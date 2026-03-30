Quinta de Pilar vinculada a la AFA: el fiscal ante Casación sostuvo que la causa debe volver al juez Daniel Rafecas

Se define el futuro de la investigación por la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y vinculada a dirigentes de AFA Gaston Taylor

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este lunes que la investigación por el origen del dinero con que se compró la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA debe volver a la órbita del juez federal Daniel Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no solo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, sostuvo Villar en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

A la hora de postular que el caso vuelva a Rafecas, el fiscal Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

“resulta tan sorprendente comenzar una causa con un correo electrónico… que amerita volver a destacarlo”

“me cuesta poder aceptar que esto pueda ser visto… dentro del imperio de la ley”

Al respecto concluyó que

El fiscal postuló ante la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que la causa no debe seguir investigándose en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay y debe revocarse una decisión de la Cámara Federal de San Martín que envió el expediente a ese distrito. Villar apoyó así un recurso de queja del fiscal de San Martín Carlos Cearras.

Pero la resolución del conflicto por el destino de la causa podría dilatarse aún más porque la defensa de los dos imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte reclamó suspender el trámite de la queja en Casación.

Lo hizo porque presentó un planteo que intenta llegar hasta la Corte Suprema contra la decisión que tomó Casación de abrir la queja y tratarla. Los jueces del máximo tribunal penal federal del país Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma tendrán que decidir al respecto.

La casaquinta de los 17 millones

Se trata del futuro del caso por la casaquinta de Pilar que la Justicia valuó en 17 millones de dólares más una flota de autos de lujo que se encontró en un galpón. Además, tiene helipuerto y caballerizas.

Los autos de alta gama encontrados por la Justicia en la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA

Rafecas fue el primer juez que intervino en la investigación, pero luego se declaró incompetente y giró el expediente al fuero penal económico porteño, con lo cual quedó a cargo del juez Marcelo Aguinsky.

Villar dictaminó que la cuestión de competencia “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas.

Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar al juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, también en CABA.

el inicio de la causa en Campana

“no existía una causa previa a ese correo electrónico”

“¿dónde se ha visto que una causa se inicie de esta forma?”

“no es una actuación o prevención policial, no es un requerimiento de instrucción y no es una denuncia”

“No puede existir una cuestión de competencia entre una causa y una no causa.”

obre la afectación del juez natural

“Esta apariencia de causa afecta necesariamente los demás argumentos acerca de la competencia”

“Está claro que la garantía del juez natural… no sólo impide el juzgamiento por comisiones especiales, sino una alteración direccionada de las reglas de competencia territorial”

