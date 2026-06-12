Judiciales

Arsat: peritan equipos de espionaje e investigan los 2,4 millones de dólares que le secuestraron a Facundo Leal

La Justicia ordenó abrir y analizar los elementos encontrados en la casa del extitular de la empresa de soluciones satelitales. Además, buscan determinar el origen de la millonaria suma de dinero hallada en sus domicilios

Guardar
Google icon
Facundo Leal, Arsat
El detenido expresidente de ARSAT Facundo Leal

La Justicia comenzó a peritar equipos de espionaje secuestrados al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, durante un allanamiento en una causa por corrupción, que derivó además en el hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas.

Se trata de 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar: micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras, mouses de computadora y también inhibidores de señal, localizadores satelitales y un teléfono Iridium, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

PUBLICIDAD

Esta medida se sumó a otras de carácter patrimonial dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal del caso Fernando Domínguez, para comenzar a reconstruir la “trazabilidad” de los ingresos y bienes de Leal, detenido desde que se encontró la droga en su departamento de Palermo.

Además, el magistrado debe definir la situación procesal del acusado por tenencia de los estupefacientes: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

PUBLICIDAD

La ruta del dinero ARSAT

En concreto se intenta establecer de dónde sacó el extitular de ARSAT los 2,4 millones de dólares cash que se encontraron en su departamento de Palermo y en una casa de su propiedad en Mendoza.

Todo se precipitó en una investigación por supuesto cobro de sobornos para adjudicar el almacenamiento de costosos materiales de ARSAT, que era necesario preservar porque formaban parte del proyecto de Red Federal de Fibra Óptica.

Billetes de cien dólares apilados ordenadamente sobre una mesa de madera, con dos pancartas azules de la Policía Federal Argentina (PFA) al fondo
Parte de los 2.4 millones de dólares que se encontraron distribuidos en dos viviendas de Facundo Leal

La denuncia se presentó cuando se descubrió un robo en un predio de San Fernando, que manejaba la empresa Argentina Logistic Services (ALS), beneficiaria de un contrato con ARSAT para almacenar sus bienes.

El lugar no pertenece a la firma investigada sino que, según surgió durante la investigación, lo alquiló para poco después resultar adjudicataria por parte de la empresa estatal.

Se calcula que la pérdida para ARSAT fue de 151.000 dólares en bienes robados o dañados que se guardaban en 17 shelters -contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica- y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en la calle Excombatiente Sánchez 1982, en San Fernando.

Los equipos almacenados son considerados bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, destinado a la instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para ampliar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.

Acuerdo venal

El fiscal Domínguez reclamó que se cite a declaración indagatoria a diez imputados, algo que debe decidir el juez.

En un dictamen donde pidió también medidas que ya fueron ordenadas, se advirtió que hay un “cuadro probatorio sólido que permite sostener la existencia de un acuerdo venal entre funcionarios públicos y empresarios privados, materializado posteriormente en la adjudicación irregular del contrato de custodia y traslado de bienes estratégicos para el desarrollo nacional, en este caso, pertenecientes a ARSAT”.

La aprobación del contrato se hizo sin pasar por el Directorio de ARSAT, sin dictámenes técnicos fundados para respaldar la elección de ese contratista. Hay “un indicio de direccionamiento deliberado del proceso contractual, en beneficio de una empresa determinada”, advirtió.

Al analizar chats intercambiados por los imputados, el fiscal consolidó la hipótesis de la existencia de “negociaciones previas, intereses personales involucrados y una planificación coordinada” para que ALS “obtuviera el contrato sin competencia real y con condiciones sumamente favorables, en desmedro de los intereses de la empresa pública”.

Mirabelli ya dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los diez exfuncionarios de ARSAT y directivos de ALS imputados por presunto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y cohecho.

Leal estuvo al frente de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández y luego fue nombrado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta enero pasado.

Temas Relacionados

ARSATFacundo Lealequipos de espionajepericiaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas con sede en otra jurisdicción

El tribunal sostuvo la inconstitucionalidad del hecho que aplica para todo el país. Los casos analizados en Santa Fe y Entre Ríos

La Corte ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas con sede en otra jurisdicción

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain: tiene cinco días para presentarse

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 7 luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a cuatro años de prisión por peculado en el caso Río Turbio. La fiscalía había reclamado la detención inmediata

Ordenaron detener al ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain: tiene cinco días para presentarse

Incidentes frente al Congreso: la Justicia rechazó la probation a dos acusados durante el debate de la Ley Bases

El Tribunal Oral Federal N° 3 desestimó los pedidos de suspensión de juicio a prueba de Walter Quiroga y Brian Ortiz. Ambos deberán enfrentar un tribunal oral por los hechos ocurridos en la protesta del 12 de junio de 2024

Incidentes frente al Congreso: la Justicia rechazó la probation a dos acusados durante el debate de la Ley Bases

Quería vender una cómoda por internet, cayó en un engaño y le vaciaron la cuenta: por qué la Justicia absolvió al banco

Una mujer de La Plata fue víctima de una estafa digital tras publicar un mueble a la venta, pero su reclamo contra el banco fue rechazado. La sentencia determinó que la entidad cumplió con todos los protocolos y que fue la propia usuaria quien compartió sus claves con los delincuentes. ¿Cómo fue la maniobra que engañó a la demandante?

Quería vender una cómoda por internet, cayó en un engaño y le vaciaron la cuenta: por qué la Justicia absolvió al banco

Le cambiaron el medidor, la factura de luz se disparó y demandó a la empresa: la Justicia le dio la razón a la compañía

Una jubilada denunció que tras el recambio del equipo empezó a recibir boletas por montos muy superiores y con una deuda retroactiva. Sin embargo, el fallo determinó que el aparato viejo fallaba y no registraba el consumo real de energía

Le cambiaron el medidor, la factura de luz se disparó y demandó a la empresa: la Justicia le dio la razón a la compañía

DEPORTES

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Alpine tuvo un viernes discreto en el GP de Barcelona y Franco Colapinto terminó 15° en la FP2

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

El Vasco Arruabarrena llegó a la Argentina para firmar con Boca: las charlas con Riquelme y el análisis del plantel

Polémica en la F1 por la decisión que le devolvió el podio a Gasly: los equipos que apelarán la medida

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

Cómo el fenómeno “histórico” de El Niño podría alterar el desarrollo de la Copa del Mundo 2026

El Gobierno de Guatemala inicia la preparación para la quinta evaluación mutua del GAFILAT

Más de 200 colonias de la capital de Honduras bajo vigilancia por riesgo de deslizamientos

Por qué sentir vergüenza puede ayudar a proteger la reputación y fortalecer los lazos

El impacto de Cristina en Guatemala: imágenes de un país marcado por su paso