Judiciales

Estalló la interna por el Consejo de la Magistratura: la Lista Celeste anunció dos candidatos y ninguno quiere soltar el sello

La agrupación más afín al progresismo, primera minoría en la Asociación de Magistrados, se encamina hacia una ruptura por la falta de acuerdo sobre quién competirá en las próximas elecciones para el estamento de los jueces. Las listas cierran este viernes

Interna en la Lista Celeste: sin acuerdo, el espacio anunció dos listas para las elecciones en el Consejo de la Magistratura
Walter Venditti y Gabriela Vázquez son los dos jueces que se lanzaron como cabeza de la Celeste, aunque cada espacio puede tener una sola lista
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A menos de 48 horas para el cierre de listas que se presentarán a las elecciones del Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030, dos fórmulas se lanzaron bajo el sello de la agrupación de jueces “Lista Celeste”. Por un lado están Walter Venditti y Paula Castro, y por otro Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla. Todo parece ir hacia un quiebre sin retorno y ningún bando está dispuesto a soltar la bandera del espacio, que es primera minoría en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

Cada cuatro años, en estas agrupaciones hay internas y rosca política para definir una lista de candidatos. Los jueces tienen cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura. Actualmente, la lista Bordó -el oficialismo- tiene dos consejeros, la Celeste uno y Compromiso Judicial otro. La expectativa es que esa repartición se repita en el próximo ciclo; por eso son tan importantes los nombres que encabezan las listas. Quienes aparecen desde el tercer puesto para abajo saben que sus chances de entrar son casi nulas.

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Alberto Lugones, camarista de San Martín y consejero saliente de la Celeste, impulsó la fórmula Venditti-Castro. Él es integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, y ella es titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 93.

Esa opción encontró resistencia interna ante la otra fórmula que buscaba encabezar la lista: Alejo Ramos Padilla, quien está a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, y Gabriela Vázquez, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y expresidenta del Consejo de la Magistratura.

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Alejo Ramos Padilla, juez federal (Foto: Adrián Escandar)
Alejo Ramos Padilla, juez federal (Foto: Adrián Escandar)

En junio, estos dos jueces habían conseguido cierto respaldo para que los candidatos se definan por votación en una asamblea, aunque no llegaron a tener el visto bueno de Lugones y el juez de la Cámara Nacional en lo Civil Claudio Kiper, dos de los referentes con más experiencia.

El 12 de agosto, los encolumnados detrás de Ramos Padilla y Vázquez organizaron un encuentro en la Universidad Atlántida con 160 integrantes de la agrupación -fueron jueces, fiscales y funcionarios- para mostrar músculo y abrir la discusión.

Las conversaciones llegaron a su punto de ebullición en una reunión que se celebró el pasado 25 de agosto, según pudo reconstruir Infobae a partir de distintas voces que tomaron parte de la interna. De ese encuentro, que se extendió algunas horas más de lo previsto ante la falta de consenso, participó la mesa de referentes de la agrupación, además de otros magistrados invitados.

No hubo acuerdo: la mesa chica de la Celeste quería ungir ahí mismo a Venditti y Castro sin votación; mientras que la otra facción insistió en que el tema “no se resuelva a dedo” -por acuerdo de los referentes, como se hizo históricamente-, sino con una asamblea. Hasta propusieron usar el sistema de votación Belenios, desarrollado en la universidad francesa de Lorraine.

Ahí se empantanó la negociación. Dos días después, la lista Celeste anunció en sus canales oficiales que Walter Venditti y Paula Castro encabezarían la lista.

Con ese anuncio quedó consagrado el quiebre, y los cruces pasaron a otro tono.

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Este martes hubo otra reunión impulsada por el bando enfrentado con la cúpula de la Celeste. Con un escribano público presente, y sin la asistencia de Venditti ni los suyos, los miembros de la agrupación que asistieron acordaron la postulación de Gabriela Vázquez a la cabeza y Alejo Ramos Padilla en segundo lugar, en lo que sería una segunda boleta de la misma lista.

Es decir, rompieron con el espacio que ya había anunciado a sus candidatos, pero sin irse ni abrir una nueva alternativa. De hecho, armaron una cuenta de Instagram paralela con el nombre de “Lista Celeste” y la misma identidad visual de la agrupación.

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En esa cuenta es que anunciaron públicamente que Vázquez y Ramos Padilla tenían una lista propia. Lo hicieron luego de reunir a todos los candidatos necesarios para completar la boleta y los 35 avales exigidos para formalizar la postulación.

“Son cosas que exceden la deslealtad”, refirió a este medio uno de los jueces que, desde la otra vereda, miró entre azorado y molesto el posteo que terminó de confirmar la discordia. “Las bases hace rato reclaman que los candidatos no estén suscriptos al dedo de Lugones y Kiper”, contestaron desde el otro lado.

Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín y actual consejero de la magistratura por la lista Celeste. (Foto: Gustavo Gavotti)
Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín y actual consejero de la magistratura por la lista Celeste. (Foto: Gustavo Gavotti)

En ambas facciones reconocen que no pueden presentarse dos listas con el mismo nombre ante la Asociación de Magistrados, pero ninguno se muestra dispuesto a ceder. Es la primera vez en la historia del gremio de los jueces que pasa algo así.

De no resolverse la cuestión antes del 4 de septiembre a las 16 -a esa hora está dispuesto el cierre de listas- lo que se avizora en el horizonte son impugnaciones cruzadas que debe resolver la Junta Electoral de la AMFJN y una eventual judicialización del tema en tribunales.

Este jueves a primera hora, la fórmula Venditti-Castro oficializó su postulación ante la Junta Electoral. “Asimismo, se solicita que a la lista Celeste se asigne el nro. 3, con el logo respectivo y que no se admita ninguna otra postulación que pretenda utilizar el logo, nombre y sello del espacio”, reclamaron en la nota que acompañó la documentación requerida para oficializar la candidatura.

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Las elecciones para renovar las bancas del organismo que controla y selecciona a los jueces federales y nacionales están previstas para el 8 de octubre.

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