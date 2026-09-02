Judiciales

Los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi jurarán mañana en la Cámara Federal porteña

Los nombramientos fueron oficializados este miércoles por decretos del presidente Javier Milei. Ambos magistrados asumirán sus funciones este jueves tras prestar juramento a las 12 en Comodoro Py

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yaradola juran mañana como vocales en la sala I de la Cámara Federal porteña
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El Poder Ejecutivo formalizó este miércoles los nombramientos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como titulares en la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, el tribunal intermedio que revisa todas las decisiones de los juzgados de primera instancia en Comodoro Py 2002.

Los magistrados prestarán juramento mañana a las 12 ante el actual vicepresidente de la Cámara a cargo de la presidencia, el juez Eduardo Farah. El acto se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio sede del fuero federal porteño y se prevé una masiva concurrencia.

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El rol de la Cámara

Tras el acuerdo del Senado a los pliegos el 27 de agosto, los nombramientos se formalizaron a través de los decretos 848/2026 y 847/2026 firmados por Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y publicados en el Boletín Oficial.

La Cámara Federal revisa las decisiones adoptadas por los jueces de Comodoro Py en causas por corrupción pública, narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos.

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Su intervención resulta determinante en apelaciones contra procesamientos, sobreseimientos, medidas de prueba y otras resoluciones que suelen marcar el rumbo de investigaciones de alto impacto político e institucional.

En el caso de la sala primera, quedará desde mañana integrada por el ya juez titular Mariano Llorens, Bertuzzi -quien ocupaba ese puesto pero trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri- y Yaradola, hasta hoy magistrado en el fuero en lo penal económico.

Entre los casos que les tocará tratar destaca la investigación por la fallida criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Milei: en lo inmediato deberán decidir si convalidan la decisión del juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, de apartar como querellantes a inversores que denunciaron haber sido estafados.

Mariano Llorens, de pie y sosteniendo un micrófono, habla frente a una pantalla de proyección con el logo de la Universidad de Bolonia en un aula
Mariano Llorens es el tercer integrante de la sala uno de la Cámara Federal porteña

Por este tema ya hubo una audiencia en el segundo piso de Comodoro PY, sede de la Cámara, a la que asistieron Llorens, Bertuzzi y el juez Leopoldo Bruglia, quien también había sido trasladado por decreto presidencial desde un Tribunal Oral a ese puesto una década atrás. Ahora su vocalía será ocupada por Yadarola y el magistrado retornará al Tribunal del que es juez titular. El planteo en el caso $LIBRA está aún pendiente de resolución.

Por otro lado, en la sala II de ese Tribunal que hasta ahora tenía sus tres jueces titulares se abrió la vacante del camarista Martín Irurzun, quien cumplió 75 años en julio pasado sin que el Gobierno haya enviado su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo otros cinco años.

Esa sala quedó conformada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. En caso de disidencias, deberían convocar a alguno de sus colegas de la sala I. Entre las causas que llevan está por ejemplo el expediente ANDIS.

El final de un largo proceso

El origen de este proceso se remonta a la controversia generada por los traslados de magistrados realizados durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal porteña.

La situación derivó en una disputa institucional que llegó hasta la Corte Suprema. En noviembre de 2020, el máximo tribunal concluyó que esos traslados tenían carácter excepcional y no podían equipararse a una designación definitiva cuando implicaban cambios de jurisdicción o competencia.

Al mismo tiempo, dispuso que los magistrados permanecieran en sus cargos hasta que las vacantes fueran cubiertas mediante el procedimiento constitucional previsto para la designación de jueces.

A partir de esa decisión, el Consejo de la Magistratura impulsó distintos procesos de selección para regularizar la situación de los cargos involucrados. El Concurso N° 461 quedó destinado a las dos vocalías de la Sala I que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi y resultaron designados este último, quien se presentó a concursar y Yadarola.

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