Judiciales

Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declaró el expresidente de la empresa SIDOR en Venezuela

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados comenzó este martes con la declaración de otro ex ejecutivo de Techint

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El juicio de los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este martes con la declaración como testigo de Ricardo Prosperi, ex presidente de la empresa SIDOR, del grupo Techint, en Venezuela antes de la nacionalización que ordenó en 2008 el gobierno de ese país.

Se juzga a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios de su gobierno, empresarios vinculados a la obra pública y al remisero arrepentido y autor de los cuadernos que dieron origen a la investigación, Oscar Centeno.

13:07 hsHoy

Concluyó la declaración del testigo Prosperi

El ejecutivo de Techint recordó que el día que Hugo Chávez anunció la nacionalización de SIDOR en Venezuela llamó de madrugada al CEO de Techint Paolo Rocca para avisarle, hicieron una carta para el presidente venezolano intentando revertir la decisión pero “ya no había nada que hacer”.

12:43 hsHoy

“La reunión con De Vido creería que fue a través de Betnaza”

Prosperi dijo creer que la reunión con De Vido en Venezuela fue gestionada “a través de (LUis) Betnaza”, otro ex directivo de la empresa que cuando declaró en el juicio semanas atrás -también como testigo- ratificó ante el Tribunal Oral Federal 7 que dio instrucciones para el pago de un presunto soborno al ex funcionario Roberto Baratta.

12:33 hsHoy

“Muerte a los argentinos”, el testigo Prosperi recuerda las pintadas y la “xenofobia” previa a la nacionalización de SIDOR

En 2008 el testigo Prosperi era presidente de Sidor y lo fue hasta el momento de la entrega de la empresa. “La situación era muy compleja. Había agresiones, insultos, pintadas de muerte contra los argentinos; la xenofobia se había exacerbado muchísimo. Quemaban muñecos en la entrada. Había amenazas concretas en el portón de Sidor de que había que matar a un argentino. A principios de marzo de 2008 nos habían quemado once buses en la entrada de Sidor”, recordó.

Había preocupación por sacar a la gente y eso le contó a De Vido, refirió. “Había mucho hostigamiento en las escuelas, en la calle, autos con pintadas en las lunetas traseras, letreros de ‘muerte a los argentinos’. En los colegios hubo muchos problemas; también en supermercados, cuando escuchaban que uno hablaba con acento argentino”.

“En mi caso particular, vivía con mi familia en Caracas y teníamos la casa de presidencia de Sidor en Puerto Ordaz. La casa tenía capacidad para que nos quedáramos todos ahí, tenía seguridad y garita, pero igual entraron a mi casa, incluso a mi habitación. Cerré la casa, pasé por varias habitaciones en distintos hoteles, andaba en camioneta blindada y dormía en distintos hoteles sin avisarle a nadie”, añadió al responder preguntas de la fiscal Fabiana León.

12:21 hsHoy

Declara el ex presidente de la empresa SIDOR en Venezuela

Ricardo Prosperi relata ante el Tribunal Oral Federal 7 el “escenario muy complicado” que se vivió en SIDOR, del grupo Techint, antes de la nacionalización en Venezuela. Contó una reunión que tuvo como presidente de la firma con el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido que había viajado a ese país.

“Me pidieron una reunión para interiorizarse de cómo iba todo el proceso, me hicieron muchas preguntas al respecto y entiendo que tenían reuniones con el gobierno venezolano”, contó el testigo sobre lo ocurrido en 2008.

De Vido es uno de los acusados en el juicio.

11:40 hsHoy

Juicio por la Causa de los Cuadernos: la defensa de Baratta negó que los pagos ilegales a Techint hayan existido y pidió nuevas medidas de prueba

En la audiencia declaró además un ex encargado de administración en SIDERAR en Venezuela y dijo que desde 2006 había “niveles de agresividad muy grande” y un discurso “xenófobo” por parte de Hugo Chávez

El juicio oral por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la declaración como testigos de ejecutivos que trabajaron para SIDERAR en Venezuela del grupo Techint y narraron el clima de hostilidad que había hacia los trabajadores argentinos a raíz de la nacionalización de la compañía.

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