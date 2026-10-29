Judiciales

Estudiantes de escuelas secundarias recrearon un juicio oral en el Palacio de Justicia

La actividad cerró la edición 2026 del programa de la Asociación de Magistrados que acerca a los adolescentes al funcionamiento judicial mediante casos ficticios

alumnos en bancos de madera frente a un estrado judicial, pantallas de video y un vitral en una sala con paredes de madera
Estudiantes de escuelas secundarias recrearon un juicio oral en el Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Justicia de la Nación
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Un grupo de estudiantes de escuelas secundarias recreó un juicio oral en el Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Justicia de la Nación, donde asumieron los papeles de jueces, fiscales, defensores y testigos para resolver una causa ficticia.

La actividad cerró la edición 2026 de La Justicia va a la Escuela, un programa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) destinado a acercar a los adolescentes al funcionamiento del Poder Judicial y a promover el pensamiento crítico.

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El caso propuesto giró en torno a una acusación por lesiones culposas contra el chofer de un colectivo. Según la hipótesis planteada durante el simulacro, el conductor arrancó de forma imprudente y causó la caída de una pasajera, quien sufrió heridas.

Los alumnos reconstruyeron las distintas etapas de un debate oral. Cada participante debió intervenir desde el rol que le correspondía, con la presentación de argumentos, testimonios y una resolución final sobre la situación sometida a juicio.

La experiencia permitió que los adolescentes conocieran de forma práctica cómo funciona un tribunal oral, qué tareas cumplen las partes y por qué las decisiones judiciales se construyen a partir de pruebas, argumentos y garantías para cada persona involucrada.

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El presidente de la AMFJN, Andrés Basso, sostuvo que la iniciativa busca responder al “escepticismo general sobre las instituciones republicanas” que, según planteó, se profundiza ante la difusión constante de malas noticias vinculadas con la Justicia.

El titular de la asociación destacó el carácter voluntario de la propuesta, que cuenta con integrantes de la magistratura encargados de brindar talleres a los alumnos que participan durante el año.

La directora del programa, la ex jueza civil Virginia Simari, puso el foco en el significado del lugar elegido para el cierre. El Salón de los Derechos Humanos fue el escenario del juicio a las Juntas Militares en 1985.

Simari valoró que los estudiantes pudieran realizar allí el simulacro y planteó la necesidad de reivindicar las decisiones humanas frente al avance de la inteligencia artificial.

alumnos en bancos de madera frente a un estrado judicial, pantallas de video y un vitral en una sala con paredes de madera
Integrantes de la magistratura nacional ofrecen talleres voluntarios a lo largo del año para explicar a los alumnos el funcionamiento de los tribunales

A su vez, subrayó la tarea de promover la reconstrucción de la confianza en el Poder Judicial, porque entendió que “una sociedad que desconfía de sus pilares institucionales es una sociedad que se va debilitando”.

La referente argentina de la Red URI (United Religions Initiative), María Eugenia Crespo, definió la jornada como una invitación a “incorporar la justicia como un valor”. Crespo también remarcó la importancia de evitar los juicios apresurados ante los conflictos cotidianos.

Un programa que lleva la Justicia a las aulas

La Justicia va a la Escuela fue creado para que los adolescentes comprendan el funcionamiento del Poder Judicial mediante talleres y actividades prácticas.

A lo largo del ciclo, los participantes analizan casos ficticios y los abordan como si integraran un tribunal oral. El ejercicio incluye la intervención de jueces, jurados, fiscales, defensores y las partes involucradas.

El objetivo central se mantiene: ofrecer a los alumnos herramientas para entender el sistema judicial, evaluar los hechos con mayor cuidado y formar opiniones basadas en el análisis de las distintas posiciones.

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