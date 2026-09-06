Judiciales

Odebrecht: por qué condenaron a Julio De Vido y a otros dos ex funcionarios por el direccionamiento de los gasoductos

El Tribunal Oral Federal 2 difundió los fundamentos del veredicto y sostuvo que una serie de decisiones administrativas favoreció a la constructora brasileña entre 2006 y 2008

Daniel Cameron y Julio De Vido condenados en Odebrecht (NA)
Daniel Cameron y Julio De Vido condenados en Odebrecht (NA)
Guardar

El Tribunal Oral Federal 2 difundió la sentencia con los fundamentos del veredicto del juicio Odebrecht, por el cual recibieron condenas de ejecución condicional el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el exsubsecretario Cristian Folgar.

Los jueces concluyeron que el desvío de la voluntad estatal en la ampliación de los gasoductos TGN y TGS no fue un acto aislado, sino una secuencia de decisiones administrativas que terminó favoreciendo a Odebrecht, en una contratación vinculada con obras de transporte de gas entre 2006 y 2008.

PUBLICIDAD

Además, consideraron que Cameron fue quien condujo ese proceso desde la Secretaría de Energía, mientras que Julio De Vido y Cristian Folgar aportaron el andamiaje político y funcional necesario para concretarlo.

En cuanto al rechazo del planteo de prescripción por plazo razonable, el tribunal explicó que la causa, iniciada en 2007, se extendió por la complejidad de la investigación, la multiplicidad de organismos intervinientes y la necesidad de reconstruir el entramado administrativo y financiero.

PUBLICIDAD

Para Daniel Cameron, fijaron una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como autor de negociaciones incompatibles con la función pública.

Julio Miguel De Vido recibió la misma pena como partícipe necesario, mientras que Cristian Alberto Folgar fue condenado a dos años y seis meses.

En tanto, el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, fue absuelto por el beneficio de la duda. Finalmente, el exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, fue absuelto porque no hubo acusación fiscal en su contra.

La trama del delito

El TOF 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, indicó que la contratación de Odebrecht fue direccionada antes de que existiera una compulsa formal.

Causa Odebrecht - Comodoro PY
TOF 2 en Odebrecht: jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel Fotografía: RSFotos

Precisaron que la maniobra se apoyó en normas, instrucciones internas, reuniones previas con la constructora brasileña y un esquema administrativo que terminó dejando a CAMMESA en el centro de la selección del proveedor para las obras.

En esta línea, Daniel Cameron ocupó un lugar decisivo porque reunía dos funciones al mismo tiempo: era secretario de Energía y presidente del directorio de CAMMESA. Esa doble posición, sostuvo el tribunal, le permitió impartir directivas y participar, a la vez, en el organismo encargado de ejecutarlas.

El fallo reconstruyó, además, que Odebrecht ya había iniciado contactos con Cameron desde octubre de 2005, meses antes de que se abriera la convocatoria pública.

La sentencia identificó como un punto clave el trato desigual dado a las empresas interesadas. Mientras Odebrecht contó con alrededor de 60 días para desarrollar su esquema financiero, a Roggio/ICA se le concedieron apenas cinco días, un plazo que la dejó fuera del procedimiento. Con Camargo Correa también descartada, Odebrecht quedó como única opción.

Las imputaciones

El fallo distribuyó responsabilidades de manera distinta entre los cinco imputados. A Cameron lo señaló como la figura central del direccionamiento por haber intervenido de manera directa en las decisiones que favorecieron a Odebrecht.

A Julio De Vido le atribuyó haber aportado el marco normativo e institucional que hizo posible esa operatoria, aunque sin ejecutar personalmente las instrucciones cuestionadas.

En el caso de Cristian Folgar, el tribunal entendió que sus intervenciones fueron necesarias para preparar las condiciones administrativas y financieras que permitieron avanzar con el esquema. Por eso, lo condenó como partícipe necesario.

La situación de Luis Beuret fue valorada de manera diferente: los jueces consideraron que no se probó con certeza que conociera el propósito ilícito ni que hubiera actuado con voluntad de contribuir a él.

En tanto, Bragulat quedó fuera de condena porque, al momento de los alegatos finales, ya no existía acusación en su contra.

Temas Relacionados

OdebrechtJulio De VidoCorrupciónCammesaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La concesionaria de una autopista deberá pagar casi $20 millones por un accidente ocurrido hace 19 años

Una mujer embarazada y su pareja chocaron contra un auto que acababa de embestir a un caballo, luego de que una nube de polvo les quitara la visibilidad. La Justicia responsabilizó a la empresa por no haber colocado cercos para evitar el ingreso de animales a la ruta

La concesionaria de una autopista deberá pagar casi $20 millones por un accidente ocurrido hace 19 años

Se mudaban a Santa Fe, robaron a la empresa de transporte y la Justicia ordenó pagarles solo el valor declarado: 2.500 pesos

El hecho ocurrió en 2012. La familia entregó sus pertenencias para trasladarlas, pero la carga desapareció tras un asalto nocturno en el depósito de la empresa. Reclamó en su momento $60.000 por los objetos perdidos, pero el tribunal limitó la condena al monto declarado en el remito más intereses

Se mudaban a Santa Fe, robaron a la empresa de transporte y la Justicia ordenó pagarles solo el valor declarado: 2.500 pesos

Resbaló en una mancha de aceite en el estacionamiento de un shopping y la Justicia ordenó indemnizarlo

La Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia, que fijó la mayor parte del resarcimiento por el daño extrapatrimonial y por el trato que recibió después de la caída. El tribunal cuestionó la falta de asistencia del personal de seguridad y que el centro comercial no hubiera presentado las imágenes de las cámaras

Resbaló en una mancha de aceite en el estacionamiento de un shopping y la Justicia ordenó indemnizarlo

AMIA: Casación realiza una audiencia clave para definir la validez del juicio en ausencia

La querella y la fiscalía insistirán este jueves ante el máximo tribunal penal federal del país para que se juzgue en ausencia a diez iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA

AMIA: Casación realiza una audiencia clave para definir la validez del juicio en ausencia

Consejo de la Magistratura: el juez Lugones atribuyó el quiebre de la lista Celeste a un sector afín al kirchnerismo

El camarista federal de San Martín dijo que hay una “mano política”, vinculada a la expresidenta, detrás de la ruptura. Consideró que se quieren “apropiar” del espacio progresista de jueces. El sector se encamina a competir dividido entre Walter Venditti y Gabriela Vázquez

Consejo de la Magistratura: el juez Lugones atribuyó el quiebre de la lista Celeste a un sector afín al kirchnerismo

DEPORTES

Con una asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami empató 2-2 con el Atlanta United del Tata Martino por la MLS

Con una asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami empató 2-2 con el Atlanta United del Tata Martino por la MLS

Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

El melancólico mensaje de Rodrigo De Paul por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina

Conexión con Dybala, gol a los 92 minutos y ovación: la jugada de Matías Soulé para darle la victoria a la Roma en la Serie A

Los Pumas igualaron 28-28 contra Australia en un apasionante Test Match en Mendoza

TELESHOW

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Leticia Brédice, del desafío de ser Susana y la alegría de Es mi sueño a Milagro, su proyecto más personal: “Me potencia accionar”

Maribel Verdú se animó por primera vez al terror con Bajo tus pies: “Fue una pesadilla humana y asfixiante”

El Flaco Pailos vuelve a Buenos Aires con Solo de Humor: “El cariño de la gente es lo más lindo que tiene esto”

Mariela Prieto y el Turco García brindaron juntos y sellaron la reconciliación: "Vos y yo siempre"

Carmen Barbieri recordó su peor anécdota en la noche porteña: "La policía tiró la puerta abajo"

INFOBAE AMÉRICA

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

“Será el mayor sitio de lanzamiento de la Tierra”: Elon Musk apuesta por una base espacial de USD 100.000 millones para acelerar su plan hacia la Luna y Marte

Israel lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano e instó a evacuar Arab Salim

Irán lanzó un nuevo ataque contra un dron naval estadounidense en Ormuz tras la ofensiva del CENTCOM

“La magia sobrevive”: Marilú Marini y el teatro como un lugar donde se cuentan historias a la tribu

El Ejército y la Policía de Guatemala intensifican operativos: detuvieron a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha