Casación volvió a ratificar al tribunal de la causa “Vialidad II” y desestimó un intento de llegar a la Corte Suprema

Casación confirmó al TOF 2 para el juicio de Vialidad II (Foto: Jaime Olivos)

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó una vez más la integración del Tribunal Oral Federal N° 2, que tendrá a su cargo el debate oral y público en el segundo tramo de la causa “Vialidad”. El máximo tribunal penal del país rechazó un intento de una defensa de llegar a la Corte Suprema para desplazar al juez Andrés Basso.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña fallaron por unanimidad este lunes y declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular de Sandro Férgola, un ex funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los abogados pretendían remover al juez Basso junto con otras defensas. La Casación ya había desestimado esa solicitud el 6 de diciembre último, al considerar que no existían motivos válidos para la recusación.

Ante esta negativa, Férgola buscó llevar su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la Casación le impidió el paso al declarar inadmisible el recurso.

Los camaristas explicaron en sus fundamentos que la apelación presentada no cumplía con los requisitos formales necesarios para acceder al máximo tribunal.

Señalaron que el remedio legal intentado solo procede contra sentencias definitivas o aquellas que, por sus efectos, puedan equipararse a tal condición. En este sentido, determinaron que las resoluciones sobre recusaciones de jueces no entran, por regla general, dentro de esa categoría.

Este segundo tramo de la causa, denominado “Vialidad II”, se centra en presuntas irregularidades administrativas y penales cometidas en la tramitación de 27 expedientes de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Objetivos de la investigación

La investigación apunta a determinar la responsabilidad de distintos funcionarios nacionales y provinciales que habrían convalidado maniobras ilícitas para beneficiar a empresas constructoras específicas. Se trata de una continuación del primer juicio, que culminó con condenas para altas figuras políticas y empresariales.

El Tribunal Oral Federal N° 2, que llevará adelante el juicio, mantendrá la composición de magistrados que actuó en la primera etapa del caso. Junto a Basso estarán los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Estos magistrados ya analizaron la prueba y dictaron sentencia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros involucrados.

La confirmación de Basso garantiza que el equipo de jueces que conoce la trama de corrupción en profundidad continúe al frente del proceso.

Andrés Basso, juez federal (Foto: Franco Fafasuli)

Entre los imputados que deberán comparecer en el banquillo de los acusados en “Vialidad II” figura Martín Báez, el hijo mayor del dueño de Austral Construcciones.

También serán juzgados Julio Mendoza, quien presidió dicha compañía constructora, y Fernando Butti, ex contador vinculado al grupo empresarial. La fiscalía buscará probar la participación de estos individuos en el esquema de direccionamiento de fondos públicos.

La situación de Sandro Férgola resulta particular dentro de este grupo. Durante su gestión pública, este ingeniero ocupó un cargo gerencial que le imponía la obligación de controlar el avance y la legalidad de las obras adjudicadas a las empresas de Báez.

La acusación sostiene que, lejos de cumplir con su deber de fiscalización, Férgola facilitó las irregularidades detectadas. Además, enfrenta investigaciones paralelas por un incremento exponencial y presuntamente injustificado de su patrimonio personal ocurrido mientras se desempeñaba en la función pública.

Con la resolución firmada en los tribunales de Comodoro Py, el máximo tribunal penal federal despejó el camino de obstáculos procesales pendientes en la causa, que ahora se remitirá al tribunal de origen para que avance hacia la etapa de debate oral.

En paralelo, por Vialidad I, el TOF N° 2 se encuentra en pleno trámite de ejecución de los bienes de los condenados para recuperar el dinero desviado por las maniobras de corrupción.