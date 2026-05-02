Judiciales

Cómo sigue la causa Seguros después del fallo que revocó el procesamiento de Alberto Fernández

El tribunal dispuso que el expediente regrese a manos del Ariel Lijo, para que se dicte una nueva resolución. El ex presidente espera que los nuevos testigos contribuyan con su defensa

Guardar
Fotografía de archivo del expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni ARCHIVO
Fotografía de archivo del expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni ARCHIVO

La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros, y remitió las actuaciones al juzgado federal 11, para que dicte un nuevo procesamiento. Al tratarse de uno de los tribunales con cargo vacante, el fallo deberá ser acatado por el nuevo magistrado subrogante, Ariel Lijo. El fiscal que interviene es Carlos Rívolo.

El expresidente había cuestionado la resolución que dictó el anterior suplente, Sebastián Casanello. Sostuvo que le imputó delitos por los que no fue indagado y que tampoco se convocó a especialistas en materia de seguros, capaces de aclarar los hechos investigados.

PUBLICIDAD

Con el nuevo escenario, la defensa de Fernández apuesta a las testimoniales de la exsecretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Solicitó que los citen a declarar con el objetivo de convencer a la justicia sobre la legalidad del decreto 823/2021, que permitió la intervención de Nación Seguros S.A. para la contratación de pólizas de organismos del Estado.

También requirió que se cite al exministro de Economía, Martín Guzmán, y al expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, para que detallen los efectos de la contratación de los seguros.

PUBLICIDAD

Como parte de esta estrategia, ya declaró la extitular de la Superintendencia de Seguros, Mirta Adriana Guida. Afirmó que el decreto en cuestión “dice que los bienes del Estado Nacional tienen que ser asegurados en Nación Seguros, pero no habla de intermediación”.

Agregó que “si no nombra ni hace un punto específico sobre la intermediación, se tiene que seguir trabajando como hasta ese momento”.

Por su parte, una exasistente del despacho presidencial, Ana Clara Hernández, indicó que la secretaria privada del mandatario, María Cantero, “estaba muy preocupada porque a ‘Hecky’ (su esposo Héctor Martínez Sosa) le iban a sacar los seguros de Cancillería”.

La testigo enfatizó que Cantero “estaba muy nerviosa” y repetía: “Si le llego a preguntar a éste (por Alberto Fernández) me va a sacar cagando”. Explicó que nunca supo si finalmente le pidió ayuda al expresidente.

El fallo de Casación

Alberto Fernández se había presentado ante Casación para pedir que se anule la resolución del juez de instrucción, en orden al delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Puntualizó que cuando lo solicitó ante la Cámara de Apelaciones, que después ratificó el fallo, el fiscal de esa instancia había pedido el dictado de la falta de mérito, argumentando que los elementos probatorios existentes no permitían sostener la imputación.

Mariana Barbitta, abogada de cabello castaño y blazer azul, sonríe con los brazos cruzados frente a un estante lleno de libros, incluyendo tomos de derecho
Mariana Barbitta

Por otro lado, su abogada Mariana Barbitta afirmó que el procesamiento, como medida judicial, era arbitrario porque “no se produjeron las pruebas ofrecidas por la defensa, ni se permitió su adecuado control respecto de aquellas diligenciadas durante la investigación”.

En el momento de resolver, por mayoría de dos votos contra uno, la Sala IV de la Cámara de Casación se inclinó por la anulación del procesamiento y remitió la causa al juez de instrucción para que evalúe otra vez el marco probatorio.

Por la mayoría, el juez Mariano Borinsky expresó que “el proceso penal debe desenvolverse sobre la base de una imputación formulada por la acusación, susceptible de contradicción por la defensa, y sin que el tribunal asuma tareas que desplacen o sustituyan la iniciativa propia del acusador”. El camarista Javier Carbajo coincidió con el pronunciamiento de Borinsky.

En tanto, el juez Gustavo Hornos se opuso a la anulación del procesamiento porque entendió que Fernández “no ha precisado los concretos actos procesales realizados en autos que le habrían irrogado algún perjuicio”.

Destacó que “la decisión cuestionada -avalada en forma razonada por el acusador público en esta instancia- se sustenta en la existencia, con el grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal, de un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de seguros”.

La causa

Los investigadores sospechan que durante el gobierno de Alberto Fernández existió un esquema de corrupción, que operó mediante el direccionamiento en la contratación de pólizas tomadas a través de Nación Seguros por distintas reparticiones públicas.

En ese contexto, sostienen que el decreto 823/2021 que firmó Alberto Fernández fue la herramienta que supuestamente habilitó a la aseguradora estatal para designar discrecionalmente a intermediarios y a otras compañías privadas.

Maria Cantero Hector Martinez Sosa Alberto Fernandez portada
Maria Cantero, Hector Martinez Sosa y Alberto Fernandez

Entre los principales beneficiarios de la maniobra estarían el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; su esposa y ex secretaria, María Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los $2.200 millones, equivalente al 59,6% de las comisiones a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales entre 2019 y 2023.

La causa Nación Seguros tramita en el juzgado federal 11, vacante desde que falleció su titular Claudio Bonadío. Cuando se radicó la denuncia estaba a cargo el juez Julián Ercolini, a quien el ex mandatario calificó de “su enemigo público”.

Luego asumió como subrogante Sebastián Casanello, quien resolvió procesarlo por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Finalmente este año, el juez Ariel Lijo tiene la suplencia del juzgado y deberá ocuparse de revisar la resolución anulada por Casación.

Temas Relacionados

últimas noticiasAlberto FernándezNación Seguros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Perdió su auto en un incendio y la compañía de seguros no le pagaba: el fallo que castigó el “silencio” de la empresa

Un Chevrolet Corsa quedó reducido a cenizas. La Cámara Comercial determinó que la aseguradora incumplió su deber de buena fe al demorar siete meses el pago de forma injustificada. Una sentencia que amplió el resarcimiento original para cubrir el daño causado por la inflación

Perdió su auto en un incendio y la compañía de seguros no le pagaba: el fallo que castigó el “silencio” de la empresa

La Justicia condenó a un hombre a pagar $13 millones por no reconocer a su hijo: deberá costear también el tratamiento psicológico de la madre

La sentencia ratificó que la omisión deliberada en el reconocimiento filial constituye una conducta antijurídica que da lugar a una indemnización por daños y perjuicios. El padre cuestionó la demora en el inicio del reclamo, ya que el menor tenía 17 años, pero ese planteo fue desestimado por el tribunal

La Justicia condenó a un hombre a pagar $13 millones por no reconocer a su hijo: deberá costear también el tratamiento psicológico de la madre

Viajaba en colectivo por Av. Santa Fe, el chofer frenó de golpe y la pasajera cayó de espaldas: la Justicia ordenó indemnizarla con $15 millones

La Cámara Civil ratificó que la compañía de transporte debe responder por la fractura de cadera que sufrió una pasajera de 79 años. Aunque la empresa y su aseguradora alegaron que el accidente fue “inevitable”, los jueces destacaron que el transportista tiene la obligación de trasladar al pasajero sano y salvo a destino

Viajaba en colectivo por Av. Santa Fe, el chofer frenó de golpe y la pasajera cayó de espaldas: la Justicia ordenó indemnizarla con $15 millones

Cuadernos: quiénes son y qué dijeron dos mujeres clave convocadas entre los primeros testigos del juicio a Cristina Kirchner

Se trata de la ex pareja del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos y de una ex funcionaria de Ceremonial autodefinida como secretaria del fallecido ex presidente Néstor Kirchner

Cuadernos: quiénes son y qué dijeron dos mujeres clave convocadas entre los primeros testigos del juicio a Cristina Kirchner

Aumentaron las denuncias por trata de personas y explotación infantil en 2025

El informe anual de la procuraduría especializada señala que casi un tercio de los reportes recibidos a través de la línea 145 involucró a menores

Aumentaron las denuncias por trata de personas y explotación infantil en 2025
DEPORTES
Tiene 17 años, su papá fue un afamado delantero y tiene una hamburguesa con su nombre: la nueva estrella de la selección femenina

Tiene 17 años, su papá fue un afamado delantero y tiene una hamburguesa con su nombre: la nueva estrella de la selección femenina

Los “superpoderes” de Maradona que un médico detectó antes de México 86: cómo lo ayudó a ganar el Mundial

El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco tras la clasificación del Sprint en el GP de Miami de F1: “Viva el amor”

El particular diálogo entre Colapinto y su ingeniero de Alpine: de la feroz autocrítica al halago por la exhibición en Buenos Aires

La reacción de la mánager de Franco Colapinto tras su espectacular clasificación para la Sprint del GP de Miami de la F1

TELESHOW
Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

De los escenarios de Nueva York al corazón de Franco Colapinto: el presente soñado de Maia Reficco

INFOBAE AMÉRICA

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania: bombardeó infraestructura portuaria en Odesa y casas en Kharkiv

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania: bombardeó infraestructura portuaria en Odesa y casas en Kharkiv

Cuáles son las ciudades más exclusivas donde las celebridades y magnates compran mansiones millonarias

Mojtaba Khamenei exigió a los iraníes librar una batalla económica para “decepcionar” a Estados Unidos e Israel

El método de media hora al día para controlar el cortisol

El Salvador arrasa en el Concurso Internacional de Ecuestre Honduras