Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declaró el expresidente de la empresa SIDOR en Venezuela

El juicio de los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con la declaración como testigo de Ricardo Prosperi, ex presidente de la empresa SIDOR, del grupo Techint, en Venezuela antes de la nacionalización que ordenó en 2008 el gobierno de ese país.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios vinculados a la obra pública y al remisero arrepentido y autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación, Oscar Centeno.