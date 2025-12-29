Judiciales

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes aplicado por el Gobierno en manifestaciones y cortes de calle

Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, ordenó dejar de utilizar la metodología que inauguró Patricia Bullrich (por entonces ministra de Seguridad). Es el mismo magistrado que la semana pasada había dictado cumplir con la ley de Financiamiento Universitario

Guardar
El protocolo antipiquetes se implementó
El protocolo antipiquetes se implementó en marchas con incidentes, como las de jubilados apoyados por barras e hinchas de distintos clubes, y también en otras pacíficas como la convocada por la CGT contra la reforma laboral. Crédito: AFP

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que estableció el protocolo antipiquetes, el marco de actuación de las fuerzas de seguridad para responder ante manifestaciones sociales y cortes de calle que inauguró la gestión de Patricia Bullrich y continuó la actual ministra Alejandra Monteoliva.

Este lunes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una acción de amparo y determinó que el protocolo tiene vicios en su conformación legal. Para el juez, el Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo, afectando así la división de poderes.

Este es el segundo fallo adverso que el juez Cormick firma contra el Gobierno en pocos días. La semana pasada ya había ordenado que se implemente la Ley de Financiamiento Universitario, que al igual que la Emergencia en Discapacidad se encuentran suspendidas tras ser refrendadas por el Congreso.

En cuanto al protocolo antipiquetes, en marzo el magistrado había rechazado suspenderlo y asistió personalmente a una marcha de jubilados para supervisar su implementación.

La nulidad del protocolo

A partir de una acción de amparo impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Cormick analizó en profundidad la resolución 943/2023 con la que se puso en marcha el protocolo antipiquetes.

En una sentencia de 38 páginas a la que tuvo acceso Infobae, el juez concluyó que el Ministerio de Seguridad intentó legislar sobre materia penal y procesal, tareas que exceden el marco de competencia de un funcionario del Poder Ejecutivo.

Según explicó en su fallo, la administración pública no tiene la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.

El juez Martín Cormick, antes
El juez Martín Cormick, antes de llegar al Poder Judicial, fue titular de la Inspección General de Justicia y funcionario del PAMI en distintos gobiernos kirchneristas

Uno de los puntos más relevantes de la sentencia giró en torno a la figura legal de la flagrancia.

La normativa ahora anulada instruía a las fuerzas de seguridad federales para actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación, bajo la premisa de que se trataba de un delito flagrante, es decir que se está cometiendo en el acto.

Sin embargo, el fallo judicial entendió que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente con un ilícito penal que justifique la intervención policial sin orden de un juez.

El juez Cormick remarcó que calificar una conducta como delictiva y ordenar el uso de la fuerza pública para dispersar una manifestación son decisiones que corresponden a los jueces y fiscales, no a las autoridades políticas ni a los jefes de los operativos de seguridad.

Otro punto del protocolo antipiquetes que atacó el magistrado es el que refiere a las “tareas de inteligencia” sobre los manifestantes.

El marco normativo que inauguró la gestión libertaria habilitaba a los efectivos a identificar personas, filmarlas y recolectar datos durante las marchas, incluso si no estaban cometiendo actos violentos. El fallo de la Justicia advirtió que estas prácticas entraban en contradicción directa con la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos basándose en su opinión política, su adhesión a organizaciones sociales o su participación en actividades lícitas.

El juez consideró que el registro sistemático de los asistentes a una protesta constituía una intromisión arbitraria en la privacidad de las personas y una forma de amedrentamiento.

La Justicia determinó que el
La Justicia determinó que el Ministerio de Seguridad excedió sus facultades en la resolución que instauró el protocolo antipiquetes. Foto: RS Fotos

Otro aspecto central de la decisión fue la protección de grupos vulnerables. El protocolo no establece diferencias claras en el accionar policial cuando hay niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad en una movilización, según determinó el juez.

Así, la sentencia señaló que la falta de directrices específicas para resguardar la integridad física de estos grupos evidenciaba una falencia grave, más cuando el grueso de las marchas frente al Congreso Nacional son de jubilados y personas con discapacidad.

Al ordenar la dispersión de manifestaciones sin considerar la presencia de personas que requieren una tutela especial, el Ministerio omitió cumplir con obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, poniendo en riesgo la seguridad de los participantes ajenos a cualquier conflicto violento, de acuerdo al criterio del juez.

Finalmente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo ordenó al Ministerio de Seguridad que se abstenga de aplicar nuevamente el protocolo antipiquetes y que adecue su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal. El fallo puede ser apelado ante instancias superiores.

Ante la consulta de Infobae, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, valoró el fallo judicial: “Del mismo modo en que Milei pretendió gobernar por DNU, sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisló para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial”.

Y expresó: “Con esta sentencia, un juez le pone límite al Ministerio de Seguridad y le dice que no puede legislar a través de una resolución ni puede interpretar el código penal como se la da la gana, mucho menos restringiendo cuestiones tan importantes como el derecho a la protesta y derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos”.

Junto al CELS, también impulsaron la demanda otras organizaciones sociales y sindicales como Amnistía Internacional Argentina, ATE, Sipreba y la Asociación Civil AJUS, entre otras.

Temas Relacionados

Protocolo AntipiquetesMartin CormickPatricia BullrichAlejandra MonteolivaMinisterio de Seguridadúltimas noticias

Últimas Noticias

Consejo de la Magistratura: cómo avanzó la digitalización y el sistema acusatorio en la Justicia durante 2025

Un informe de gestión detalló la expansión de audiencias virtuales, la renovación de salas y el uso de nuevas herramientas tecnológicas en los tribunales federales de todo el país

Consejo de la Magistratura: cómo

Allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el dólar

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio

Allanaron la casa de la

Mientras continúa internada, la defensa de Cristina Kirchner apelará las restricciones impuestas a su prisión domiciliaria

La expresidenta había pedido autorizar a Alicia Kirchner y Juan Martín Mena, entre otros, para que la puedan ver en San José 1111

Mientras continúa internada, la defensa

Caso ANDIS: Ornella Calvete presentó un descargo y dijo que los 700 mil dólares que le encontraron son de su padre

La ex funcionaria del Ministerio de Economía, investigada en la causa por coimas en discapacidad, dio su versión sobre el origen del dinero y pidió ser sobreseída

Caso ANDIS: Ornella Calvete presentó

Suspendieron las audiencias de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar por una maniobra de su abogado

La defensa pidió que el caso pase a la justicia federal de Campana, lo que obligó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a suspender las audiencias previstas para que hoy Luciano Pantano y su madre hagan sus descargos

Suspendieron las audiencias de los
DEPORTES
La Argentina pone primera en

La Argentina pone primera en la United Cup: formato, rivales y todo lo que hay que saber

“Michael está aquí, diferente, pero aquí”: el emocionante mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años de su accidente

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

TELESHOW
Nuevo parte médico del Hospital

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

INFOBAE AMÉRICA

El grupo terrorista Hamas ratificó

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Alerta Groenlandia y la Antártida: cuáles son los 3 factores que podrían transformar el mapa costero mundial antes de 2300