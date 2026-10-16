Enriquecimiento ilícito: el juez Lijo libró un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre pagos a Claudio “Chiqui” Tapia

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio Tapia REUTERS/Agustin Marcarian

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El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza en busca de información sobre tres transferencias de la FIFA por un total de USD 189.578 recibidas en una cuenta del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, entre otras medidas de prueba que dispuso en la investigación que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito.

La decisión se tomó en momentos en que Tapia se encuentra en ese país, donde ayer asistió a una reunión del Consejo de la FIFA en Zurich. Viajó con permiso judicial en otra causa penal en la que está procesado por presunta retención indebida de impuestos y tiene prohibición de salida de Argentina. Debe volver mañana.

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En la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito por el rol del dirigente del fútbol argentino como funcionario en el CEAMSE, Lijo hizo lugar este viernes a las medidas pedidas por el fiscal del caso Gerardo Pollicita, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Entre otras pruebas, se dispuso requerir al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones por $1,49 millones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019, además de aportar su legajo laboral, funciones y recibos. El magistrado levantó el secreto fiscal de la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, hija del sindicalista Pablo Moyano ante un pedido de la fiscalía al detectarse un depósito en efectivo por USD 620 mil en una cuenta a nombre de ambos.

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Los pagos de la FIFA

El juez dispuso librar un exhorto a Suiza para que FIFA informe el motivo de pagos a Tapia por más de USD 189.000 entre 2018 y 2020.

La Justicia argentina busca el detalle del “concepto y la causa de las transferencias” que cursó a favor de Tapia por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019)”, acreditadas en su caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop, y “por USD 15.408,09 (27/03/2020), liquidada en pesos ($985.049,15)” en su caja de ahorros de esa entidad. También que remita “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada” a Tapia desde 2016, “con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.

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Claudio Tapia viajó esta semana a la sede de la FIFA en Suiza REUTERS/Albert Gea

La fiscalía justificó la necesidad del exhorto en que el cuadro de operaciones de comercio exterior que envió a la Justicia el banco donde se recibieron estos importes identifica como ordenante de esos giros “a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578″. Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”, se advirtió.

Además se pidió a la AFA documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y sus gastos; si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración, transferencias a sus cuentas y pormenores sobre la liquidación de $30 millones en viáticos declarados.

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La ex esposa

El juez accedió a levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero a la ex esposa de Tapia, Paola Moyano, desde 2016 al presente porque la hija del sindicalista Pablo Moyano fue incorporada como firmante de cuentas de Tapia el mismo día en que se registró un depósito en efectivo de USD 620.000; también figura como cotitular de una caja de seguridad y como usuaria de tarjetas adicionales. El planteo se hizo “teniendo en cuenta que la mayor parte de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Claudio Fabián Tapia revisten carácter ganancial”, explicó la fiscalía al solicitar la medida. Además se ordenó prueba para investigar la situación patrimonial de la mujer.

Estas medidas se sumaron a otras ordenadas ya por el juez, entre ellas el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), con sede en Asunción, Paraguay, para que “remita copias del legajo personal” de Tapia, informe los cargos que ejerció o ejerce, sus ingresos hasta el presente, períodos y cuentas bancarias usadas para el pago. La investigación se abrió en septiembre pasado tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni.

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Tapia es presidente de la AFA, un cargo ad honorem. Se integró al directorio del CEAMSE entre los años 2016 y 2025, inclusive, en cuyos períodos se desempeñó como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -hasta 2024- y como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires, a partir de enero de 2025.