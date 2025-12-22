Judiciales

Casación volvió a ratificar al tribunal de la causa “Vialidad II” y desestimó un intento de llegar a la Corte Suprema

Un imputado intentó apartar al juez Adrián Basso, pero fue ratificado en el cargo por sus superiores. Pedían que se sortee otro magistrado porque ya participó del primer debate oral, en el que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner

Guardar
Casación confirmó al TOF 2
Casación confirmó al TOF 2 para el juicio de Vialidad II (Foto: Jaime Olivos)

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una vez más la integración del Tribunal Oral Federal N° 2, que tendrá a su cargo el debate oral y público en el segundo tramo de la causa “Vialidad”. El máximo tribunal penal del país rechazó un intento de una defensa de llegar a la Corte Suprema para desplazar al juez Andrés Basso.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña fallaron por unanimidad este lunes y declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Sandro Férgola, un ex funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los abogados pretendían remover al juez Basso junto con otras defensas. La Casación ya había desestimado esa solicitud el 6 de diciembre último, al considerar que no existían motivos válidos para la recusación.

Ante esta negativa, Férgola buscó llevar su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la Casación le impidió el paso al declarar inadmisible el recurso.

Los camaristas explicaron en sus fundamentos que la apelación presentada no cumplía con los requisitos formales necesarios para acceder al máximo tribunal.

Señalaron que el remedio legal intentado solo procede contra sentencias definitivas o aquellas que, por sus efectos, puedan equipararse a tal condición. En este sentido, determinaron que las resoluciones sobre recusaciones de jueces no entran, por regla general, dentro de esa categoría.

Este segundo tramo de la causa, denominado “Vialidad II”, se centra en presuntas irregularidades administrativas y penales cometidas en la tramitación de 27 expedientes de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Objetivos de la investigación

La investigación apunta a determinar la responsabilidad de distintos funcionarios nacionales y provinciales que habrían convalidado maniobras ilícitas para beneficiar a empresas constructoras específicas. Se trata de una continuación del primer juicio, que culminó con condenas para altas figuras políticas y empresariales.

El Tribunal Oral Federal N° 2, que llevará adelante el juicio, mantendrá la composición de magistrados que actuó en la primera etapa del caso. Junto a Basso estarán los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Estos magistrados ya analizaron la prueba y dictaron sentencia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros involucrados.

La confirmación de Basso garantiza que el equipo de jueces que conoce la trama de corrupción en profundidad continúe al frente del proceso.

Andrés Basso, juez federal (Foto:
Andrés Basso, juez federal (Foto: Franco Fafasuli)

Entre los imputados que deberán comparecer en el banquillo de los acusados en “Vialidad II” figura Martín Báez, el hijo mayor del dueño de Austral Construcciones.

También serán juzgados Julio Mendoza, quien presidió dicha compañía constructora, y Fernando Butti, ex contador vinculado al grupo empresarial. La fiscalía buscará probar la participación de estos individuos en el esquema de direccionamiento de fondos públicos.

La situación de Sandro Férgola resulta particular dentro de este grupo. Durante su gestión pública, este ingeniero ocupó un cargo gerencial que le imponía la obligación de controlar el avance y la legalidad de las obras adjudicadas a las empresas de Báez.

La acusación sostiene que, lejos de cumplir con su deber de fiscalización, Férgola facilitó las irregularidades detectadas. Además, enfrenta investigaciones paralelas por un incremento exponencial y presuntamente injustificado de su patrimonio personal ocurrido mientras se desempeñaba en la función pública.

Con la resolución firmada en los tribunales de Comodoro Py, el máximo tribunal penal federal despejó el camino de obstáculos procesales pendientes en la causa, que ahora se remitirá al tribunal de origen para que avance hacia la etapa de debate oral.

En paralelo, por Vialidad I, el TOF N° 2 se encuentra en pleno trámite de ejecución de los bienes de los condenados para recuperar el dinero desviado por las maniobras de corrupción.

Temas Relacionados

Causa VialidadCristina Fernández de KirchnerCorrupciónCristina KirchnerÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte recibió en 2024 más de 3.000 denuncias que afectaron a menores

Según el informe anual del organismo, la mayoría de los casos involucró maltrato psicológico y vínculos filiales con la persona denunciada, y más de la mitad de los episodios se repitieron de forma diaria o semanal

La Oficina de Violencia Doméstica

La Justicia porteña suspendió un proyecto inmobiliario junto a la Iglesia de Santa Catalina por afectar patrimonio

Una jueza de primera instancia ordenó frenar de manera cautelar una disposición del GCBA que habilitaba el cambio de uso de una parcela lindera a la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena, al considerar que el proyecto debía ser aprobado por la Legislatura mediante un procedimiento especial

La Justicia porteña suspendió un

El Cuerpo Médico Forense confirmó que Julio De Vido está en condiciones de seguir en la cárcel: ahora define el juez

Los especialistas que lo evaluaron concluyeron que no necesita un tratamiento complejo que justifique la prisión domiciliaria. El ex ministro de Planificación Federal tiene 75 años y quedó preso por su condena por la tragedia de Once

El Cuerpo Médico Forense confirmó

Confirmaron al juez Rafecas en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la querella de Fabiola Yañez para llegar hasta la Corte Suprema para revertir el cambio de juez, que inicialmente era Julián Ercolini

Confirmaron al juez Rafecas en

La Cámara Federal confirmó el archivo de la investigación contra Gerardo Milman por el atentado a Cristina Kirchner

El Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión que tomó la jueza María Eugenia Capuchetti y rechazó una apelación de la querella de la ex presidenta

La Cámara Federal confirmó el
DEPORTES
Uno por uno: cuándo y

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

La emocionante presentación de Nacho Fernández como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué dijo sobre su salida de River Plate

El festejo más peligroso: un futbolista se dobló el cuello al ensayar una pirueta tras marcar un gol

Se entregan los Premios Olimpia: quiénes son los candidatos al máximo galardón del deporte argentino

TELESHOW
La foto subida de tono

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

INFOBAE AMÉRICA

Francia aprobó una ley de

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo