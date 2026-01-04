Judiciales

Pidieron en Comodoro Py que la Argentina reclame a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

El ex dictador de Venezuela tiene vigente un pedido de captura internacional que dictó en 2024 el juez federal Sebastián Ramos, en una causa donde se lo investiga por delitos de lesa humanidad. La solicitud es impulsada por asociaciones civiles querellantes

Guardar
El abogado Tomás Farini Duggan
El abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, durante una conferencia de prensa en Comodoro Py. (Fotos: Maximiliano Luna)

Tras su captura en Caracas, este sábado ingresó en los tribunales federales de Retiro un pedido para que Nicolás Maduro sea extraditado desde Estados Unidos hacia la Argentina, para ser detenido e indagado por delitos de lesa humanidad. El juez federal Sebastián Ramos tiene a cargo un expediente en el que también están involucrados Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen venezolano.

La solicitud a la Justicia argentina la formularon el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, como representantes del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), ambas asociaciones querellantes en la causa que tramita en Comodoro Py.

El juez Ramos ya había ordenado la captura internacional de Maduro en septiembre de 2024, vía Interpol. Desde entonces busca indagarlo, junto al resto de los imputados, por las torturas, secuestros, ejecuciones y otros vejámenes cometidos contra el pueblo venezolano.

La querella consideró que ahora, con el exdictador detenido, es momento de que el magistrado a cargo de la causa active los mecanismos diplomáticos necesarios para que Estados Unidos priorice la orden de captura pendiente en los tribunales porteños y así el ex mandatario venezolano sea juzgado en territorio nacional.

La solicitud, a la que tuvo acceso Infobae, surgió inmediatamente después de conocerse la noticia sobre la captura del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses.

Los denunciantes, quienes actúan en nombre de las víctimas, sostuvieron en su escrito que las pruebas recabadas durante los últimos años “permitieron acreditar en forma inexorable las desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones ordenadas por el régimen que dirige Nicolás Maduro Moros”.

Nicolás Maduro y otros 15
Nicolás Maduro y otros 15 dirigentes y funcionarios del régimen tienen orden de captura internacional de la Justicia argentina

Frente a la noticia que dio la vuelta al mundo, los representantes de FADER y FADD solicitaron que se remitan copias de las órdenes de detención vigentes directamente al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El procedimiento estipulado por la ley de asistencia jurídica internacional prevé que este tipo de reclamos deben canalizarse siempre por la vía diplomática.

De este modo, la Cancillería argentina tendría la responsabilidad de gestionar ante las autoridades de los Estados Unidos la entrega del acusado, amparándose en los tratados internacionales suscritos entre ambas naciones para estos casos.

La causa

Maduro, Diosdado Cabello -ex vicepresidente, actual ministro del Interior- y otros 14 militares y policías venezolanos están sometidos a proceso en la Argentina bajo el principio de Jurisdicción Universal, derivado del artículo 118 de la Constitución Nacional, el cual permite juzgar crímenes de esta índole independientemente del lugar donde se cometieron.

Uno de los imputados mantiene una intensa actividad en la causa: Justo José Noguera Pietri, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana que estuvo a cargo de la represión de las primeras manifestaciones contra Maduro en 2014. Luego fue gobernador del Estado de Bolívar, entre 2017 y 2021.

Sebastián Ramos, juez federal
Sebastián Ramos, juez federal

A través de su defensor Fernando Sicilia, este ex funcionario del régimen interpuso a lo largo de todo el 2025 una cadena de planteos para intentar revertir su orden de detención, apartar a jueces y lograr nulidades. Si bien ninguno de estos recursos prosperó definitivamente, algunos todavía están en trámite y deberán ser revisados luego de la feria judicial por la Cámara Federal de Casación Penal.

En agosto pasado, la Sala II del máximo tribunal penal del país había ordenador rever la resolución judicial que rechazó la exención de prisión solicitada por la defensa de Noguera Pietri y que, a su vez, se había negado a tratar el planteo de nulidad de la causa por falta de jurisdicción. Lo que está en discusión ahora es qué jueces deben volver a pronunciarse sobre esta cuestión.

La acusación contra el dirigente chavista sostiene que comandó a la GNB cuando esta fuerza perpetró, de manera sistemática, crímenes contra la población civil: reprimir, detener, torturar y ejecutar a manifestantes pacíficos.

En la causa que lleva adelante el juez Ramos hay pruebas sobre su participación en la detención del dirigente opositor Leopoldo López, un caso emblemático. Fue encerrado el 18 de febrero de 2014 y, según declaró, pasó más de tres años de “tormentos” mientras estuvo privado de su libertad.

Temas Relacionados

Nicolas MaduroComodoro PySebastian RamosExtradiciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Chocaron dos colectivos de la misma línea y tres pasajeras demandaron a la empresa: una de ellas no recibirá indemnización

La sentencia reconstruye el accidente y sus consecuencias. Las historias personales de las afectadas y la valoración de las pruebas marcaron el rumbo del proceso judicial

Chocaron dos colectivos de la

Una caída en la piscina y un juicio de años: la fractura de una niña y la condena a un balneario de Mar del Plata

La resolución judicial establece la responsabilidad de la empresa y su aseguradora por las lesiones sufridas por una menor durante un evento en las instalaciones, ordenando el pago de una indemnización a la familia afectada

Una caída en la piscina

Lavado, evasión y disputas entre jueces: cómo avanzan las causas que investigan a los dirigentes de la AFA

Desde la mansión de Pilar hasta la administración de más de USD 260 millones en el exterior, las investigaciones judiciales que involucran a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia sumaron esta semana nuevas resoluciones, allanamientos y definiciones clave sobre la competencia de los tribunales

Lavado, evasión y disputas entre

Una mujer demandó a su ex novio y la Justicia ordenó el pago de una indemnización millonaria

Tuvo que enfrentar años de hostigamiento y agresiones. Ahora un juez exige una compensación económica por daños patrimoniales, morales y psicológicos. El caso revela una discriminación estructural y la necesidad de juzgar con perspectiva de género en los tribunales

Una mujer demandó a su

El rostro de una profesora de danza, siete años en la web de una aerolínea y una batalla legal por el derecho a la imagen

Una mujer descubrió que su foto fue utilizada sin su permiso en la página de una compañía aérea internacional. El enfrentamiento judicial en un caso que involucra derechos personalísimos y la protección legal de la identidad visual

El rostro de una profesora
DEPORTES
Las perlitas de la fecha

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El Rally Dakar dejaría Arabia Saudita: los motivos, la nostalgia por Argentina y cuál es el posible destino

La frase de una famosa canción que usó Gallardo para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Mastantuono volvió a sumar minutos en la goleada del Real Madrid: la reacción del público cuando reemplazó a Vinícius

TELESHOW
La tajante decisión que tomó

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

El Chino Darín mostró orgulloso el antes y después del embarazo de Úrsula Corberó: cómo creció la pancita

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Tras un siglo, una copia

Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”

¿Por qué Delcy Rodríguez?: claves para entender la transición que viene en Venezuela