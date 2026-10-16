Judiciales

Casación confirmó la detención de la directora de Laboratorios Ramallo en la causa del fentanilo

Carolina Ansaldi fue procesada como coautora de la adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. Enfrenta cargos por adulteración de medicamentos que habrían causado la muerte de al menos 70 personas

ALLANAMIENTO FENTANILO CONTAMINADO.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de Carolina Ansaldi y ratificó la negativa a su excarcelación
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La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario de Carolina Ansaldi y dejó firme el rechazo a su excarcelación en la causa por el fentanilo medicinal contaminado. Ansaldi era la directora técnica de Laboratorios Ramallo S.A.

La Sala IV resolvió que la defensa no refutó todos los fundamentos de la decisión apelada ni demostró una cuestión federal que habilitara la intervención excepcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos firmaron la resolución en conformidad con el Ministerio Público Fiscal, que propició que se declare inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa.

La investigación comenzó con una denuncia del Hospital Italiano de La Plata ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica por un brote de infecciones respiratorias graves entre pacientes internados en terapia intensiva.

Las pesquisas detectaron restos de fentanilo en ampollas suministradas a esos pacientes. Los cultivos realizados sobre las muestras dieron resultado positivo para bacterias presentes en productos elaborados en Laboratorios Ramallo S.A.

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Ansaldi está procesada como coautora de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte de al menos 70 personas, además de lesiones gravísimas en dos pacientes, lesiones graves en otros 41 y lesiones leves en una persona.

Fue detenida en agosto de 2025 durante un allanamiento de Gendarmería en su domicilio de San Nicolás. Formó parte de un operativo de 19 procedimientos simultáneos, que había ordenado el juez federal Ernesto Kreplak. Actualmente, continúa con prisión preventiva bajo arresto domiciliario.

El megaoperativo también alcanzó a directivos, responsables técnicos y empresas relacionadas con Laboratorios Ramallo, HLB Pharma y la droguería Alfarma.

El caso

En este expediente se evalúa la elaboración y distribución de fentanilo clínico contaminado con bacterias multirresistentes, fabricado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. De acuerdo con la pesquisa, el medicamento se administró a pacientes internados y fallecidos.

La causa pone el foco en los lotes contaminados —entre ellos, el 31202 y el 32144— para determinar responsabilidades en toda la cadena: producción, controles de calidad, distribución y fiscalización estatal. Más de 230.000 ampollas presuntamente contaminadas fueron retiradas de circulación por la Justicia.

Los 15 procesados incluyen a 13 directivos, responsables técnicos y personal de control de calidad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; a la extitular de ANMAT Nélida Agustina Bisio; y a la exdirectora de INAME Gabriela Mantecón Fumadó.

detención de Ariel García Furfaro
La defensa de Ariel García Furfaro solicitó la nulidad de las pericias de esterilidad efectuadas con intervención de un laboratorio privado

El principal acusado es Ariel García Furfaro, a quien se señala como el responsable real del conglomerado empresarial. Permanecen detenidos él, su hermano Diego García y el director técnico José Antonio Maiorano; otros imputados están bajo arresto domiciliario o en libertad con medidas cautelares.

En las últimas semanas, la defensa de García Furfaro solicitó anular pericias de esterilidad incorporadas al expediente. Cuestionó que las defensas no hubieran sido notificadas ni pudieran proponer peritos de parte, y objetó la intervención de un laboratorio privado.

El planteo rechazó el ensayo de esterilidad realizado de forma conjunta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A.

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