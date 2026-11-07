Judiciales

Los números de Cuadernos: faltan 208 testigos en la causa por corrupción “más extensa de la historia judicial argentina”, según la fiscalía

Se cumplió un año desde el inicio del debate y el equipo que encabeza la fiscal Fabiana León considera que hay un "ritmo sostenido y favorable" en el juicio a Cristina Kirchner y otros 84 acusados

Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
Cristina Kirchner el día de su declaración indagatoria en la sala de audiencias Fotografía: Maximiliano Luna
Guardar

Quedaron atrás las polémicas iniciales por la virtualidad, la frecuencia de las audiencias y el lugar donde debía realizarse el juicio por los llamados “cuadernos de las coimas”: a un año del inicio del debate, el Tribunal Oral Federal 7 acaba de mudar su sede desde el Palacio de Justicia a una hilera de despachos ubicados en la planta baja de Comodoro Py 2002 acondicionados a nuevo.

La mudanza incluyó la caja fuerte donde desde hace años se resguardan los originales que escribió el remisero Oscar Centeno con su relato de circuitos para el cobro de sobornos junto a su entonces jefe y exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta. Los blocks y cuadernos espiralados sólo salen de allí en poder de un secretario que se pone guantes blancos cada vez que los manipula para mostrárselos a algún testigo en el debate oral.

PUBLICIDAD

juicio cuadernos
Los cuadernos originales en la sala de audiencias

El viernes 6 de noviembre se cumplió un año del inicio: todavía hay 208 testigos pendientes de declarar ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

También se aguarda por decisiones cruciales: reclamos de careos por contradicciones y una definición sobre testigos pendientes como la exempleada de Casa Rosada Miriam Quiroga y el CEO de Techint Paolo Rocca, ambos con justificativos médicos que por ahora los mantienen alejados de Comodoro Py 2002.

Ya pasaron por la sala de audiencias -presencial o virtual- 146 personas que brindaron testimonio, según un relevamiento de la fiscalía. Se juzgan los expedientes conocidos como Cuadernos, La Camarita, Corredores Viales y Trenes. La acusación alcanza a 85 personas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 63 empresarios y dos exchoferes.

PUBLICIDAD

Causa Cuadernos - Cristina Fernández de Kirchner - Comodoro Py
Fotografía: Maximiliano Luna

Según la hipótesis acusatoria, se analiza la presunta existencia de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de empresas de los rubros de la construcción, la energía y el transporte a cambio de beneficios en la adjudicación de contratos estatales. La fiscal León definió el expediente de manera previa al inicio del juicio como la “investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

80 audiencias

Entre el 17 de marzo y el 30 de abril se realizaron 12 audiencias de indagatorias. De los 85 imputados, 30 declararon y 55 optaron por no hacerlo. Cinco de quienes declararon respondieron preguntas de la Fiscalía: Rafael Llorens, Oscar Thomas, Walter Fagyas, Alberto Tasselli y Julio Álvarez.

Infografía con un mazo de madera, carpetas, un atril con micrófono, un reloj y paneles informativos con texto y datos numéricos.
Los números del juicio Cuadernos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roberto Baratta, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, amplió su declaración indagatoria en las audiencias del 11 de junio y del 10 de septiembre.

La etapa testimonial se abrió el 5 de mayo. Hasta el 5 de noviembre se celebraron 51 audiencias en las que declararon 146 testigos. Restan comparecer otras 208 personas, 13 de ellas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía señaló que no puede precisar cuándo terminará esa fase porque su duración depende de la actividad de todas las partes. Sin embargo, sostuvo que el desarrollo del debate permite prever que los alegatos podrían llegar antes de la estimación original.

La contundente intervención de la fiscal Fabiana León en el juicio Cuadernos
La fiscal Fabiana León en una de las audiencias

“El debate se desarrolla con un ritmo sostenido y favorable, lo que permite prever que la discusión final podría ocurrir en un plazo inferior al inicialmente estimado”, consignó la Fiscalía en su informe actualizado.

Durante las audiencias se exhibieron los originales de los cuadernos secuestrados y reservados por el tribunal, fotografías, registros audiovisuales, audios y mensajes de WhatsApp. También se incorporaron informes de la ex AFIP, órdenes de vuelo, manifiestos de pasajeros, documentos administrativos, cruces de comunicaciones telefónicas, actas de procedimientos y allanamientos, croquis y declaraciones testimoniales previas.

Temas Relacionados

Causa de los cuadernosCristina KirchnerCorrupciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Les cancelaron el vuelo de regreso de Brasil por un paro general, demandaron y perdieron el juicio

El regreso de una pareja desde Brasil se postergó varios días debido a una huelga nacional convocada en la Argentina por la CGT. La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la demanda contra la aerolínea internacional al considerar que la medida gremial constituyó un caso de fuerza mayor y que la compañía cumplió con sus obligaciones de asistencia e información durante la demora

Les cancelaron el vuelo de regreso de Brasil por un paro general, demandaron y perdieron el juicio

De la obra pública al lavado de dinero: las causas que comprometen a Lázaro Báez

El empresario cumple una pena unificada de 15 años y aún enfrenta nuevos procesos judiciales

De la obra pública al lavado de dinero: las causas que comprometen a Lázaro Báez

Un jubilado descubrió que su sobrina lo había engañado para que le vendiera su casa: la Justicia declaró nula la escritura

Un hombre de 88 años demandó a una mujer a la que consideraba su “sobrina del corazón” y logró que se anularan el boleto de compraventa y la escritura de su vivienda a favor de ella. El fallo también dejó sin efecto una declaración de convivencia firmada por la misma escribana. El magistrado consideró que la mujer había actuado con dolo esencial y ordenó pagar una indemnización por daño moral, además de las costas del juicio

Un jubilado descubrió que su sobrina lo había engañado para que le vendiera su casa: la Justicia declaró nula la escritura

Festejaba el cumpleaños de su hermanito y se accidentó en un salón de fiestas infantiles: deberán pagarle más de $11 millones

Una niña de 9 años cayó desde unos tres metros de altura cuando se desprendió una tabla de la pasarela del tobogán. Un juzgado de San Isidro responsabilizó al propietario del local, declarado en rebeldía por no comparecer en la causa, y lo condenó a indemnizar a la familia por la incapacidad, el daño moral y los gastos médicos derivados del accidente

Festejaba el cumpleaños de su hermanito y se accidentó en un salón de fiestas infantiles: deberán pagarle más de $11 millones

Sur Finanzas: procesaron a Maximiliano Vallejo por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte también procesó a nueve sociedades vinculadas con el grupo. Dispuso la prisión preventiva del principal acusado, que cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, y ordenó un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes

Sur Finanzas: procesaron a Maximiliano Vallejo por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos

DEPORTES

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Sarmiento cayó con Tigre y no pudo asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: cómo está la pelea por el ingreso a copas internacionales

El mensaje de Miguel Merentiel que hizo emocionar a Leandro Paredes en medio de las finales que afrontará Boca Juniors

TELESHOW

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

Lola Berthet, del éxito de Los Roldán al presente con Franquicieros: “La gente quiere sentarse a ver una novela”

A solas con Cypress Hill: la colaboración con Trueno, la mítica aparición en Los Simpsons y su show en Argentina

Qué dice el acta policial por la que Wanda Nara pudo retirar a su hija a pesar de la protesta de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

El diputado Julio César Portillo de Guatemala muere tras un ataque armado en Río Hondo, Zacapa

El ex presidente del Banco Central de Paraguay se entregó a la Policía tras el escándalo de Ueno Bank

Borges según Mariano Llinás: "Le dio todo a la literatura, y eso le costó gran parte de lo que los demás llamamos la vida"

Rosana Guber: “Pasaron cuarenta y cuatro años de Malvinas y no sabemos realmente por qué perdimos la guerra”