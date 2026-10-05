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Sur Finanzas: una Ferrari y los demás autos de Ariel Vallejo serán entregados a la Corte Suprema

El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte lo decidió al ordenar una batería de medidas de prueba en la causa que investiga al financista ligado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia

El dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo con Claudio "Chiqui" Tapia
El dueño de Sur Finanzas Ariel Vallejo con Claudio "Chiqui" Tapia
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El juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte prohibió este lunes al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, prestar servicios financieros y ordenó que su flota de vehículos, entre ellos una Ferrari descapotable, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama, sea puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia.

El juez instrumentó una batería de nuevas pruebas en la investigación por supuesto lavado de activos y otros delitos en Sur Finanzas, la financiera de Vallejo, vinculado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

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Se investiga una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield.

La flota de autos va a la Corte

Rodríguez Ponte dejó sin efecto la entrega en depósito judicial al acusado de 13 vehículos y se le dio un plazo de tres días para ponerlos a disposición del juzgado a través de la Policía Federal. Estos rodados sumados a otros que ya estaban secuestrados serán puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para su eventual asignación provisoria.

El listado incluye cuatro camionetas Toyota, tres Audi y una Ferrari descapotable. En total son 24 vehículos.

Allanaron un depósito de Sur Finanzas en Turdera
Uno de los allanamientos a Sur Finanzas

“Habré de poner a disposición del máximo tribunal los vehículos que se encuentran a la fecha incautados, procediendo de similar manera respecto de los cuales deben ser puestos a disposición de esta sede, una vez que se efectivice la medida”, decidió el juez.

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Los bienes pueden ser asignados de manera provisoria a la Corte para que cumplan una utilidad social en diferentes áreas de la Justicia u organismos de seguridad, algo que es decisión del máximo tribunal del país.

En el caso de la Ferrari, era el vehículo personal de Vallejo y se encontró en un garaje de un edificio de Puerto Madero, tapado con una cubierta y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona había solicitado su secuestro.

Prohibición de prestar servicios

A Vallejo se le prohibió como medida cautelar prestar servicios financieros “por sí o por interpósita persona”, inscribirse, constituir, integrar o participar como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado en entidades financieras y se ordenó comunicar la decisión a la Comisión Nacional de Valores.

“Las maniobras que se investigan habrían requerido la utilización, o el control, de estructura de prestación de servicios financieros. Ese tipo de estructura puede reconstituirse con rapidez bajo otra denominación, mediante otra persona jurídica o a través de terceros”, explicó el juez.

A ello “se suma que los servicios con activos virtuales permiten transferir valores de manera casi instantánea, sin intermediación bancaria tradicional y con escasa trazabilidad. Si Maximiliano Ariel Vallejo conserva la posibilidad de prestar servicios financieros, o de integrar entidades que los presten, subsiste el riesgo concreto de que se reiteren las operaciones aquí investigadas”, advirtió.

Las maniobras de lavado de activos habrían sido canalizadas por “sumas multimillonarias” a través de la billetera virtual que manejaba Sur Finanzas.

Ariel Vallejos
Ariel Vallejo

Las medidas de prueba

Entre las 41 medidas que dispuso el juzgado figura la tasación de la sede de Sur Finanzas en Adrogué para comparar el precio que figura en la operación con el valor real de mercado. Se solicitó a ARBA las valuaciones fiscales históricas y actuales del inmueble, y a ARCA la documentación COTI de esa operación.

Además se exigió concretar el congelamiento y la inmovilización de fondos vinculados a Sur Finanzas PSP, Sur Finanzas Group y personas investigadas.

El juez también requirió al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que informe, con carácter urgente, bienes registrables de numerosas personas físicas y jurídicas, incluidos ex dirigentes de Banfield, Sur Finanzas, clubes y otras sociedades. Se pidió información de automotores, prendas e inmuebles a organismos registrales.

Los imputados ya fueron indagados por el anterior juez del caso, el subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, y negaron las acusaciones. En el caso de los ex dirigentes de Banfield se les dictó la falta de mérito.

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