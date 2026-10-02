El ex juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio murió a los 96 años

El ex juez Augusto Belluscio

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El ex juez Augusto Belluscio murió a los 96 años, a 16 años de renunciar a la Corte Suprema para jubilarse. Especialista en Derecho Civil, había integrado el máximo tribunal desde 1983 y ocupó su vicepresidencia.

Belluscio era especialista en Derecho Civil y, dentro de esa rama, en Derecho de Familia. De simpatías radicales, Belluscio fue nombrado juez de la Corte el 21 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín llevaba apenas 11 días en el gobierno.

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Durante el menemismo, Belluscio formó parte del grupo de cuatro jueces que se resistió en muchos casos a firmar en sintonía con los intereses del entonces Gobierno de Carlos Menem, diferenciándose de la llamada “mayoría automática”.

En plenos 90 protagonizó una memorable pelea con el ministro Domingo Cavallo, a quien Belluscio querelló por delitos contra el honor. El economista, finalmente, se vio obligado a pedirle perdón públicamente.

En el año 2002 Belluscio fue uno de los tres ministros que votó en favor de la pesificación de depósitos en dólares a 1,40 cuando la Corte, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad de esa medida.

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(noticia en desarrollo)