Hay 4.300 construcciones icónicas en distintos barrios porteños que tendrán protección patrimonial definitiva

La estación de tren de Lugano (foto), junto con las de Palermo, Drago, Caballito, Liniers, entre otras, está entre los inmuebles que recibirán protección patrimonial definitiva una vez aprobada la modificación del CUR

La Legislatura porteña debatió la protección patrimonial definitiva de 4.353 inmuebles distribuidos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Varias de estas construcciones fueron edificadas antes de 1941 y actualmente cuentan con protección preventiva, pero con la modificación del Código Urbanístico (CUR) pasarán a tener un resguardo definitivo.

Entre los inmuebles destacados se encuentran la Torre del Parque de la Ciudad, la Basílica de San José de Flores, el Palacio Libertad, el arco del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, y el Mercado Spinetto. También se incluyeron varios hospitales y estaciones de tren, complejos de vivienda como La Mansión de Flores, que integran una lista de edificaciones propuestas para recibir este estatus y asegurar su preservación como parte del patrimonio urbano. Fue excluida La Bombonera de Boca Juniors del listado de edificios históricos y podrá ser remodelada tal como lo adelantó Infobae. También se excluyeron los estadios de River Plate y Huracán

El objetivo de esta medida es garantizar que estas construcciones emblemáticas, que forman parte del paisaje histórico y cultural de la ciudad, mantengan su valor arquitectónico y su identidad frente a futuros desarrollos urbanos.

La centenaria Mansión de Flores, construida por el arquitecto Fermín Bereterbide, es un ejemplo de eficiencia en viviendas colectivas en la zona oeste de CABA. Inaugurado en 1924 y ubicado entre Yerbal, Caracas, Gavilán y las vías del Ferrocarril Sarmiento, el complejo cuenta con unidades en venta actualmente

Una vez aprobada la ley, estos bienes contarán con protección patrimonial definitiva. Antes hay varios pasos legislativos que recorrer, ayer se aprobó la primera lectura de este catálogo. Tras esta votación inicial, habrá una audiencia pública y, posteriormente, una segunda lectura para finalizar el proceso y otorgar la protección legal definitiva a los inmuebles seleccionados antes de fin de año.

El camino

La legislación sobre la protección patrimonial en CABA establece que los edificios construidos antes de 1941 deben pasar por un proceso de evaluación para recibir protección provisoria.

Estos inmuebles ingresaron a un catálogo preventivo que determina su nivel de resguardo, que puede ser cautelar, estructural o integral, según lo defina el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este organismo independiente, compuesto por expertos en arquitectura, historia y cultura, es el encargado de evaluar el valor histórico y arquitectónico de cada propiedad.

El Hospital Fernández ubicado en el barrio de Palermo

El proceso que se llevará a cabo en la Legislatura porteña busca convertir esa protección provisoria en definitiva. “Actualmente, varios inmuebles están en una especie de limbo legal, ya que, aunque están catalogados preventivamente, no cuentan con una protección legal permanente. Para que esto ocurra, deben pasar por el tratamiento legislativo, donde se decidirá su destino final: mantener la protección, ajustarla o, en algunos casos, desestimarla si no cumplen con los criterios necesarios”, reconoció a Infobae una fuente de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña.

Una vez que un inmueble es catalogado de manera preventiva, los propietarios son notificados y tienen la posibilidad de recurrir la decisión si no están de acuerdo con la categorización. Esto suele ocurrir cuando los dueños ven limitada la posibilidad de desarrollar el terreno, ya que la protección puede impedir la demolición o remodelación significativa del edificio.

No obstante, un propietario que desee realizar refacciones o modificaciones en su inmueble protegido, puede solicitar autorización ante el organismo correspondiente del Gobierno porteño o el CAPP. Con un argumento atendible y siempre que las modificaciones propuestas no dañen el valor patrimonial o histórico del edificio, los cambios podrían llevarse a cabo. Mientras se respete este proceso y se obtenga la aprobación necesaria, no habría inconvenientes en avanzar con las obras.

Algunas de las construcciones

Basílica de San José de Flores (protección integral): De estilo neoclásico, la imponente construcción está situada en la avenida Rivadavia 6950, en la Comuna 7. Su estructura data de 1883, con modificaciones en 1915. Los arquitectos que la diseñaron fueron los italianos Benito Panunzi y Emilio Lombardo.

Palacio Libertad (protección estructural): El ex-Palacio de Correos y Telecomunicaciones responde a la corriente estilística del academicismo francés. Tuvo como proyectista al arquitecto francés Norbert Maillart en 1888. El edificio fue modificado en varias oportunidades: 1904, 1911, 1939, 1993 y 2010.

La Torre Espacial del parque de la Ciudad en el barrio de Villa Soldati

La Torre Espacial del Parque de la Ciudad (protección estructural): Ubicada en Villa Soldati, alcanza una altura de 208 metros y se visibiliza desde distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La obra pertenece al proyectista Richard Battaglia y la construcción estuvo a cargo de la empresa Waagner-Biro de Austria. Fue inaugurada en 1980 y permanece cerrada al público.

Arco de acceso al autódromo Juan y Oscar Gálvez (protección integral): La construcción de 1952 situada en el ingreso de la avenida Roca 6902 corresponde al movimiento moderno. El emblemático arco encierra doce postes y comienza en uno de los laterales donde se levanta un obelisco de más de 50 metros.

Fachada del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en el Barrio Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, también pasará a ser catalogado de Patrimonio Histórico definitivo

Mercado Spinetto (protección cautelar): Ubicado entre las calles Alsina, Moreno, Pichincha y Matheu del barrio de Balvanera; el mercado de 1890 muestra una construcción diseñado por el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo.

El Mercado Spinetto, también fue el Ex-Mercado Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Balvanera

Sanatorio Julio Méndez (protección cautelar): El hospital de estilo pabellonal está situado en el barrio de Caballito. Fue proyectado en 1958 por los arquitectos Hilario Lorenzutti y A.M. Cervini.

La Botica del Ángel (protección Integral): Construido en 1951 sobre Luis Sáenz Peña 541/543, en el barrio de Monserrat. Su autor es desconocido y el uso actual es como Teatro Independiente y Club de Cultura.

Otro caso de Vivienda Colectiva construida por el arquitecto Fermín Bereterbide. El barrio Parque Los Andes en el barrio de Chacarita

Ex-chimeneas de ventilación (protección integral): Construidas entre 1880 y 1920, ambas estructuras están localizadas en Eduardo Acevedo 553 (Caballito), de la Comuna 6; y avenida San Martín 3253 (La Paternal), de la Comuna 15. Eran ventiletas del sistema de cloacas máximas de Buenos Aires.

Hospitales, estaciones ferroviarias, escuelas y el complejo de viviendas del barrio Parque Los Andes, en Chacarita. Cerca del cementerio de Chacarita, está el barrio Los Andes, un conjunto de viviendas colectivas que en la actualidad componen el Área de Protección Histórica 47. La propuesta del Ejecutivo busca darle una nueva protección de nivel estructural, pero de manera individual a cada una de las propiedades.

Entre los inmuebles con valoración patrimonial también se encuentran los edificios de los hospitales públicos Juan A. Fernández y el de Niños Ricardo Gutiérrez, ambos en Palermo; y el José María Ramos Mejía, en Balvanera.

La estación de tren de Villa del Parque

Entre las estaciones ferroviarias están Drago y Urquiza, que pertenecen a la línea Mitre-ramal José León Suárez, y Saavedra del ramal Bartolomé Mitre; Villa Lugano del tren General Belgrano; Caballito y Liniers del Sarmiento, y Palermo y Villa del Parque del San Martín.

Además hay varias casas unifamiliares hechas por prestigiosos arquitectos ubicadas en distintas zonas como en 24 de Noviembre al 400, también en Balvanera.