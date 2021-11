Un youtuber llevó El Juego del Calamar a la vida real con un premio de más de 450 mil dólares

El Juego del Calamar es, sin ninguna duda, uno de los grandes fenómenos de la cultura pop que va a dejar el 2021. La serie coreana desembarcó en Netflix para romper todos los records de la plataforma y todavía se mantiene en el top 10 de contenidos más vistos a nivel mundial, lugar en el que se sostuvo desde su estreno. Ahora llegó una nueva muestra del impactó que generó y que recorrió toda la industria del entretenimiento: el youtuber MrBeast recreó los escenarios más icónicos de Squid Game en los que 456 personas compitieron por un premio que superó los 450 mil dólares.

MrBeast es un youtuber que cuenta con más de 70 millones de suscriptores en su canal (y otros 10 en el canal en español) y que se caracteriza por realizar grandes intervenciones que suelen involucrar, además, enormes sumas de dinero. Hace algunas semanas había lanzado un desafío en TikTok: si lograba alcanzar los 10 millones de likes en un video, iba a recrear todos los escenarios de Squid Game en la vida real. En dos días llegó a la cifra que había impuesto. Hoy esa publicación supera los 17 millones de me gusta y fue visto más de 80 millones de veces.

Durante los días que pasaron desde que se cumplió el desafío fue mostrando cómo se construían los diferentes espacios que todos los que vieron la serie de Netflix van a reconocer. Es que el youtuber, además, es reconocido por las grandes inversiones que realizar para producir sus contenidos. Recientemente -en un podcast justo Logan Paul- reconoció que si por mes percibe un ingreso de entre 3 o 4 millones de dólares, destina todo ese monto a sus videos.

Mr Beast mostrando los avances de los sets en los que pretende recrear en tamaño real los desafíos del Juego del Calamar

Además, los concursantes salieron de sus propios seguidores, entre los que seleccionó a aquellos que luego iban a enfrentarse a los largo de los diferentes juegos. Aunque al momento del desafío había pedido un mes para construir los diferentes espacio de “combate”, la conclusión llegó mucho antes.

Ayer, finalmente, mostró el resultado del trabajo que se extendió durante las últimas semanas y mostró un resumen de lo que fue la competencia que reunión a 456 personas que se enfrentaron a lo largo de los diferentes desafíos que se conocieron a través de la serie y en la búsqueda de quedarse con el premio de 456 mil dólares.

El video ya acumula más de 30 millones de views, un número que logró el menos de 24 horas, dando cuenta no solo de la atracción que todavía genera la serie, sino también el propio impacto que tiene el youtuber. Esa cifra, que parece enorme, es la normalidad de este creador de contenidos. Si se hace un repaso por sus últimos videos, ninguno baja de las 40 millones de visualizaciones. Y es que es un experto en generar material que termina viralizándose, incluso más allá de su propia comunidad. El mismo Ibai Llanos no pudo resistirse al video, al que reaccionó ayer en su directo y después a través de sus redes publicó: “De las mayores barbaridades que he visto en la historia de YouTube”.

Quien es ese tal MR BEAST? 🤔 — Squid Game Minecraft (@SquidCraftGames) November 25, 2021

Esta no va a ser la primera ni la última vez que creadores de contenido generan nuevas propuestas basados en la serie de Netflix y se pueden esperar más novedades muy pronto en relación a El Juego del Calamar. Y es que en los últimos días apareció una cuenta de twitter llamada Squid Game Minecraft. A través de un teaser se pudieron ver, al igual que en el caso de MrBeast, los principales escenarios de la serie, pero esta vez dentro del juego.

El proyecto está impulsado, nada más y nada menos, que por Auronplay, el streamer hispano con más seguidores: “Esto no es ningún mod. Ha sido creado desde 0 píxel por píxel por un grupo de personas que llevan meses trabajando en ello. Qué ganas de que veáis todo”, destacó a través de sus redes sociales para anticipar el lanzamiento oficial.

