Judiciales

Rosatti celebró la implementación del acusatorio en La Plata y habló de una nueva etapa para la Justicia: “No hay opción para retroceder”

El presidente de la Corte Suprema, el procurador Eduardo Casal y el defensor general Horacio Langevín elogiaron los avances para cubrir vacantes y extender el mapa de jurisdicciones donde rige el nuevo Código Procesal Penal Federal

Horacio Rosatti y Juan Bautista Mahiques
El procurador interino Eduardo Casal; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques
Guardar

En un acto celebrado en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, las máximas autoridades del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos destacaron la puesta en marcha de sistema acusatorio en dicha jurisdicción. El nuevo régimen procesal, que comenzará a regir este lunes 21 de septiembre, representa una transformación profunda en la administración de justicia de un territorio estratégico que abarca a 45 distritos bonaerenses, con una población superior a los 6 millones de habitantes.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; el defensor general de la Nación interino, Horacio Langevín; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, coincidieron en resaltar la gestión del Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Juan Bautista Mahiques, para proveer los recursos, la infraestructura y las designaciones necesarias para este cambio de paradigma.

PUBLICIDAD

Aunque no pudo asistir de forma presencial por razones de agenda, Rosatti envió una carta formal al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Vallefín, para expresar su apoyo y detallar el impacto de la reforma.

El presidente del máximo tribunal calificó este paso como un “momento bisagra para la justicia federal de La Plata”. En su misiva, el magistrado ponderó la labor conjunta de las diversas instituciones y agradeció especialmente la gestión del ministro de Justicia para la cobertura de vacantes.

Cinco hombres de traje están de pie detrás de una mesa de madera en un recinto con cortinas rojas y una bandera argentina al fondo
Diego Barroetaveña, Eduardo Casal, Juan Bautista Mahiques, Eduardo Langevin y Carlos Vallefín. Fotos: M. Pellón / Fiscales.gob.ar

Además, enfatizó que las condiciones estructurales están dadas y que el éxito del nuevo modelo procesal recae ahora sobre los operadores del sistema: “Depende ahora de los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores, abogados y empleados para que este momento sea, además, una nueva etapa que se traduzca en una mejora en el servicio que brindamos a la sociedad. En este punto no hay opción para retroceder”.

PUBLICIDAD

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, remarcó que la transición hacia el sistema adversarial no se limita a un mero reemplazo de normas, sino que exige una profunda reestructuración interna para el Ministerio Público Fiscal.

Casal agradeció el soporte tecnológico y edilicio brindado por la cartera de Justicia, mencionando la entrega de licencias de software UFED para investigaciones digitales y la asignación de una nueva sede unificada para la Unidad Fiscal de La Plata.

Durante su discurso, el jefe de los fiscales afirmó: “Este proceso, para nuestra institución, lleva numerosos desafíos, que hacen que esta transición represente mucho más que el simple reemplazo de un sistema procesal por otro. Es decir, exige para el Ministerio Público Fiscal emprender una verdadera transformación institucional, que implica fundamentalmente romper con una tradición histórica de organización refleja al Poder Judicial”.

Asimismo, el procurador valoró el esfuerzo de los integrantes del organismo en las instancias de capacitación y abogó por la aplicación del artículo 33 de la Ley de Implementación para transferir recursos humanos desde el Poder Judicial hacia los ministerios públicos, buscando mitigar las asimetrías de personal.

Por su parte, el defensor general de la Nación interino, Horacio Langevín, analizó el impacto de la reforma desde la perspectiva de la asistencia legal a los sectores vulnerables. El funcionario vinculó la implementación del sistema acusatorio con la incorporación de herramientas tecnológicas modernas, como la digitalización y la inteligencia artificial, que transformarán el ejercicio profesional.

Tres hombres de traje sentados a una mesa de madera con micrófonos y copas de agua frente a un telón rojo y una bandera de Argentina
Eduardo Langevin, titular del Ministerio Público de la Defensa.

Langevín detalló que la Defensoría General de la Nación diseñó una estrategia específica para La Plata, adaptada a su alta densidad poblacional y a la presencia de grandes complejos penitenciarios. Para ello, se crearon dos nuevas dependencias especializadas: una unidad de ejecución penal y otra destinada a la protección de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida.

“El éxito de la implementación no debe medirse únicamente con la capacidad de celebrar audiencias o cumplir cronogramas. El verdadero parámetro será nuestra capacidad para garantizar una tutela judicial efectiva y, en particular, desde nosotros, desde el Ministerio Público de la Defensa, una asistencia temprana, continua y eficaz a quienes requieran nuestros servicios”, evaluó Langevín.

Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, aportó la perspectiva de la judicatura y recordó que el sistema acusatorio ya se encuentra plenamente vigente en otras once jurisdicciones del país desde el año 2019. El magistrado explicó que la experiencia acumulada en esos distritos debe ser el insumo principal para resolver los desafíos particulares de La Plata.

Cinco hombres en traje formal se encuentran sentados tras un estrado de madera con micrófonos y botellas de agua
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, celebró la implementación del sistema acusatorio en La Plata.

Barroetaveña elogió la gestión del ministro Mahiques en la cobertura de vacantes de magistrados y detalló las medidas adoptadas por el tribunal de casación para dar cumplimiento a la normativa vigente.

“El desafío consiste justamente ahora en aprovechar la experiencia de las otras jurisdicciones y al mismo tiempo comprender las particularidades propias, nada más y nada menos, de esta jurisdicción, la jurisdicción de La Plata, con todo lo que eso implica”.

Adecuación edilicia y tecnológica

Para hacer viable la aplicación del nuevo código a partir de este lunes, el Consejo de la Magistratura de la Nación finalizó las obras de infraestructura necesarias en diversas localidades de la jurisdicción. Los trabajos de readecuación permitieron habilitar ocho salas de audiencia equipadas con sistemas de audio y video provistos por el Ministerio de Justicia.

Estas salas y oficinas judiciales se distribuyeron en dependencias de las ciudades de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó. Las tareas incluyeron mejoras en las instalaciones eléctricas, colocación de luminarias, equipos de climatización, pintura general y medidas de seguridad. Asimismo, se inició la renovación del parque informático con la entrega de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y 35 al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

Temas Relacionados

Horacio RosattiJuan Bautista MahiquesSistema AcusatorioEduardo CasalHoracio LangevinLa Plataúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo denunciaron por robar electricidad y deberá donar 80 litros de leche para evitar el juicio

La Justicia de Entre Ríos concedió una probation por dos años e impuso trabajo solidario, aviso de domicilio y supervisión periódica como requisitos para que el acusado pueda sostener la medida

Lo denunciaron por robar electricidad y deberá donar 80 litros de leche para evitar el juicio

La Justicia de Jujuy dictó un fallo bajo el espíritu de la Ley Cazzu y le otorgó la guarda exclusiva a una madre

Tras cuatro años de haber estado ausente en la vida de su hija, la Justicia jujeña suspendió la responsabilidad parental del padre y lo incorporó al Registro Nacional de Deudores Alimentarios

La Justicia de Jujuy dictó un fallo bajo el espíritu de la Ley Cazzu y le otorgó la guarda exclusiva a una madre

Aseguró que se cayó por una vereda rota y demandó al municipio: la Justicia desestimó el reclamo y la obligó a pagar los gastos del juicio

Una mujer reclamó una indemnización tras denunciar lesiones sufridas por el mal estado de una acera en 2012. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ratificó el rechazo de la demanda al considerar imprecisos los testimonios, insuficientes las fotografías sin certificar y ausente toda prueba que vinculara las lesiones con el estado de la vereda

Aseguró que se cayó por una vereda rota y demandó al municipio: la Justicia desestimó el reclamo y la obligó a pagar los gastos del juicio

Compraron un 0 km, nunca les funcionó el aire acondicionado y tras cuatro años de taller la Justicia ordenó que les entreguen un auto nuevo

Una pareja acudió a los tribunales tras sufrir fallas persistentes en el sistema de climatización de un vehículo recién comprado. Un juzgado de San Isidro ordenó a la automotriz y al vendedor reemplazar la unidad, sin costos de transferencia, y pagar una indemnización adicional por los trastornos ocasionados

Compraron un 0 km, nunca les funcionó el aire acondicionado y tras cuatro años de taller la Justicia ordenó que les entreguen un auto nuevo

Buscó ayuda por un problema con Netflix, cayó en una estafa telefónica y le vaciaron la cuenta: el banco deberá devolverle parte del dinero

Una jubilada se comunicó con un falso número de soporte encontrado en internet y sufrió el robo de $11,5 millones mediante transferencias relámpago. La Justicia atribuyó el 80% de la responsabilidad al banco por no activar las alertas frente a un patrón de movimientos inusual y el 20% restante a la clienta, por haber caído en la maniobra

Buscó ayuda por un problema con Netflix, cayó en una estafa telefónica y le vaciaron la cuenta: el banco deberá devolverle parte del dinero

DEPORTES

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

La lupa sobre la expulsión de Insaurralde que dejó a San Lorenzo con diez hombres en el clásico con Boca a la media hora de juego

Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y quiénes pueden ser sus rivales

De los silbidos a los aplausos: el cambio del público del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y el golazo que le sacaron en la línea

La gran actuación de Giuliano Simeone en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real: del penal y la asistencia al quite a Mbappé

TELESHOW

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: “¿Alguna recomendación gente?”

Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices argentinas sorprendieron con un guiño a las Malvinas en San Sebastián

La salud de Mirtha Legrand: la cronología de sus internaciones, su fortaleza y cómo amaneció este domingo

La frase de Wanda Nara dedicada a la China Suárez en medio de un evento: "Yo no robo maridos"

INFOBAE AMÉRICA

“Glaxo” abre la carrera en San Sebastián: un pueblo argentino en los 50, Lali Espósito y un filme posible gracias al apoyo brasileño

“Glaxo” abre la carrera en San Sebastián: un pueblo argentino en los 50, Lali Espósito y un filme posible gracias al apoyo brasileño

Científicos registran por primera vez en Cuba una microalga vinculada con toxinas de la ciguatera

Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

Detienen a dos adultos mayores durante operativo por tráfico de drogas en el occidente salvadoreño

Inserción laboral en Panamá marca una brecha entre profesionales hombres y mujeres