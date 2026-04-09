Sorpresa en Comodoro Py: la escribana de Adorni volvió a los tribunales para reunirse con el fiscal de la causa

La escribana de Adorni, ayer en Comodoro Py (Fotografía: Maximiliano Luna)

La escribana Adriana Nechevenko volvió este jueves a los tribunales de Retiro para entregar más documentación en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita en el marco de su rol como testigo en la causa que investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Nechevenko llegó sola antes de las 8 a Comodoro Py 2002 y se dirigió a la fiscalía para ampliar su declaración como testigo y entregar documentación que se le había requerido durante la audiencia de ayer.

Qué dijo ayer

La escribana declaró bajo juramento de verdad en su primera visita a tribunales que el jefe de Gabinete Adorni compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Ambas están citadas a declarar el miércoles de la semana próxima.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio, también integrante de esa fuerza de seguridad.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia. Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial concretó junto a su esposa, Bettina Angeletti.

“Pregúntenle a él”, respondió la escribana ante la prensa cuando se le consultó sobre el origen del dinero de Adorni.

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