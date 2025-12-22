Judiciales

La Justicia porteña suspendió un proyecto inmobiliario junto a la Iglesia de Santa Catalina por afectar patrimonio

Una jueza de primera instancia ordenó frenar de manera cautelar una disposición del GCBA que habilitaba el cambio de uso de una parcela lindera a la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena, al considerar que el proyecto debía ser aprobado por la Legislatura mediante un procedimiento especial

Guardar
La Justicia porteña suspendió de
La Justicia porteña suspendió de manera cautelar una disposición del GCBA que habilitaba un cambio de uso del suelo en un predio lindero a la Iglesia de Santa Catalina de Siena

La Justicia porteña ordenó suspender de manera cautelar una disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que había autorizado el cambio de uso de una parcela lindera al Monasterio y la Iglesia de Santa Catalina de Siena, dos edificios del siglo XVIII declarados Monumento Histórico Nacional, al considerar que la habilitación se dictó sin cumplir el procedimiento legislativo exigido para proyectos de gran escala con impacto patrimonial y urbanístico.

La medida fue dispuesta por la jueza Andrea Danas, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9, quien hizo lugar a una cautelar solicitada por la Asociación Civil Basta de Demoler en una acción de amparo ambiental contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El fallo ordenó la suspensión de los efectos de la Disposición 1957-DGIUR-2024 “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos actuados”.

El expediente, en rigor, se originó tras la autorización otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística para establecer un “local de culto” en una manzana ubicada entre la avenida Córdoba y las calles Reconquista y Viamonte, dentro del Área de Protección Histórica 51 (APH) “Catedral al Norte”. Según surge del acto administrativo, el proyecto habilitaba una superficie de 26.268 metros cuadrados, con intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental.

La jueza Andrea Danas consideró
La jueza Andrea Danas consideró “verosímil” que el proyecto debía ser aprobado por la Legislatura porteña mediante el procedimiento de doble lectura y audiencia pública

La asociación actora sostuvo que el cambio de uso del suelo resultaba ilegal e inconstitucional porque, dadas las dimensiones de la obra, debía haber sido aprobado por la Legislatura porteña mediante el procedimiento de doble lectura, con audiencia pública, previsto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad. También advirtió sobre el impacto cultural y ambiental “relevante” del emprendimiento en un entorno protegido y recordó un antecedente judicial de 2011 en el que se anuló una autorización similar en el mismo sector.

En su sentencia, la jueza Danas consideró "verosímil" el derecho invocado por la actora. Señaló que el artículo 3.9 del Código Urbanístico establece que los “usos que corresponden a grandes equipamientos públicos o privados”, entre ellos los destinados a cultura y culto, deben contar con aprobación legislativa cuando superan los 10.000 metros cuadrados. “Es un hecho irrebatible que la futura obra excedería por lo menos el doble de la superficie ponderada” por la norma, destacó la magistrada.

A su vez, indicó que de la Disposición 1957-DGIUR-2024 no surgía que se hubiera respetado ese procedimiento especial. En ese sentido, la jueza explicó que la cláusula 3.9 del Código Urbanístico no presenta “oscuridad o ambigüedad” y que su texto es claro al exigir la intervención de la Legislatura porteña. Citó además jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual, cuando la letra de la ley es clara, debe aplicarse directamente “con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso”.

La medida cautelar frenó los
La medida cautelar frenó los efectos de una autorización que permitía desarrollar un edificio de más de 26.000 metros cuadrados en el Área de Protección Histórica Catedral al Norte

En el fallo se tuvo por acreditado el "peligro en la demora“ para darle cauce a la cautelar solicitada. Al respecto, la magistrada ponderó que, de rechazarse la medida, el GCBA podría continuar con los trámites necesarios para obtener los permisos correspondientes para avanzar con el proyecto, lo que volvería ineficaz una eventual sentencia favorable a la actora. “En efecto -expresó Danas-, si se comprobase, finalmente, que su autorización no se adecua a derecho y las obras avanzan, el perjuicio colectivo será aún mayor que la suspensión que ahora se determina”.

El predio involucrado es lindero a la Iglesia de Santa Catalina de Siena y al convento homónimo, cuya inauguración data de 1745. El conjunto cuenta con protección integral a nivel nacional y local y se encuentra en una zona donde el Código Urbanístico dispone preservar “valores arquitectónicos, históricos y culturales”. De la memoria descriptiva del proyecto surge que el edificio principal -un templo mormón- se emplazaría sobre la avenida Córdoba, con una altura de 38 metros, coronado por un pináculo “de carácter simbólico”, además de jardines aterrazados, edificaciones complementarias y tres subsuelos.

Durante el trámite, el GCBA informó que hasta el momento no se habían otorgado permisos de obra para la parcela y que se encontraba en curso una consulta obligatoria para inmuebles catalogados. Sin embargo, el juzgado entendió que ello no impedía el dictado de la cautelar, ya que la disposición cuestionada habilitaba a avanzar con el proyecto dentro de un plazo de vigencia determinado.

El fallo destacó el valor
El fallo destacó el valor histórico y patrimonial del conjunto de Santa Catalina, cuya construcción se remonta a 1745 y cuenta con protección integral

La magistrada aclaró que, en esta etapa, no correspondía pronunciarse sobre la razonabilidad de la altura del edificio ni sobre una eventual afectación de una servidumbre administrativa de no edificar establecida por un decreto municipal de 1994, ya que esas cuestiones se evaluarán en la sentencia de fondo.

El proceso, en tanto, fue encuadrado como acción colectiva tras haberse denunciado un posible daño al ambiente y al patrimonio histórico cultural. Por eso se ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.

Temas Relacionados

Amparo ambientalPatrimonio HistóricoIglesia de Santa CatalinaMonasterio de Santa CatalinaCiudad Autónoma de Buenos AiresMedida cautelarProyecto inmobiliarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Cuerpo Médico Forense confirmó que Julio De Vido está en condiciones de seguir en la cárcel: ahora define el juez

Los especialistas que lo evaluaron concluyeron que no necesita un tratamiento complejo que justifique la prisión domiciliaria. El ex ministro de Planificación Federal tiene 75 años y quedó preso por su condena por la tragedia de Once

El Cuerpo Médico Forense confirmó

Confirmaron al juez Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yañez para llegar hasta la Corte Suprema para revertir el cambio de juez, que inicialmente era Julián Ercolini

Confirmaron al juez Rafecas en

La Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación contra Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner

El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión que tomó la jueza María Eugenia Capuchetti y rechazó una apelación de la querella de la ex presidenta

La Cámara Federal confirmó el

Peritarán los teléfonos celulares secuestrados en una camioneta del financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Son parte del lote de medio centenar de aparatos decomisados y se suman al análisis del teléfono de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

Peritarán los teléfonos celulares secuestrados

Tips Jurídicos: ¿Puede un preso asistir a un velorio?

Estar privado de la libertad implica encierro y la reclusión. En ciertos casos, sin embargo, la ley habilita permisos de salida excepcionales. ¿El fallecimiento de un familiar justifica que una persona presa pueda asistir a un velorio o entierro?

Tips Jurídicos: ¿Puede un preso
DEPORTES
Se sorteó la Primera Nacional

Se sorteó la Primera Nacional 2026: así quedaron conformadas las dos zonas con los 36 equipos que buscarán subir a la Liga Profesional

FIFA publicó el último ranking del año: en qué puesto terminó Argentina y un rival en el Mundial que crece

El polémico posteo de Jake Paul tras sufrir una fractura en su mandíbula en la derrota con Anthony Joshua: “El sueño americano”

El contrato “sin precedentes” que el PSG planea ofrecerle a Luis Enrique

El contundente informe de la F1 sobre la “dura” temporada 2025 de Alpine: “Pocos momentos destacados”

TELESHOW
El cruce navideño de Maxi

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

Así llegó Mauro Icardi junto a la China Suárez a buscar a sus hijas para pasar la Navidad juntos: las imágenes

El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

INFOBAE AMÉRICA

Avianca actualiza su experiencia de

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

La Casa Blanca amenaza los fondos del Museo Smithsonian con una revisión exhaustiva del contenido

El papa León XIV instó a los altos funcionarios del Vaticano dejar de lado las ambiciones de poder y el resentimiento