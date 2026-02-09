Judiciales

Revés para Alberto Fernández en un intento por mejorar su situación en el caso Seguros

El ex presidente está procesado y ahora un tribunal rechazó un recurso con el que intentaba llegar a la Cámara Federal de Casación

Guardar
Revés para Alberto Fernández en
Revés para Alberto Fernández en el caso Seguros: le negaron ir a Casación contra su procesamiento

El ex presidente Alberto Fernández sufrió un nuevo revés judicial en una de las investigaciones penales donde está procesado y podría ser enviado a juicio oral. Se trata de la causa Seguros, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública en la contratación de pólizas para organismos públicos durante su gobierno con intermediación de “brokers” que cobraron millonarias comisiones, de manera principal su amigo Héctor Martínez Sosa.

La Cámara Federal porteña rechazó apelaciones del ex Presidente y otros acusados contra los procesamientos confirmados el 18 de noviembre del año pasado. Todos pretendían llegar ante una instancia superior, Casación, para intentar evitar un futuro juicio oral.

Los recursos fueron declarados “improcedentes” por motivos formales: la confirmación de procesamientos no se trata de una resolución definitiva que habilite llegar al máximo tribunal penal federal del país, en base a jurisprudencia de la Corte Suprema, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun también rechazaron las apelaciones porque no se probó un perjuicio de “imposible o difícil reparación”. Ante esta decisión tanto al ex Presidente como a los demás acusados sólo les quedaría ir en queja directa a Casación.

Seguros y brokers amigos

Alberto Fernández y el broker
Alberto Fernández y el broker Héctor Martínez Sosa

Fernández está procesado como supuesto autor de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” con un embargo de 14.634.220.283,68 de pesos. En noviembre pasado, la Cámara Federal confirmó esta decisión del juez Sebastián Casanello y advirtió que las pruebas e indicios ubican al ex Presidente en un “rol crucial” para que Martínez Sosa se hiciera de una gran cantidad de contratos públicos, aprovechando su vínculo personal y económico. El broker es esposo de María Cantero, la ex secretaria privada de Fernández. Ella también quedó procesada.

Cuando confirmó lo resuelto, el Tribunal de Apelaciones destacó que hubo “participación directa” del entonces Presidente en la trama delictiva, basada en la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”, desde finales de 2019 y hasta 2023.

El “ya me ocupo”

Para la Cámara hubo en lo ocurrido “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba.” Se consideró acreditado que fue un eslabón central del entramado delictivo con el “ejercicio de influencia” en su rol de Presidente de la Nación y en ese marco los jueces recordaron el mensaje del 24 de mayo de 2023, cuando Cantero alertó a su entonces jefe sobre la designación de otro broker que no era su marido en Cancillería: “Ya me ocupo”, respondió Fernández.

Cinco días después, la designación había sido revertida, lo que para los jueces demostró “una participación directa de Alberto Fernández, haciendo uso del cargo que ostentaba” y descartó la explicación de la defensa vinculada a una “irregularidad administrativa”.

Según la acusación, desde la asunción de Fernández, Martínez Sosa percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales.

En la resolución de noviembre se recordó además que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc.” Un vínculo que permite “deducir razonablemente” la injerencia del ex Presidente “en el favorecimiento de los negocios del empresario con el Estado”.

La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.

El tribunal también ratificó los procesamientos de exfuncionarios, productores de seguros y directivos de Nación Seguros, y ordenó avanzar sobre nuevas medidas para profundizar la pesquisa a cargo del juez Casanello y del fiscal federal Carlos Rívolo.

Entre los acusados están Martínez Sosa, su esposa Cantero y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.

Alberto Fernández enfrenta una delicada situación judicial, procesado también en otra causa penal con pedido fiscal de envío a juicio oral, por supuesta violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez.

Temas Relacionados

Alberto Fernándezcaso Seguros

Últimas Noticias

Le explotó el equipo de GNC y demandó al instalador: el caso fue rechazado en dos instancias judiciales

El demandante atribuyó el incendio y la destrucción de su automóvil a una supuesta instalación defectuosa del sistema, realizada por un taller de Parque Patricios. Sin embargo, dos tribunales concluyeron que no existía prueba suficiente que respaldara los hechos

Le explotó el equipo de

La Justicia hizo lugar a la demanda de una mujer contra su ex pareja por daño psicológico y moral

La resolución ordenó la reparación patrimonial y extrapatrimonial a favor de la víctima, con sustento en peritajes psicológicos, testimonios presenciales y una condena penal previa por hechos de agresión

La Justicia hizo lugar a

Demandó a una empresa de transporte tras caerse dentro de un colectivo y ganó el juicio once años después

Un viaje cotidiano terminó en accidente y dio inicio a un extenso recorrido judicial. Detalles del siniestro, pericias médicas y una indemnización millonaria a favor de una joven

Demandó a una empresa de

El sueño frustrado de una casa container: pagos, demoras y un fallo que ordenó una indemnización millonaria

La Justicia determinó que la empresa debe responder patrimonialmente frente a un cliente por el incumplimiento contractual. Meses de espera, propuestas confusas y una batalla judicial que puso a prueba los alcances de la defensa del consumidor

El sueño frustrado de una

Conflicto de competencia en la causa AFA: la Cámara de San Martín define si el caso llega a Casación

El tribunal deberá resolver en los próximos días si admite el recurso del fiscal contra la derivación de la investigación por la lujosa mansión de Pilar del fuero Penal Económico al juzgado federal de Campana

Conflicto de competencia en la
DEPORTES
La desopilante respuesta de Guillermo

La desopilante respuesta de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo de Vélez ante Boca Juniors y una reflexión sobre Bianchi

El dilema de Julián Álvarez: de los 100 días sin convertir a su relación con Simeone y por qué será clave en las elecciones del Barcelona

El romance entre la leyenda de la NFL Tom Brady y una mujer 23 años menor causó furor durante una fiesta privada del Super Bowl

El escándalo que generó la presentación del nuevo equipo de la F1 durante el Super Bowl: un famoso director de Hollywood denunció plagio

Es argentino, a los 11 años probó un auto de Rally y es candidato a correr en el Mundial: por qué comparan su historia con la de Messi

TELESHOW
El rodaje en la costa,

El rodaje en la costa, los gritos de auxilio y la cadena humana: así fue el rescate de los Weinbaum en Mar del Plata

El Chino Leunis vivió una jornada entre la presión y el error: así fue su momento más tenso en Masterchef Celebrity

Calu Rivero sorprendió al mostrar cómo convirtió la caja de su camioneta en cabina de DJ: “Ayer lo materialicé”

Mariano Saborido: “Mi primera escuela de actuación fueron las novelas que veía en la tele con mi abuela”

Alex Caniggia reveló por qué rechazó Gran Hermano Generación Dorada: “Está muy loca la gente”

INFOBAE AMÉRICA

El arte de convertir el

El arte de convertir el caos en diálogo

Uruguay está recibiendo la mayor cantidad de cubanos de la historia

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

Fiscalía de Panamá investigará denuncias en albergues estatales y UNICEF advierte fallas graves en la protección infantil

La Unión Europea condenó la sentencia “motivada políticamente” contra el activista Jimmy Lai en Hong Kong