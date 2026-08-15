Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Premios Quórum 2026: se definen las ternas para reconocer a las figuras del mundo judicial

La entrega se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho el próximo 6 de octubre. Más de 150 especialistas del ámbito jurídico elegirán a los ganadore

La segunda edición de los Premios Quórum se realizará el 6 de octubre
La segunda edición de los Premios Quórum se realizará el 6 de octubre (Premios Quórum)
Guardar

La segunda edición de los Premios Quorum 2026 se puso en marcha con la definición de las ternas que competirán en las 15 categorías correspondientes, que comenzaron a ser delineadas por el Consejo de Notables, compuesto por 12 decanos de reconocidas facultades de Derecho del país.

El primer período de selección continuará abierto hasta el 25 de agosto. Una vez que ese plazo concluya, la decisión sobre los ganadores estará en manos de más de 150 especialistas del ámbito jurídico.

PUBLICIDAD

Bajo un sistema que utiliza como criterios la ética, el mérito profesional, la innovación y el impacto institucional, se lleva adelante el proceso. Se evaluarán solamente los aportes y logros realizados entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Las 15 categorías

  • Trayectoria Judicial Destacada
  • Revelación Judicial Joven
  • Innovación en la Gestión Judicial (AMBA)
  • Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa
  • Excelencia en Educación Jurídica
  • Excelencia en Derecho Penal y Penal Económico
  • Excelencia en Derecho Administrativo
  • Excelencia en Derecho Laboral
  • Excelencia en Derecho Civil y Comercial
  • Excelencia en Derecho Corporativo
  • Estudio Boutique del Año
  • Mejor Proyecto Judicial Impulsado por las Provincias
  • Tribunal o Juzgado Destacado del Año
  • Ministerio Público Fiscal Destacado
  • Estudio Jurídico del Año

Además, habrá menciones de honor para personalidades e instituciones destacadas y la ceremonia concluirá con un homenaje especial dedicado a una figura relevante para la justicia argentina.

PUBLICIDAD

La noche de la Justicia argentina

El martes 6 de octubre, el gran evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Desde las 18 se ofrecerá un cóctel, y a las 19 comenzará la ceremonia de entrega de premios.

En su segunda edición, el evento sumará una presencia internacional relevante. Entre quienes asistirán se encuentran magistrados federales en funciones de Estados Unidos; la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España; un Fiscal de la Corte español; el Procurador de Justicia Criminal de San Pablo, Brasil; jueces de Uruguay; integrantes de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya y un fiscal italiano especializado en la lucha contra las mafias, además de otras figuras jurídicas del exterior.

La jornada será consagrada como la noche de la Justicia argentina, concebida para reconocer trayectorias, distinguir la innovación, valorar nuevas generaciones y rendir homenaje al trabajo de actores clave para una Justicia de mayor calidad desde la abogacía, la academia, el sistema judicial y las distintas instituciones.

El medio especializado en asuntos judiciales Quorum, que forma parte del Grupo El Observador, intentará por segunda ocasión afianzarse como uno de los principales encuentros anuales dirigidos a la comunidad jurídica argentina.

La edición 2025

La primera edición de los Premios Quórum se celebró el 14 de octubre de 2025 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, convirtiéndose en la primera gala de premiación del mundo judicial argentino. La ceremonia, organizada por el medio especializado Quórum, homenajeó a jueces, fiscales, académicos, periodistas, organismos, proyectos y contenidos que se destacaron en sus respectivos campos.

Premios a las principales figuras del ámbito judicial - UBA
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación obtuvo el premio a la "Innovación en la Gestión Judicial" en 2025. Pasaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo junto a funcionarios y empleados

La premiación contó con 20 categorías que recorrieron el ecosistema de la justicia argentina: desde la trayectoria judicial y la innovación tecnológica hasta la excelencia académica y el acceso a la justicia para grupos vulnerables.

Entre los nominados de aquella edición se destacaron Carlos Mahiques, Juan Carlos Maqueda y Diego Luciani en Trayectoria Judicial Destacada; Hugo Alconada Mon, Diego Cabot y Ricardo Roa en Investigación Periodística Judicial del Año; y el documental El Juicio de Ulises de la Orden en Mejor Contenido Audiovisual Basado en Hechos Reales.

Temas Relacionados

Facultad de DerechoUniversidad de Buenos AiresPoder JudicialJusticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aseguró que su divorcio nunca se inscribió, demandó por mala praxis a su abogada y perdió el juicio

Una mujer denunció en Lomas de Zamora que seguir figurando como casada en el Registro Civil le impidió adquirir bienes y cambiar de obra social. Sin embargo, un tribunal rechazó la demanda y la condenó a pagar las costas del proceso

Aseguró que su divorcio nunca se inscribió, demandó por mala praxis a su abogada y perdió el juicio

Celeste o blanca: compró una piscina de fibra de un color, le entregaron otro y la Justicia condenó a la empresa

Ocurrió en Tandil. La clienta compró la piscina en 2022 y pagó un adicional por un color específico, pero cuando se la instalaron en 2024 descubrió que era de otro. Un juez consideró determinantes los mensajes de WhatsApp intercambiados con la empresa y la condenó a pagar una indemnización por daño moral y daño punitivo

Celeste o blanca: compró una piscina de fibra de un color, le entregaron otro y la Justicia condenó a la empresa

Un dogo argentino tiró al piso a una jubilada con bastón, el dueño del perro falleció antes de la condena y su heredera deberá pagar $20 millones

Ocurrió en Vicente López en 2022. El animal se abalanzó sobre la mujer y le provocó una fractura. Aunque la causa penal por lesiones se archivó en 2024 tras el fallecimiento del demandado, la Justicia civil condenó a su sucesora y a la aseguradora a afrontar la indemnización

Un dogo argentino tiró al piso a una jubilada con bastón, el dueño del perro falleció antes de la condena y su heredera deberá pagar $20 millones

Estancias, millones y aviones: la lista bienes del decomiso de Lázaro Báez por sus condenas en Ruta del dinero y Vialidad

La Justicia continúa revisando propiedades y activos para remitirlos a la Corte Suprema, tras quedar firmes las sentencias por lavado y defraudación al Estado

Estancias, millones y aviones: la lista bienes del decomiso de Lázaro Báez por sus condenas en Ruta del dinero y Vialidad

Consejo de la Magistratura: una agrupación de abogados impulsa la candidatura de Alberto Biglieri

Abogados por Argentina anunció su postulación de cara a la renovación del estamento de la abogacía. El proceso electoral culminará con la votación del 20 de octubre

Consejo de la Magistratura: una agrupación de abogados impulsa la candidatura de Alberto Biglieri

DEPORTES

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Tensión con Enzo Fernández en Chelsea tras su gol a Inglaterra en el Mundial y el coqueteo con el City: el cruce de los fanáticos en pleno partido

Sorpresa en Independiente: el brasileño Jadson Viera se convertirá en el nuevo entrenador tras la salida de Quinteros

Decidió jugar días después de la muerte de su hija y el público lo cobijó con un homenaje emocionante: “El cielo tiene una estrellita más”

La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

TELESHOW

El insólito percance de Miriam Lanzoni en medio de un paseo por su pueblo natal: “Espichó”

El insólito percance de Miriam Lanzoni en medio de un paseo por su pueblo natal: “Espichó”

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Zaira con 18 fotos a pura complicidad: “Mi persona favorita”

La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

Clara Ulrich, la artista que dejó todo por amor y construyó una carrera en Miami: “Siempre soñé con actuar en Argentina”

Mati Napp se anima a mostrar su lado más visceral: “Animal”, la experiencia inmersiva con la que debuta como director

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante el inicio del conflicto en marzo

El FBI revela una histórica caída de los homicidios en Estados Unidos: la tasa regresó a niveles de hace siete décadas

Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, un asentamiento convertido 507 años después en una moderna y gran ciudad

La estatua de la Virgen María más alta de Europa fue inaugurada en un pequeño pueblo de Polonia