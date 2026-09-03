Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declara el expresidente del grupo Concesionario del Oeste

El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner reanudó este jueves con la declaración como testigo de otro empresario que estuvo acusado en la causa por los “cuadernos de la corrupción” y luego fue sobreseído. Se trata de Miguel Gutiérrez, ex presidente del grupo Concesionario del Oeste.

“La gestión de la autopista era difícil”, remarcó y comenzó a contar sus reuniones con funcionarios de la época. Había “inspecciones y aplicación de multas”, explicó.