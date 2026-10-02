Judiciales

La UIF apeló la separación de los juicios de Los Sauces y Hotesur

El organismo sostiene que las causas presentan conexiones relevantes entre imputados, sociedades, operaciones y elementos probatorios que justifican su tratamiento en un mismo debate

Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez
Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez
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La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) la decisión de separar los juicios de las causas Los Sauces y Hotesur, al sostener que la división puede fragmentar la prueba, duplicar instancias y generar criterios incompatibles sobre hechos y acusados comunes.

En ambos expedientes, investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas mediante negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner. Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

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La presentación, firmada por el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Galpern, cuestionó que la resolución del tribunal se hubiera concentrado en las acusaciones de la fiscalía sin considerar sus propios requerimientos de elevación a juicio.

En su planteo, el organismo recordó que ambos expedientes tramitaron de manera conjunta durante aproximadamente siete años y que la conexión objetiva y subjetiva entre ellos ya había sido reconocida por la Cámara Federal de Casación Penal.

Añadió que una modificación de esa organización exigía demostrar un cambio relevante en las circunstancias del caso y, además, acreditar que un juicio unificado provocaría una demora grave e inevitable. En esa línea, la UIF sostiene que esos fundamentos no aparecen desarrollados en la resolución del TOF 5.

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El fiscal Diego Velasco hizo su presentación hace una semana, donde también objetó la separación de los juicios. Pidió que Los Sauces y Hotesur vuelvan a tramitar en conjunto y que ambos debates comenzaran el 23 de octubre de 2026, la fecha que el TOF 5 había fijado para Los Sauces.

La propuesta de la UIF

Como alternativa al desdoblamiento, la UIF propuso que el tribunal organice un solo juicio por etapas. La opción consistiría en comenzar con la prueba específica de Los Sauces mientras avanzan las medidas aún pendientes en Hotesur.

Sostuvo que la división implicaría repetir testigos, planteos, alegatos y sentencias ante el mismo tribunal, sin que se haya acreditado una reducción efectiva del tiempo total del proceso.

Según el escrito, en un juicio dividido, algunas preguntas podrían ser rechazadas bajo el argumento de que no pertenecen al objeto procesal de esa audiencia.

También alertó sobre la posibilidad de que la primera sentencia influya en el segundo juicio o derive en valoraciones contradictorias acerca de las mismas personas, operaciones y pruebas.

El trámite de la apelación

El TOF 5 quedó en condiciones de resolver si admite la apelación, y en ese caso remitir las actuaciones ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar.

Precisamente, antes de que el tribunal del juicio anunciara la fecha de comienzo del debate, la Cámara había previsto para el 15 de octubre una audiencia con el propósito de atender un reclamo previo del fiscal.

Retrato de un hombre con traje oscuro, camisa clara y corbata azul sobre un fondo gris claro
Mariano Galpern, director de Litigios Penales de la UIF

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso el desdoblamiento de los juicios al concluir que las acusaciones tienen objetos distintos y que un debate unificado podría extenderse por más de dos años.

Evaluó que cada expediente cuenta con casi 200 testigos propios y que las listas coinciden parcialmente en poco más de 20 personas. Indicó que un juicio conjunto obligaría a defensas, querellas y abogados con intervención limitada a uno de los casos a asistir a audiencias dedicadas a pruebas ajenas a sus representados.

Agregó que esa dinámica “no fortalece el contradictorio: prolonga el juicio, dispersa la atención de las partes y multiplica las posibilidades de suspensión”. Para los jueces, el desdoblamiento permitirá convocar a cada testigo en el proceso que le corresponde y ordenar bloques de prueba homogéneos.

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