Ciencia

El faro de Alejandría revela secretos tras siglos bajo el agua

Un equipo de arqueólogos de Francia recuperó 22 bloques monumentales que pertenecieron a la legendaria torre. Cómo la tecnología permite reconstruir digitalmente el faro y descubrir detalles inéditos de su historia

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Se está trabajando en una reconstrucción digital del faro de Alejandría (World History Encyclopedia)
El Faro de Alejandría fue el principal referente de la navegación en el Mediterráneo y una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo (World History Encyclopedia)

El Faro de Alejandría, una torre monumental que iluminó Egipto desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIV, fue el referente para la navegación en el Mediterráneo durante más de mil seiscientos años.

Su potente haz de luz guiaba a los barcos hasta el puerto y lo distinguió como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.

El equipo de PHAROS, liderado por Isabelle Hairy y respaldado por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y el Centre d’Études Alexandrines, logró recuperar 22 bloques colosales del fondo del mar.

Esta operación sin precedentes permitió acceder a fragmentos estructurales fundamentales del faro, algunos de hasta 80 toneladas.

Dos grandes bloques de granito gris sobre una superficie azul, con dos hombres, una grúa amarilla y el Fuerte Qaitbay al fondo bajo un cielo despejado
El proyecto PHAROS recuperó 22 bloques colosales del fondo marino de Alejandría, con algunos fragmentos de hasta 80 toneladas de peso. (GEDEON Programmes / CEAlex)

El proyecto PHAROS incluye el escaneo digital de cada bloque mediante fotogrametría de alta precisión, proceso que posibilita la reconstrucción virtual del faro y revela detalles originales de la estructura.

La iniciativa abre la puerta a nuevas formas de investigación arqueológica y acerca el pasado a la tecnología actual.

La recuperación de estos bloques ofrece la oportunidad de analizar cómo se construyó el faro y cómo resistió siglos de terremotos antes de colapsar en el siglo XIV. Los resultados permiten observar con exactitud el trabajo de ingenieros y arquitectos de la época.

Luz de ayer, ciencia de hoy

Se está trabajando en una reconstrucción digital del faro de Alejandría (Wikimedia Commons)
La investigación arqueológica sobre el Faro de Alejandría explora las técnicas de ingeniería y arquitectura usadas para resistir siglos de terremotos (Wikimedia Commons)

El faro de Alejandría se utilizaba para guiar embarcaciones a través de una costa plagada de bancos de arena y corrientes impredecibles.

Su luz, generada por hogueras y espejos de cobre, alcanzaba decenas de kilómetros y brindaba seguridad a quienes llegaban al puerto.

La torre representaba el poder y la innovación de los Ptolomeos, conectando la imagen de Alejandro Magno con la grandeza de Egipto.

Su presencia no solo tenía un fin práctico, sino que era símbolo de la ambición helenística y la mezcla de culturas en Alejandría.

Una grúa amarilla en una barcaza oscura levanta un gran bloque de una barcaza azul con personas. Al fondo, un rompeolas de tetrapodos y el mar
El rescate de fragmentos como dinteles, losas de cimentación y restos de pilono refleja la diversidad arquitectónica egipcia y griega en Alejandría helenística (GEDEON Programmes / CEAlex)

Investigar el faro hoy permite descifrar cómo resolvieron los antiguos desafíos de ingeniería y arquitectura.

Cada hallazgo responde preguntas sobre técnicas de ensamblaje, materiales y organización del trabajo en la Antigüedad.

El proyecto PHAROS aporta conocimiento sobre el patrimonio sumergido y refuerza la importancia de su protección, frente a amenazas modernas como la contaminación y el aumento del nivel del mar. La investigación también promueve el interés por la historia y la ciencia en nuevas generaciones.

Tecnología bajo el agua y hallazgos clave

Faro de Alejandría
El equipo PHAROS registró más de 5.000 fragmentos, incluidos obeliscos y esfinges, enriqueciendo el conocimiento del entorno portuario de la antigua Alejandría. (Archivo Captura de video)

La operación de rescate se realizó con barcazas y grúas especiales, lo que permitió extraer los bloques tras siglos bajo el agua. Los trabajos enfrentaron dificultades como la baja visibilidad, el fondo marino irregular y la presencia de sedimentos.

Entre los elementos recuperados se encuentran dinteles, umbrales, losas de cimentación y restos de un pilono, estructura monumental que marcaba la entrada al faro.

Algunos bloques muestran una fusión de estilos egipcios y griegos, lo que refleja la diversidad arquitectónica de la Alejandría helenística.

El escaneo digital de cada pieza, realizado por ingenieros de la Fondation Dassault Systèmes, generó modelos en tres dimensiones que permiten analizar cómo se ensamblaban los componentes originales.

Mosaico de teselas pequeñas en tonos ocre y negro que ilustra un edificio marrón parecido a una fortaleza con una entrada arqueada y dos figuras humanas sobre el techo
El modelo digital tridimensional del Faro de Alejandría permite recorridos virtuales y promueve la protección del patrimonio sumergido frente a amenazas actuales (Qasr Libya Museum)

Este avance facilita entender los sistemas de unión, como grapas de plomo, que daban estabilidad a la torre. La investigación reveló que el faro estaba construido con granito y piedra caliza, materiales que resistieron siglos de erosión y terremotos.

Las observaciones cambiaron la comprensión de la escala y la robustez del monumento, superando las estimaciones basadas solo en fuentes escritas antiguas.

El equipo de PHAROS registró más de 5.000 fragmentos y artefactos dispersos en el lecho marino, incluidas columnas, esfinges y obeliscos. El análisis abarca monedas, inscripciones y restos escultóricos que ayudan a reconstruir la imagen original del faro y su entorno portuario.

La investigación continúa y enfrenta retos como la financiación y el deterioro ambiental. Mientras tanto, el modelo digital permite a científicos y público recorrer virtualmente el faro y acceder a los datos obtenidos, acercando la historia de esta maravilla a la sociedad actual.

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