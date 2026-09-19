ANDIS: Gendarmería suspendió el cotejo de los audios con la voz de Spagnuolo y hubo un cortocircuito entre los peritos

Diego Orlando Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, camina frente a los tribunales de Comodoro Py 2002. Fotografía: RSFotos

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Un golpe de timón de los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional generó una fuerte controversia en el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los especialistas de esa fuerza de seguridad suspendieron el punto de pericia que apunta a cotejar las grabaciones con una muestra de voz del exfuncionario libertario procesado por corrupción, al considerar que los archivos analizados no son aptos para su comparación.

A esa conclusión arribaron los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería este miércoles, según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente. Lo llamativo es que apenas unos días atrás habían establecido exactamente lo opuesto.

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La controversia gira en torno a un audio de 3 minutos y 11 segundos de duración, uno de los más largos entre los 58 archivos que están incorporados a la causa. Es una escucha en la que quien sería Spagnuolo refiere: “Realmente no lo entiendo. Así, a tan poco tiempo que hayan... No es que dijeron: ‘Bueno, muchachos, vía libre, arranquen’. No, toda para ellos. Toda para ellos con la firma de ustedes. Es tremendo”. Aunque lo sugiere, no precisa quiénes son “ellos”.

En otro pasaje habla de las internas en Casa Rosada, menciona a la ministra Sandra Pettovello, el vínculo entre “Lule” Menem y Karina Milei, y las diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel: “El daño que puede hacer Victoria si se para en la vereda de enfrente, o si se para en una vereda distinta, no en la de enfrente. No entiendo cómo no lo están ponderando eso”, se escucha en la grabación.

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Este audio de poco más de tres minutos se analizó durante las últimas semanas para saber si es apto para el cotejo con una muestra indubitable de la voz de Spagnuolo, algo que ordenó el juez Ariel Lijo. Es un punto clave para esclarecer, con rigor científico, si quien habla es efectivamente el exfuncionario.

El peritaje se desarrolla en los laboratorios del edificio Centinela de la Gendarmería Nacional

El 2 de septiembre último, los peritos oficiales de Gendarmería habían concluido que el archivo era apto. Pero en la reunión del miércoles pasado cambiaron de parecer y catalogaron el material como “no apto” para el cotejo, luego de un nuevo análisis de integridad.

Según coincidieron distintas fuentes consultadas por este medio, la Gendarmería usa un sistema de comparación forense de voces para tareas como esta. Los peritos oficiales se rigen por los lineamientos establecidos en la Resolución 526/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, que tiene un protocolo específico para actuar en estos casos.

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Amparados en ese marco de acción, los expertos de la Gendarmería decidieron suspender el cotejo de voz, al menos hasta que encuentren algún audio útil para la comparación. No obstante, sugieren las fuentes consultadas, si esto no se puede hacer con la grabación más larga, tampoco se podría con las de menor duración.

El giro de los peritos oficiales provocó un tenso cortocircuito en el laboratorio del edificio Centinela. Los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), designados por el fiscal de la causa, Franco Picardi, manifestaron su oposición sobre la no aptitud del archivo.

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Franco Picardi, fiscal federal. Foto: Gustavo Gavotti

Los forenses del Ministerio Público Fiscal aseguraron allí que el material está en condiciones de ser cotejado. Según pudo reconstruir Infobae, hasta llegaron a advertir que ese punto de la pericia se podría hacer en las oficinas de la DATIP, ya que sus protocolos y herramientas sí permitirían avanzar.

Rápidamente salieron al cruce los peritos de parte de las defensas, que desalentaron el ofrecimiento. Participan especialistas designados por Diego Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina.

El cotejo

Tal como viene contando Infobae, el juez Ariel Lijo había ordenado citar a Spagnuolo para que hable ante un micrófono en los laboratorios del edificio Centinela. El exdirector de la ANDIS se negó desde un principio e intentó anular el peritaje, bajo el argumento de que la colaboración exigida viola su derecho a no autoincriminarse.

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El magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 11 rechazó el planteo de nulidad y el tema ahora está en la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Ariel Lijo, juez federal subrogante del Juzgado Federal N° 11

De cualquier forma, el acusado no está obligado a comparecer. Como segunda opción, el fiscal Picardi ofreció tomar las muestras de voz necesarias de cuatro entrevistas que Diego Spagnuolo dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

No obstante, con esta última decisión de Gendarmería, el cotejo parece haberse empantanado.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de los audios, la pericia buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

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La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.