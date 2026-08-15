Premios Quórum 2026: se definen las ternas para reconocer a las figuras del mundo judicial

La segunda edición de los Premios Quórum se realizará el 6 de octubre (Premios Quórum)

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La segunda edición de los Premios Quorum 2026 se puso en marcha con la definición de las ternas que competirán en las 15 categorías correspondientes, que comenzaron a ser delineadas por el Consejo de Notables, compuesto por 12 decanos de reconocidas facultades de Derecho del país.

El primer período de selección continuará abierto hasta el 25 de agosto. Una vez que ese plazo concluya, la decisión sobre los ganadores estará en manos de más de 150 especialistas del ámbito jurídico.

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Bajo un sistema que utiliza como criterios la ética, el mérito profesional, la innovación y el impacto institucional, se lleva adelante el proceso. Se evaluarán solamente los aportes y logros realizados entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Las 15 categorías

Trayectoria Judicial Destacada

Revelación Judicial Joven

Innovación en la Gestión Judicial (AMBA)

Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa

Excelencia en Educación Jurídica

Excelencia en Derecho Penal y Penal Económico

Excelencia en Derecho Administrativo

Excelencia en Derecho Laboral

Excelencia en Derecho Civil y Comercial

Excelencia en Derecho Corporativo

Estudio Boutique del Año

Mejor Proyecto Judicial Impulsado por las Provincias

Tribunal o Juzgado Destacado del Año

Ministerio Público Fiscal Destacado

Estudio Jurídico del Año

Además, habrá menciones de honor para personalidades e instituciones destacadas y la ceremonia concluirá con un homenaje especial dedicado a una figura relevante para la justicia argentina.

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La noche de la Justicia argentina

El martes 6 de octubre, el gran evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Desde las 18 se ofrecerá un cóctel, y a las 19 comenzará la ceremonia de entrega de premios.

En su segunda edición, el evento sumará una presencia internacional relevante. Entre quienes asistirán se encuentran magistrados federales en funciones de Estados Unidos; la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España; un Fiscal de la Corte español; el Procurador de Justicia Criminal de San Pablo, Brasil; jueces de Uruguay; integrantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya y un fiscal italiano especializado en la lucha contra las mafias, además de otras figuras jurídicas del exterior.

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La jornada será consagrada como la noche de la Justicia argentina, concebida para reconocer trayectorias, distinguir la innovación, valorar nuevas generaciones y rendir homenaje al trabajo de actores clave para una Justicia de mayor calidad desde la abogacía, la academia, el sistema judicial y las distintas instituciones.

El medio especializado en asuntos judiciales Quorum, que forma parte del Grupo El Observador, intentará por segunda ocasión afianzarse como uno de los principales encuentros anuales dirigidos a la comunidad jurídica argentina.

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La edición 2025

La primera edición de los Premios Quórum se celebró el 14 de octubre de 2025 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, convirtiéndose en la primera gala de premiación del mundo judicial argentino. La ceremonia, organizada por el medio especializado Quórum, homenajeó a jueces, fiscales, académicos, periodistas, organismos, proyectos y contenidos que se destacaron en sus respectivos campos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación obtuvo el premio a la "Innovación en la Gestión Judicial" en 2025. Pasaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo junto a funcionarios y empleados

La premiación contó con 20 categorías que recorrieron el ecosistema de la justicia argentina: desde la trayectoria judicial y la innovación tecnológica hasta la excelencia académica y el acceso a la justicia para grupos vulnerables.

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Entre los nominados de aquella edición se destacaron Carlos Mahiques, Juan Carlos Maqueda y Diego Luciani en Trayectoria Judicial Destacada; Hugo Alconada Mon, Diego Cabot y Ricardo Roa en Investigación Periodística Judicial del Año; y el documental El Juicio de Ulises de la Orden en Mejor Contenido Audiovisual Basado en Hechos Reales.