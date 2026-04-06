Judiciales

Denuncias contra jueces y reforma en el proceso de selección: semana clave en el Consejo de la Magistratura

Se empiezan a discutir los proyectos para modificar el sistema de puntaje de concursos, entre ellos el que impulsó la Corte Suprema de Justicia. Habrá movimientos en los expedientes disciplinarios contra los jueces Salmain y Maraniello

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Consejo Magistratura Plenario Horacio Rosatti
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura tendrá una intensa actividad esta semana. Por un lado, se empezarán a discutir 15 propuestas para reformar el proceso de selección de jueces, a la vez que en las comisiones habrá movimientos en distintos expedientes disciplinarios contra magistrados federales.

El jueves está programada una reunión conjunta entre las comisiones de Selección y Reglamentación para inaugurar el análisis del “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” enviado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según anunció el máximo tribunal, la propuesta introduce modificaciones “orientadas a garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”, con el objetivo de “reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad”. En pocas palabras, restarle peso a la rosca política.

Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz
Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los cortesanos firmantes de la acordada del proyecto de reforma

Al reducir los márgenes de discrecionalidad, se pretende fortalecer la evaluación de antecedentes priorizando el rendimiento académico y el mérito efectivo por sobre la mera trayectoria burocrática, así como asegurar el anonimato en las pruebas de oposición e introducir reglas más claras y previsibles para las entrevistas personales.

El Consejo de la Magistratura ya tenía otros 14 proyectos preexistentes que también serán tratados junto con el de la Corte.

Ese mismo jueves, a las 10.30, está prevista la reunión de la Comisión de Administración Financiera, que encabezará por primera vez el viceministro de Justicia y consejero en representación del Poder Ejecutivo, Santiago Viola.

Denuncias contra jueces

El miércoles se reunirá por primera vez en el año la Comisión de Disciplina, que estuvo virtualmente paralizada hasta ahora. Los consejeros tratarán un expediente que investiga al juez federal de Rosario, Gastón Salmain.

La consejera Alejandra Provítola propuso remitir el expediente a la Comisión de Acusación, donde ya se concentrará gran parte de las denuncias contra el magistrado procesado por corrupción. En este último cuerpo se desarrollan las investigaciones más graves, que eventualmente pueden llevar a un juicio político.

Antes de ser sometido a jury, el juez Salmain podría ser suspendido de su cargo. Así lo solicitó formalmente la diputada provincial santafesina Lionella Cattalini, y el tema podría tratarse en la próxima reunión de Acusación, aún sin fecha fijada.

Por último, también el miércoles, la Comisión de Acusación recibirá más testimonios en el expediente contra el juez en lo Civil y Comercial federal Patricio Maraniello, investigado por maltratos y abuso sexual.

Su secretaria privada, María Francos, declaró en el Consejo que el magistrado desvió fondos del Estado para la entidad jurídica que preside, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Según la testigo, contrató a una ordenanza que, en vez de para el Poder Judicial, trabajaba para esa institución privada. Además, fue tajante al describirlo: “Es un violento, un maltratador”.

Según la testigo, Maraniello “usaba plata del Estado para solventar los gastos de la Asociación”, entidad que tenía entre sus auspiciantes, dijo, al intendente de José C. Paz (en uso de licencia), Mario Ishii.

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