Iaara Correa, tiktoker argentina: “Acá ves un streamer y puede estar con cualquiera, son re familia posta”

Iaara Correa es una creadora de contenido con todas las letras. No solo es streamer en Twitch y entretiene a su gran audiencia con directos a diario, sino que también es instagramer y tiktoker. Entre las tres plataformas suma más de ocho millones de seguidores, y si bien es argentina, su público se reparte por todas partes del mundo.

Vivió toda su infancia y adolescencia en Bahía Blanca, y fue criada por su tía y por su abuela, en compañía de los videojuegos, una de sus principales pasiones. “Siempre jugué mucho. Le metía mucho al Halo, al RainbowSix, y al Counter Strike. Siempre shooters y siempre fui de jugar. Tengo una foto a los 10 años en el hospital, que estaba internada porque se me había perforado el intestino, y yo en la cama jugando al Sims. Con toda la intravenosa conectada, medio muriendo pero jugando al Sims”, le contó a Infobae Latin Power.

¿Siempre en PC?

Jugué siempre en PC. Arranqué en una PC vieja que tenía de chica en la que el CS me andaba a 40 FPS. Después a los 15 años no hice fiesta ni viaje y me pedí una compu. Y me regalaron una compu. El Counter es un juego que vicié mucho. Tengo más de 6.000 horas jugando seguro.

Cuando terminó la secundaria dejó Bahía Blanca y se mudó a Córdoba junto a su pareja de ese momento para estudiar ingeniería química. “Me quería ir de mi casa e irme a una ciudad grande. Eso me hacía mucha ilusión. Buenos Aires me hubiera gustado, pero siempre me metieron miedo. Ahí estudié un año y me iba re bien en la facultad. Estudiaba y a la par de eso lo único que hacía era jugar y comencé a stremear”, agregó.

¿Cómo fue que te animaste a stremear?

La pareja que tenía en ese momento me re insistía. A mí me daba mucha vergüenza. Siempre fui muy reservada y tímida. Encima en Córdoba no tenía compu, así que jugaba y empecé a prender en Xbox y a meterle al Fortnite en ese momento. Con la primera plata que empecé a generar en stream me compré la compu. Full inversión.

¿Cómo fueron esos primeros streams?

El primer mes que arranqué a stremear le re metía. Era lo único que hacía. Le metía porque me re gustaba, y en ese momento jugaba mucho Fortnite, que era una máquina de quemar el tiempo. Vos te ponías con el Fortnite y estabas horas viciando y no pasaba nada. Después veía los resúmenes y resulta que clavaba como 218 horas por mes. Hacía ocho o nueve horas por día. Una banda.

¿Y con el estudio cómo hiciste?

El dejar de estudiar fue una decisión de tres o cuatro semanas. Yo arranqué a stremear y desde el principio me fue bien. En el Fortnite me acuerdo que la gente que me miraba me re ayudaba. Éramos 40 o 50, pero me re ayudaban. Era full Fortnite. Después empecé a hacer más Just Chatting o a charlar con la gente

Luego de terminar la relación de ese momento se volvió a Buenos Aires y siguió dedicándose a la creación de contenido. En paralelo a Twitch comenzó a trabajar en su cuenta de Instagram y TikTok, donde sube múltiples fotos y videos a diario, y que le permitió llegar no solo a un público de habla hispana, sino de diferentes partes del globo: “A mí me dicen que soy famosa y no me lo creo. Lo mismo pasa cuando me piden fotos. Me pasó varias veces acá en Argentina, pero la primera vez fue en México. Me pedían varios. Fue re loco, porque no estaba ni siquiera en mi país. Yo en mis redes subo fotos o bailo, entonces no tenés que entender nada para que te guste. Solo ves eso. Es más fácil, te sigue cualquiera”.

Iaara cuenta con dos millones de seguidores en Instagram, 5,5 en TikTok y más de 300.000 en Twitch. (@iaara22)

¿Cuál es tu sueño como artista?

Me gustaría empezar a cambiar cosas que hago para crecer en Twitch. Crecí una banda en Instagram o TikTok y me gustaría crecer de esa manera en Twitch. Es difícil, hay que trabajar para que te vaya bien. Además de hacer horas tenés que tener una banda de carisma, poder entretener y te tiene que encontrar la gente, verte y quedarse, y ser constante. Es bastante más difícil de lo que parece.

La escena de artistas acá es muy unida, y vos hacés colaboraciones con diferentes figuras.

Los pibes están siempre juntos, eso no se ve en otro lado. Vos ves a los streamers de España y de México y no están tan juntos. Acá ves un streamer y puede estar con cualquiera. Eso es re a destacar de la comunidad, son re familia posta.

Al igual que a muchas personas en todo el mundo, a Iaara le afectó seriamente la cuarentena por el COVID, ya que terminó varada varios meses en Estados Unidos: “Conocí a un viewer y me fui tres meses a Chicago y después estuve en Texas. En ese entonces tenía un seguidor que se llamaba MrBeliever y que era re conocido en Twitch por donar mucha plata, y como regalo de cumpleaños le donó a una amiga que también era streamer para que me venga a visitar. Ella se vino y a la semana cerraron las fronteras. Yo alquilaba un departamento y tuve que extenderlo y comprarme una compu para stremear”.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, el stream no es aislarse, sino conectar con decenas, cientos o miles de personas. Es poder conocer gente, que te conozcan y mostrarle al mundo distintas maneras de entretener. Es poder hablarle a todos desde una habitación, sin exponerse al pánico escénico que puede generar pararse enfrente de tanto público o a interactuar con alguien que no conocés: “Antes era muy tímida, reservada, y con lo del stream fui cambiando mucho. Me sirvió bastante, es el único lugar donde estoy a full siempre. Ahora por ahí me da vergüenza pero yo lo hago igual. En general soy callada o tímida. En el stream es donde más me expreso. Encima hablo con la gente, me gusta mucho. Por ahí me cuesta agarrar y ver mi propio TikTok. Pero a la gente le gusta, y eso me motiva”.

¿Podrías tener una vida tradicional ahora?

No, no. Descubrí el ser independiente. Me gusta mucho el no tener la presión constante de tener que hacer algo bien para alguien. Lo que hago lo hago y depende de mí. Si me va bien o mal no depende de nadie más. La gente quiere hacer las cosas que les gusta, no quiere estar laburando de algo que no les gusta.

¿Cuál considerás que es tu filosofía de vida?

Para mi es clave eso. Vivir tu vida haciendo lo que te gusta y tratar de ser feliz con vos mismo sobre todo, porque es lo más difícil, ¿no? Yo creo que una vez que aprendés a ser feliz con vos mismo, la vida fluye. Siento que la mayoría de la gente tiene una lucha constante consigo mismo. La persona que vive en paz aprendió a llevarse bien con uno mismo, y ando mas o menos en esa.