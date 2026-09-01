La presidenta del Colegio Público de la Abogacía porteña pidió transparentar los concursos para jueces nacionales

Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal/CPACF

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La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, reclamó este lunes transparentar los concursos para designar jueces nacionales y exigió que las ternas respeten el orden de mérito surgido de exámenes y antecedentes. Fue en un mensaje que apuntó a fortalecer la credibilidad en la Justicia y a acelerar la cobertura de vacantes, que el sector calcula en unas 700.

El planteo se dio durante el acto por el Día de la Abogacía, al que asistieron más de 500 matriculados, y quedó ligado a un problema más amplio: la falta de jueces titulares que, según sostiene la entidad junto con otras organizaciones, multiplica subrogancias, sobrecarga tribunales y demora los procesos. García afirmó además que ya comenzaron a enviarse pliegos al Senado y que se cubrieron cargos que llevaban años vacantes.

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También, en conversaciones previas, se puso el foco en la problemática de la liquidación de los honorarios de los abogados, ya que en algunos fueros se fijan montos por debajo de lo que establece la ley. El Colegio trabaja sobre este punto y asegura que el problema está en vías de resolución.

Uno de los ejes del discurso fue el peso de las entrevistas personales en el sistema de selección. La titular del Colegio advirtió que “la conformación de las ternas debe respetar los resultados del concurso y la entrevista no puede alterar el orden de mérito sin fundamentos objetivos y suficientes”.

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Ricardo Gil Lavedra, el año pasado, en su último discurso como Presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal

El acto se realizó en la sede de la avenida Corrientes al 1400 y reunió a figuras del ámbito judicial y político. Entre los asistentes estuvieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia porteño, Inés Weinberg; el vicepresidente del tribunal, Luis Lozano; el ex camarista, ex ministro y anterior presidente del Colegio, Ricardo Gil Lavedra; la representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre; el ex ministro de Justicia Germán Garavano; el Decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara; el ex diputado Jorge Enríquez; Martín Casares y Alberto Garay, entre otros. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, no asistió al evento, aunque envió una felicitación.

Hubo 12 cambios de posición entre 67 candidatos

La objeción expresada en el discurso de García apunta a los cambios registrados al momento de definir los postulantes elevados al Poder Ejecutivo. En las primeras ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura al Gobierno, 12 de los 67 candidatos modificaron su ubicación en el orden de mérito, una situación que luego volvió a repetirse en otros concursos.

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Más de 500 asistentes participaron de la recepción en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

García vinculó ese esquema con la crisis de confianza que, a su juicio, atraviesa el sistema judicial. “Recuperar la confianza de la sociedad exige reglas claras, decisiones transparentes, tiempos razonables y rendición de cuentas. Tenemos la obligación de aportar a ese objetivo”.

Durante su intervención, la dirigente recordó que la ley que creó el Colegio en el gobierno de Raúl Alfonsín le asignó a la entidad la función de contribuir al mejor funcionamiento de la Justicia. En ese marco, sostuvo que los abogados forman parte de un sistema que atraviesa una profunda crisis de credibilidad.

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El Colegio apoyó una propuesta de la Corte

La presidenta del Colegio también respaldó una iniciativa elaborada en la Corte Suprema de Justicia y redactada por el ministro Carlos Rosenkrantz. El proyecto fue remitido al Consejo de la Magistratura el 25 de marzo, y se espera que avance en su tratamiento.

Según explicó, la propuesta “reduce la discrecionalidad al establecer reglas más claras para la entrevista personal, fortalece la evaluación basada en el mérito y la idoneidad y reconoce el ejercicio profesional como un antecedente relevante”. Para la entidad, el problema del esquema vigente es que la entrevista puede adquirir un peso decisivo sin criterios claros y habilitar cambios en el ranking de postulantes sin justificación suficiente.

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El Colegio también puso el foco en la composición de la magistratura. García advirtió que, de los últimos 170 magistrados designados, solo seis ejercían la abogacía, una proporción que, según sostuvo, contradice el principio de igualdad de trato previsto en la ley que regula el Consejo de la Magistratura.

Brindis y discurso en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

“La experiencia profesional es valiosa para el desempeño de la magistratura y debe ser reconocida en los concursos. No reclamamos menores exigencias. Reclamamos que las abogadas y los abogados podamos concursar en condiciones de igualdad”, afirmó.

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Ese señalamiento apunta al peso comparativo de quienes llegan desde el ejercicio profesional frente a los perfiles formados dentro del Poder Judicial. Para el Colegio, esa diferencia reduce las posibilidades de acceso de litigantes y de profesionales con recorrido fuera de los tribunales.

La elección que se aproxima

En ese contexto, García remarcó que este año la entidad elegirá a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y señaló que esa instancia será clave para impulsar cambios en los concursos.

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García señaló que desde la entidad buscarán una participación activa en el tratamiento del proyecto de la Corte, con propuestas para mejorar el texto e impulsar su aprobación. La dirigente agregó que los representantes deberán procurar cupos suficientes para que los abogados y abogadas accedan a la Escuela Judicial y al Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados, con modalidades compatibles con el ejercicio profesional.