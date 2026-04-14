Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que quiso hacer un chiste y gritó en un avión que llevaba una bomba

Emiliano Endrizzi

El fiscal federal Sebastián Jure acusó al defensor del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, por el delito de intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.

En el marco de la aplicación del Sistema Acusatorio que rige en esa provincia, Jure requirió para el deportista la prisión preventiva. Sin embargo, el juez federal de Garantías, Eduardo Hansen, dispuso la libertad provisoria del acusado, sujeta a una serie de medidas restrictivas de estricto cumplimiento.

Esas medidas implican que Endrizzi tiene prohibida la salida del país sin autorización judicial, deberá presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal e informar cualquier cambio de domicilio.

El futbolista quedó detenido tras exclamar: “Él lleva una bomba”, en medio de una charla con compañeros del plantel, cuando ya estaban embarcados a bordo del vuelo FO 5181 de la empresa Flybondi, que estaba a punto de despegar rumbo a Capital Federal.

Audiencia previa

Durante la audiencia preliminar, el fiscal Jure destacó el temor público y el contratiempo para el resto de los pasajeros generados por la falsa alarma, así como el impacto operativo y económico del procedimiento, que implicó la movilización total de los recursos de seguridad disponibles.

Detalló que el incidente requirió la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y personal de otras fuerzas, autoridades de distintos organismos y equipos de emergencia, con el fin de conformar un comité de crisis.

A la vez, Jure explicó que el avión fue trasladado a una zona aislada, los pasajeros fueron evacuados y debieron recibir atención médica. Se realizó una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de personal especializado de la División de Explosivos.

Fueron más de tres horas de trabajo, hasta que se confirmó que se trató de una falsa alarma y se desactivó el protocolo.

En función de ello, el fiscal sostuvo que la conducta de Endrizzi resultó idónea para alterar el normal funcionamiento del servicio aéreo y generar alerta pública.

Por su parte, el juez Hansen resolvió devolverle la libertad a Endrizzi mientras continúe el trámite de la causa, y subrayó que “estas bromas graciosas” o “comentarios desafortunados” provocan temor generalizado y deben ser tratadas “con severidad”.

De acuerdo con la información que brindó la aerolínea, el operativo que provocó el riesgo de una bomba afectó a más de 1.200 pasajeros. Se trató del segundo hecho de estas características registrado en menos de 48 horas en el aeropuerto de Jujuy.

El comunicado del Club

La empresa informó sobre el perjuicio sufrido y podría iniciar acciones legales contra el futbolista

A través de un comunicado, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy manifestó “su total disposición a colaborar con las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”.

La dirigencia remarcó que se trataría de una “manifestación de carácter estrictamente individual”, ajena a los valores que promueve la institución deportiva.

El equipo debía enfrentar el domingo pasado a Agropecuario Argentino por la Primera Nacional y se encontraba a punto de partir en un vuelo comercial rumbo a Buenos Aires cuando se produjo el incidente.