en Twitch, y lo digo sin pelos en la lengua. Y me bajoneó mucho que me presionen. Me dijeron que si me baneaban me baneaban otro día, y yo no tenía problema. Pero quería terminar el stream como se debe. Y sobre la marcha me dijeron que me podían cortar el stream hoy. Y se me pasó por la cabeza mandar todo a la mierda y seguirlo en YouTube , pero después dije que iba a defraudar al streamer del año y a todos los streamers que faltaban”.

Coscu es un símbolo de Twitch en la región, y sus palabras resonaron fuerte en el salón y en el stream, que continuó con la incertidumbre de no saber si en cualquier momento podía cortarse. “Y o voy a seguir como soy y la plataforma que me quiera bancar me bancará. Yo valgo por mí, no por la plataforma, y nosotros unidos valemos por nosotros , no por la plataforma. Que nadie les diga no se vayan a una u a otra, porque nosotros somos la plataforma y ya lo demostramos. Y si me quieren me banear, que me baneen”, concluyó.

El abrazo entre Frankkaster y Coscu que esperaba toda la comunidad. - Foto de Mariano Mazza.

Antes de conocer a quien se quedaría con el galardón más importante decidieron entregarle un anillo a cada ganador de las ediciones anteriores -al mejor estilo NBA-, y eso derivó en otro de los momentos emotivos de la velada, cuando subió Frankkaster al escenario y tuvo el esperado reencuentro con Coscu. Ambos fueron amigos durante mucho tiempo y eran dos símbolos del streaming en Argentina y la Coscu Army. De hecho Fran fue el primer ganador del Streamer del Año -en la edición 2018-, y por diferentes conflictos personales habían dejado de verse y trabajar juntos. El abrazo que se dieron en los Awards luego de todo lo que pasaron y de tanta distancia fue la mejor manera de demostrar lo unida que está la escena.

“Este ultimo tiempo entendí que hay algo más grande que él, que yo, que Pimpe, que vos inclusive. Hay algo que es más grande que todos nosotros y que es más importante. Y es la comunidad, es la Coscu Army. Es más importante que la individualidad, es más importante que las peleas y es más importante que las diferencias ”, reflexionó Frankkaster entre lágrimas sobre el escenario. Tanto él como Grafo, que lo ganó en 2019, y Pimpeano, que lo obtuvo en 2020, recibieron sus respectivos anillos.

Momo se quedó con el picante más importante.

Cerca de la 1:30 de la madrugada, más de ocho horas después del comienzo del stream, se entregó el premio más importante: el del Streamer del Año, que además incluye una estatuilla de oro rosa con joyas incrustadas, y que va pasando de ganador en ganador. El método de selección es como en el Balón de Oro en el fútbol, en el que el primer lugar es elegido por todos los nominados, que en este caso fueron Markito Navaja, Unicornio, Goncho, Momo y Luquita Rodríguez.

Quien se quedó con el galardón fue Momo, que además era uno de los principales candidatos después de una temporada brillante, que no empezó de la mejor manera pero que culminó con broche de oro. Tuvo un baneo, se cambió de plataforma, viajó a stremear con Ibai y en las calles de Europa, hizo un directo junto a Coscu en la punta del obelisco y lo despidió con el festival Momo Fest en la República de los Niños. “ Creo que esto es lo más importante que tuve como logro personal en mi vida. No sé si tuve grandes logros. Creo que encontré lo mío en esto , y sé que para mucha gente somos unos estúpidos y un montón de cosas, y seguramente nunca lo van a comprender. Pero yo soy streamer hace muchos años, dejé un montón de cosas para dedicarme a esto. Estoy rodeado de las cosas que más amo. Tengo acá a los mejores de toda la región que dicen que yo soy el mejor, tengo a un montón de mis amigos viéndome y a toda la gente que es la que hace posible esto”, expresó emocionado.

Fue una noche llena de sorpresas y emociones, y un gran cierre de año para la escena digital en Argentina, que año tras año se reinventa, renueva y no para de sorprender. El stream superó los 300.000 espectadores y no solo sube la vara en internet, sino también en entregas de premios y producciones audiovisuales.

