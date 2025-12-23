Judiciales

Procesaron a la tesorera de Sur Finanzas y le concedieron arresto domiciliario

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a la empleada de la financiera vinculada a la AFA y clubes de fútbol acusada de intentar ocultar prueba

Los procesados son empleados de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó con prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario a la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez y a dos choferes detenidos junto con ella, acusados de intentar ocultar evidencia en la causa por supuesto lavado de dinero.

El juez resolvió dictar el “procesamiento con prisión preventiva pero en modalidad domiciliaria”, informaron a Infobae fuentes judiciales en relación a Sánchez y los dos choferes imputados por la fiscalía como supuestos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, y también por ser especialmente grave el delito precedente, el lavado de activos.

Los tres quedaron detenidos el día del allanamiento a un galpón de Turdera, en Lomas de Zamora, donde se encontraron cajas con documentación, computadoras, cajas fuertes y otras evidencias vinculadas con la investigación a la financiera de Ariel Vallejo, el empresario vinculado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Están presos desde el 11 de diciembre último, cuando se allanó el galpón al que se llegó por un llamado anónimo de un vecino. En avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800 de Turdera se detectó una camioneta en la que viajaban la tesorera y los dos choferes sacando elementos del lugar.

Ante la justicia presentaron descargos escritos donde rechazaron las acusaciones y explicaron qué hacían en el galpón en esos días: dijeron que concurrieron a llevarse computadoras que había que resetear para ser usadas en la empresa.

La tesorera dijo ser empleada administrativa y sostuvo que “nunca” quiso ocultar o destruir pruebas, base de la acusación de la fiscalía. También entregó su celular y aportó la clave para el peritaje. Se le ofreció declarar como imputada colaboradora, pero esa posibilidad se alejó ante la negativa de haber cometido delito. A los tres detenidos se les negó la excarcelación y ahora el magistrado resolvió las situaciones procesales.

Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron 73 procedimientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

La fiscalía busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Noticia en desarrollo

