Rosatti reclamó al Gobierno y al Congreso por las vacantes en la Justicia: “Hace dos años que esto está paralizado”

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Jaime Olivos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, renovó hoy el reclamo por las vacantes en los tribunales nacionales y federales, una de las principales problemáticas que afecta al Poder Judicial. El ministro del máximo tribunal expuso las consecuencias que estas demoras acarrean en el funcionamiento del sistema de justicia y observó una “asimetría” entre los tres poderes, al depender del Ejecutivo y el Congreso.

“Tenemos vacantes en la cobertura de jueces y eso supone la acción de los otros dos poderes. Hace más de dos años que esto está prácticamente paralizado y no hemos podido hacer nada”, sostuvo Rosatti.

En efecto, las cifras oficiales dan cuenta de un colapso en los juzgados. Según datos del Consejo de la Magistratura, de los 1.002 jueces titulares que debería haber en todo el país faltan 337. De todas estas vacantes hay 153 pliegos en trámite en el Consejo de la Magistratura y otros 184 están frenados en el Poder Ejecutivo o en el Senado.

Con esta parálisis, entre las jubilaciones y renuncias previstas, se estima que la mitad de los despachos podrían quedarse sin juez para el año que viene.

Rosatti agregó que existe una desigualdad entre el Gobierno, el Parlamento y la Justicia a la hora de suplir las bajas de los funcionarios. “Cuando se produce una vacante en el Congreso, de un diputado o un senador, es inmediata la cobertura. Y acá, como nosotros dependemos de los otros dos poderes, estamos en una situación asimétrica”, explicó.

No obstante el panorama adverso, manifestó que mantiene la confianza en un avance en el tratamiento de los pliegos pendientes: “Tengo expectativa de que esto se resuelva en el corto plazo. En el corto plazo la remisión, después está el trámite en el Senado”.

Rosatti y su vínculo con los presidentes

En relación con su trato institucional con los jefes de Estado, Rosatti subrayó su distanciamiento personal y dijo que con ninguno se llevó bien, “para decirlo de modo elegante”.

El Palacio de Justicia, donde funciona la Corte Suprema

Al abordar su nominación durante la presidencia de Mauricio Macri, relató: “Mi relación con los tres presidentes que me ha tocado compartir tiempo de ejercicio funcional ha sido prácticamente nula. O sea, no he tenido contacto. Con el presidente Macri no he tenido contacto. Él me propuso, sin haber tenido una entrevista conmigo, el cargo me lo ofreció la vicepresidenta. Y después nunca tuve contacto con él. Nunca”.

Sobre el mandato de Alberto Fernández, describió un vínculo igualmente distante, restringido a lo institucional. “No tuve ninguna relación tampoco en esos años”, afirmó. Respecto de Javier Milei, puntualizó: “No lo conozco, no lo vi nunca, salvo los 1° de marzo, que es simplemente darle la mano y nada más. Nunca hablé con él. Nunca tuve una charla con él, ni pública ni privada. Con su hermana tampoco”.

“No me he llevado bien con los presidentes, para decirlo de modo elegante. No digo el actual, porque no tengo ningún tipo de relación, pero con los anteriores hay testimonios que muchos no me han querido. Ninguno de ellos, ni presidentes ni vicepresidentas, porque fueron mujeres, jamás me llamó por el destino de un expediente”, completó en una entrevista publicada este domingo en el diario Perfil.

El peso argentino y la Constitución

La entrevista indagó además sobre el impacto de la discusión por la dolarización en la agenda. Consultado por su declaración en el diario español El País, en la que planteó la inconstitucionalidad de reemplazar el peso argentino por una moneda extranjera como el dólar, Rosatti reiteró su posición: “La República Argentina no puede emitir una moneda que no sea nacional, no puede emitir dólares, no puede emitir reales. Lo que sí puede hacer la moneda argentina es compararse, como lo ha hecho en otra etapa de la historia argentina, por ejemplo, la convertibilidad”, explicó.

Horacio Rosatti es presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura

Y enfatizó: “No podemos tener una única moneda que sea extranjera, porque no la vamos a poder emitir, no vamos a poder acuñarla y no vamos a poder fijarle el valor, con lo cual vamos a estar pendientes de si se devalúa esa moneda o no. Eso está prohibido en la Constitución”.

Respecto a la emisión monetaria, el presidente de la Corte Suprema sostuvo una perspectiva restrictiva en línea con la Carta Magna: “Cuando la Constitución dice que hay que defender el valor de la moneda, no solamente la moneda como algo nominal sino el valor, está diciendo, no hay que depreciar su valor, lo cual supone que tiene que haber una relación entre la emisión monetaria, la base monetaria y las reservas. La emisión incontrolada de moneda sin respaldo real también está en contra de la Constitución, porque estoy aumentando la oferta y consecuentemente estoy disminuyendo el valor intrínseco de la moneda”.