Caso Nisman: Fein dijo que la usan de “chivo expiatorio” y que la acusación por encubrimiento es delirante

La ex fiscal Viviana Fein volvió a declarar en la causa por irregularidades en la investigación de la muerte de Alberto Nisman (Foto AP Natacha Pisarenko)

La ex fiscal Viviana Fein se mostró este lunes como un “chivo expiatorio” en la investigación del caso Nisman, calificó de “delirante” la acusación en su contra por supuesto encubrimiento agravado y lo asoció a un pedido de juicio político presentado contra el fiscal del caso Eduardo Taiano por la causa LIBRA.

Fein volvió a Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la investigación por supuestas irregularidades en el departamento del fiscal Alberto Nisman cuando se lo encontró muerto de un disparo en la cabeza en enero de 2015. Había pedido hacerlo ante el juez del caso, Julián Ercolini, luego de conocerse un dictamen fiscal en el que se reclamó su procesamiento.

La ex fiscal declaró durante media hora, hizo una exposición y no recibió preguntas de las partes. En la audiencia estuvieron el juez Ercolini, Taiano junto al auxiliar fiscal Hernán Kleiman y el defensor Lucio Simonetti.

“Las acusaciones fueron direccionadas para arribar a un encuadre que resulta un absurdo legal y hasta delirante“, comenzó Fein.

La ex fiscal dijo ser un “chivo expiatorio” y se preguntó si ello ocurre porque es “jubilada, retirada y no tiene cargo público ni político”, según supo Infobae de fuentes del caso.

También cuestionó al fiscal Taiano. “Me llamó la atención que el fiscal, luego de haberle sido solicitado juicio político por la causa cripto LIBRA, con total ligereza y con posterioridad se haya despachado con semejante pretensión”, contra su persona en el caso Nisman, dijo.

“Nunca esperé ser llamada encubridora”, remarcó y advirtió que no podía permitir que se diga que tuvo intención de “encubrir a los autores” de un hecho como el que se investiga.

La ex fiscal Viviana Fein volvió este lunes a Comodoro Py para una ampliación de indagatoria en la causa Nisman Fotografía: Maximiliano Luna

“Vivo una pesadilla”

En otro tramo de su declaración, la ex fiscal dijo que vive una “pesadilla”. No se demostró de modo alguno intencionalidad para cometer algún delito en una causa que estuvo durante mucho tiempo paralizada porque las pruebas son mínimas y luego de diez años únicamente se le achaca a ella “semejante delito”.

Se preguntó por qué no se llamó a los demás imputados, en relación a otros funcionarios que estuvieron en la casa de Nisman ese fin de semana y que hace siete meses presentaron descargos en la causa.

En esa situación están por ejemplo el ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y el juez Manuel De Campos. “Algunos habían llegado antes que yo al procedimiento” e incluso, habían entrado al departamento, cuestionó.

La acusación habla de “simular un suicidio”. “¿Qué es simular un suicidio?“, preguntó. Eso “jamás ocurrió”. Las acusaciones “son conjeturas que no constituyen prueba directa ni presunciones graves”, concluyó al reclamar ser sobreseída.

Al declarar por primera vez en indagatoria el 24 de febrero pasado, Fein respondió a todas las preguntas y en un escrito de descargo sostuvo que se busca justificar “el fracaso de la investigación” de lo ocurrido al investigador del atentado a la AMIA responsabilizando a quienes tuvieron a cargo el caso inicialmente.

La acusación fiscal

El pedido de procesamiento fue realizado la semana pasada por el fiscal federal Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante Ercolini, Taiano argumentó que la ex fiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

Fl fiscal federal Eduardo Taiano a cargo de la causa por la muerte de Alberto Nisman (foto Maximiliano Luna)

De acuerdo al dictamen oficial registrado en el expediente, la fiscalía sostuvo que el hecho no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”.

“El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”, advirtió el escrito.

La fiscalía remarcó que permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

La investigación por la muerte de Nisman que, según sostiene la Justicia, se trató de un asesinato vinculado a sus funciones, está delegada en la fiscalía de Taiano.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. En el expediente principal, el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 utilizada, es hasta ahora el único procesado.