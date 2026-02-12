Se definió quién será el tercer juez del Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner en la causa Hotesur

Se completó el Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner en la causa Hotesur Los Sauces

El juez federal Fernando Machado Pelloni fue sorteado para integrar el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5), que tendrá a su cargo el juicio oral en la causa Hotesur–Los Sauces, donde la detenida expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y un grupo de empresarios están acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas a los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.

Se trata del tercer sorteo de magistrados realizado para completar la integración del tribunal, luego de una serie de excusaciones y decisiones judiciales que mantuvieron el expediente en suspenso durante los últimos años.

El sorteo fue dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal y se realizó este jueves en la Secretaría General del tribunal en Comodoro Py. En el bolillero también figuraban los nombres de jueces de Tribunales orales como Ricardo Basílico, Jorge Gorini, Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos, Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez.

El hotel Alto Calafate de la familia Kirchner en la mira judicial

Idas y vueltas judiciales

La nueva designación se produjo tras la excusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien había sido sorteado en diciembre pasado pero decidió apartarse al considerar que su imparcialidad podía verse comprometida.

El magistrado integró el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y sostuvo que en aquella sentencia ya había valorado pruebas que volverán a analizarse en Hotesur–Los Sauces, lo que podía generar una situación de prejuzgamiento.

Por la causa Vialidad la ex presidenta está detenida con arresto domiciliario desde junio del año pasado, cuando la Corte Suprema dejó firme el veredicto.

Con la incorporación de Machado Pelloni, el TOF 5 quedará integrado junto a Adriana Palliotti y José Michilini, quienes ya habían sido designados previamente.

El juez Marcelo Machado Pelloni completa el Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner por Los Sauces/Hotesur

Palliotti es la única jueza que se mantuvo en el expediente desde el inicio del trámite oral. En noviembre de 2021 votó en minoría contra el sobreseimiento de todos los acusados por inexistencia de delito, decisión que había sido adoptada por sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grunberg. Ese cierre fue revocado por la Cámara Federal de Casación en 2023, que ordenó realizar el juicio oral y dispuso el apartamiento de ambos magistrados. Ante ello el Tribunal debió completarse con otros dos jueces para este debate puntual.

Michilini fue el primer magistrado sorteado en octubre de 2023 tras la reapertura del caso dispuesta por la Sala I de Casación pero completar la segunda vacante demoró más tiempo. Ahora quedó designado Machado Pelloni.

Se trata de otras de las causas que involucran a Cristina Kirchner

La acusación

La causa investiga si las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., vinculadas a la familia Kirchner, funcionaron como una estructura destinada a blanquear dinero mediante el alquiler de hoteles y propiedades a empresarios que habrían sido beneficiados con obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Según la acusación fiscal, empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa habrían alquilado habitaciones y departamentos que permanecían vacíos, en operaciones que la fiscalía considera carentes de lógica comercial y que habrían funcionado como un mecanismo de retorno de fondos.

El expediente señala que entre 2009 y 2013 empresas vinculadas a Báez pagaron más de 27 millones de pesos por estancias no ocupadas en el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, mientras que otras firmas del Grupo Austral abonaron alrededor de 11 millones adicionales. En paralelo, Los Sauces habría operado de manera similar mediante alquileres de departamentos en Puerto Madero y propiedades en Río Gallegos.

Un juicio aún sin fecha

La Corte Suprema dejó firme en 2024 la realización del juicio oral al rechazar los planteos de la defensa contra la reapertura del expediente. Sin embargo, el debate todavía no tiene fecha de inicio debido a la realización de peritajes contables complementarios.

Con la designación del tercer juez, el tribunal quedó formalmente constituido y en condiciones de avanzar hacia la fijación de una fecha de inicio para el debate.