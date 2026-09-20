Judiciales

Mientras se peritan los audios de Spagnuolo, Nadia Beller prepara su declaración como testigo en la causa ANDIS

Tras sobrevivir a un ataque sicario, la abogada y expareja de Fernando Cerimedo dijo tener información sobre la filtración de las grabaciones a Diego Spagnuolo y maniobras de corrupción. Dará su testimonio desde Bolivia, con colaboración del Ministerio Público Fiscal de Bolivia

Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, declarará ante la justicia argentina a través de una videoconferencia (EFE/Juan Carlos Torrejón)
Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, declarará ante la justicia argentina a través de una videoconferencia (EFE/Juan Carlos Torrejón)
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La causa por corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumará esta semana un testimonio clave. La abogada boliviana Nadia Shirley Beller Delgadillo comparecerá ante las autoridades argentinas para brindar información sobre el caso. Tras sobrevivir a un ataque sicario en La Paz, la mujer —que es expareja del consultor Fernando Cerimedo, principal sospechoso del intento de femicidio— aseguró conocer detalles sobre la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que actualmente están siendo sometidos a un peritaje de la Gendarmería Nacional.

La declaración testimonial se programó para el miércoles 23 de septiembre. Debido a su delicado estado de salud y por razones de seguridad, la comparecencia se desarrollará mediante videoconferencia desde el Estado Plurinacional de Bolivia. El fiscal federal a cargo de la causa, Franco Picardi, liderará el interrogatorio desde los tribunales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro.

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La convocatoria de la testigo surgió a partir de una serie de manifestaciones públicas que la letrada realizó en diversos medios de comunicación de su país y de Argentina. En esas apariciones periodísticas, Beller aseveró que poseía evidencias contundentes y datos de relevancia para el expediente judicial que se tramita en Buenos Aires.

Ante la repercusión de sus dichos, el fiscal Picardi formalizó un pedido de asistencia jurídica internacional el 1 de septiembre. El funcionario solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia para notificar a la mujer y coordinar los aspectos logísticos de la audiencia virtual. La institución del país vecino respondió con celeridad y propuso la fecha definitiva para concretar el trámite procesal.

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Fernando Cerimedo está detenido en Bolivia (REUTERS/Ipa Ibanez)
Fernando Cerimedo está detenido en Bolivia (REUTERS/Ipa Ibanez)

La diligencia judicial se llevará a cabo bajo estrictas condiciones de reserva. Por solicitud de la justicia argentina, las autoridades fiscales bolivianas acompañarán de manera presencial a la testigo en el recinto donde se encuentre al momento de conectarse a la plataforma digital. Esta medida busca garantizar su integridad física y psicológica.

El peritaje de los audios

La causa ANDIS investiga una serie de maniobras ilícitas que se habrían ejecutado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en el ámbito de la Agencia —hoy disuelta— que dependía del Ministerio de Salud de la Nación. La hipótesis principal sostiene que se estructuró una organización delictiva integrada por funcionarios públicos, intermediarios y empresarios del sector farmacéutico privado.

De acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados direccionaron licitaciones y compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, conocidos técnicamente como PACBI. Estos insumos médicos, destinados a pacientes con patologías graves, crónicas o con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, no se comercializan en farmacias comunes. El esquema corrupto habría cartelizado las adjudicaciones a favor de un grupo selecto de droguerías vinculadas con los directivos del organismo, generando sobreprecios y coimas.

Hasta el momento, la justicia argentina identificó a 49 personas físicas y a más de 25 sociedades comerciales presuntamente vinculadas a la maniobra.

Diego Spagnuolo - 28 de abril
Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS (RSFotos)

Entre los principales imputados figuran el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, además de su segundo, Daniel María Garbellini, y los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Están procesados por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración estatal, cohecho y lavado de activos.

El testimonio de Beller Delgadillo despierta gran expectativa en los tribunales federales debido a las ramificaciones personales y políticas del caso. La abogada es la expareja de Fernando Cerimedo, un consultor vinculado al ecosistema libertario que actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva en Bolivia. La justicia de ese país lo procesó como presunto autor intelectual del intento de femicidio contra la letrada, y posteriormente le sumó una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La testigo afirmó públicamente que cuenta con grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo que supuestamente exponen los manejos irregulares en la ANDIS. Asimismo, aseguró conocer la identidad de la persona que filtró los audios donde se escuchaba a Diego Spagnuolo referirse al pago de sobornos por parte de las droguerías proveedoras.

Según las declaraciones de la abogada, el consultor le confió que la difusión de esos registros de audio fue obra de Natalia Basil, exfuncionaria de la ANDIS y expareja de Cerimedo en la Argentina.

Natalia Basil, ex Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad
Natalia Basil, ex Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad

Actualmente, por orden del juez federal Ariel Lijo, los 58 audios atribuidos a Spagnuolo están siendo sometidos a un peritaje en los laboratorios de la Gendarmería Nacional.

Infobae reveló que el estudio forense suspendió un cotejo de voz clave para la causa y además que en las grabaciones se escuchan voces de terceras personas, que podrían ser los interlocutores del exdirector de la Agencia.

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