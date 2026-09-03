Judiciales

Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declara el expresidente del grupo Concesionario del Oeste

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó el debate con más testigos entre ellos el empresario que estuvo acusado y luego fue sobreseído

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El Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner reanudó este jueves con la declaración como testigo de otro empresario que estuvo acusado en la causa por los “cuadernos de la corrupción” y luego fue sobreseído. Se trata de Miguel Gutiérrez, ex presidente del grupo Concesionario del Oeste.

“La gestión de la autopista era difícil”, remarcó y comenzó a contar sus reuniones con funcionarios de la época. Había “inspecciones y aplicación de multas”, explicó.

12:27 hsHoy

El testigo habla sobre la renegociación de los contratos

Gutiérrez contó que en 2004 hizo declaraciones en un encuentro de IDEA sobre la necesidad de renegociar los contratos y entonces desde el Gobierno Nacional hicieron saber a la empresa española que debía pedírsele la renuncia, algo que pasó. “Salí por pedido de las autoridades de la empresa y renuncié inmediatamente”, recordó el empresario, en la actualidad radicado en Uruguay. Otro directivo “recibió amenazas de que iban a pedir su cabeza sino se presentaba a determinadas licitaciones”, refirió.

“Uberti presidía las reuniones en el OCCOVI” con modalidad “agresiva” en “reuniones tensas”.

12:14 hsHoy

Declara un empresario como primer testigo del día

El primer testigo de este jueves, el empresario Miguel Gutiérrez, declara por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 7. Fue presidente del grupo Concesionario del Oeste y trató durante su función con los acusados Claudio Uberti y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, refirió.

El empresario estuvo imputado en el caso Cuadernos y luego fue sobreseído. Refirió que el OCCOVI a cargo del arrepentido Uberti era el organismo de control de la autopista y por eso tuvieron reuniones “para hablar de temas relacionados al estado de la autopista”, refirió ante preguntas de la fiscalía.

09:09 hsHoy

Cuadernos: un constructor rosarino complicó a Ernesto Clarens y un empresario ratificó que hubo pagos ilegales “para la campaña”

Un testigo habló de un llamado del arrepentido financista para ofrecerle “una mano” porque tenía “mucha relación con el Gobierno” y otro, presidente de Supercemento, habló de tres pagos en sobres de 50 mil dólares cada uno

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