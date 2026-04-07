$LIBRA: el juez rechazó un planteo de Novelli para suspender la investigación sobre su iPhone

Mauricio Novelli con el presidente Javier Milei

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi pidió informes a la Procuración General de la Nación sobre cómo se realizó y preservó la pericia al celular del trader y lobista Mauricio Novelli en la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Lo hizo de manera previa a decidir sobre un planteo de nulidad de la defensa.

Sin embargo, el magistrado rechazó suspender el valor como prueba del análisis sobre el Iphone de Novelli, como le había reclamado la defensa por entender que se trataría de una medida “prematura”.

El trader imputado en la causa había pedido adoptar medidas preventivas y suspender la incorporación del análisis de la DATIP como prueba hasta que se resolviera su validez, pero el juez no hizo lugar a este pedido.

“Proceder en el sentido pretendido implicaría privar al proceso de elementos cuya gravitación probatoria se encuentra sujeta, en definitiva, a las resultas de las medidas oportunamente ordenadas, con el consiguiente riesgo de afectar el adecuado esclarecimiento de los hechos”, explicó el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Martínez De Giorgi advirtió que “la eventual trascendencia y valoración pública que pudiera realizarse respecto de tales constancias resulta ajena a la ponderación que, en su caso, deba efectuarse en el marco del presente proceso, la cual habrá de circunscribirse a los elementos incorporados y conforme a las reglas que rigen la materia”.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó medidas de prueba en la causa LIBRA (Nicolás Stulberg)

Las pruebas

Antes de comenzar a evaluar el pedido de nulidad que presentó el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, el juez dispuso medidas de prueba que habían sido pedidas por este letrado. Están orientadas a preservar el peritaje y determinar las circunstancias en las que se filtró información de ese trabajo.

Al respecto, se requirió que la Procuración General de la Nación remita una copia íntegra del sumario administrativo y todos los registros digitales vinculados a la investigación de la supuesta filtración interna, junto con la preservación urgente de archivos, logs, auditorías, backups, hashes, correos institucionales, enlaces a la nube, registros de acceso, copias locales y “cualquier otra huella digital relevante”.

Martínez De Giorgi solicitó que la PGN, de la que depende la DATIP, informe en detalle acerca de los usuarios, credenciales, perfiles, permisos y roles de todas las personas que accedieron al expediente, a los documentos periciales, a las evidencias originales y a las estaciones de trabajo o servicios en la nube de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal). El juez también ordenó la elaboración de un informe documentado sobre el método utilizado en cada punto de la pericia, incluyendo consultas, filtros, validaciones, tratamiento de falsos positivos y protocolos de exclusión de material protegido.

Según consta en la resolución, se requirió a la DATIP que detalle si durante la recepción, resguardo, análisis y conservación de los dispositivos y su contenido se cumplieron las condiciones mínimas de seguridad y trazabilidad. El juez pidió aclarar el lugar físico exacto donde permaneció el objeto peritado (el Iphone), los espacios en los que se desarrollaron las tareas técnicas y si esos ambientes contaban con cámaras de seguridad, registros de acceso, controles físicos y lógicos, así como la identidad de las personas autorizadas a intervenir en los procedimientos.

La resolución judicial también exige a la PGN que informe sobre posibles incidentes, anomalías, reportes o investigaciones internas relacionados con accesos, copias, descargas, aperturas o almacenamiento del material peritado, acompañando la documentación respectiva.

La investigación está delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien la semana pasada ordenó nuevas medidas de prueba con foco en una nueva revisión del teléfono de Novelli. El pedido incluye un análisis específico sobre un “memo” en el que el trader explicaba a sus “amigos” los puntos principales de un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, destinado a pasos que debía dar el presidente Javier Milei en relación a compromisos con Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.