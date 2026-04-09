Judiciales

Llevó a su perra a la veterinaria para que la bañen y se la devolvieron muerta: la Justicia ordenó que le paguen $17 millones

Sucedió en Mar del Plata. El juez ordenó indemnizar el daño moral sufrido por la dueña de la mascota y estableció un antecedente para este tipo de casos

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Fachada de la veterinaria y boutique Animalia con ventanales que exhiben productos para mascotas, un cartel luminoso con logo de huella de pata y promociones
Fachada de Animalia, la veterinaria y boutique de Mar del Plata condenada a pagar la millonaria suma por la muerte del animal

En Mar del Plata, un fallo judicial sin precedentes condenó a una veterinaria a pagar 17.164.000 pesos tras la muerte de “Juanita”, una bulldog francés de siete años que fue llevada para un servicio de baño y corte de uñas, en enero de 2023.

La sentencia, dictada por el juez Bernardo Diez del Juzgado Civil y Comercial Nº12, determinó la indemnización tanto por el valor de la mascota como por el daño moral sufrido por su dueña, la abogada Patricia Stadler, quien estableció un precedente de fuerte impacto en la responsabilidad legal de los servicios veterinarios.

El lamentable hecho tuvo lugar cuando la letrada llevó a Juanita en buen estado de salud a una de las sucursales de Animalia, ubicado sobre la avenida Constitución, en la ciudad balnearia.

Horas más tarde, el local se comunicó para notificar la descompensación de la perra. La dueña, al acudir, encontró que su mascota ya había fallecido.

Un perro bulldog francés blanco y negro, vestido con una camiseta rosa, sentado sobre una manta fucsia; se observa el texto de una denuncia en la parte superior
El doloroso posteo de la abogada Patricia Stadler, quien le ganó el juicio a Animalia por la muerte de "Juanita", la bulldog francés

A pesar de las pericias judiciales, no se logró determinar la causa exacta de la muerte. El juez Diez argumentó que “la perra ingresó en buen estado de salud y murió mientras se encontraba bajo el cuidado del comercio”. El fallo también remarcó inconsistencias entre las explicaciones del personal del centro veterinario y la dificultad para reconstruir lo ocurrido en los momentos previos al deceso.

La sentencia de Diez fijó una indemnización que “supera en más de 14 millones al monto inicialmente reclamado”. La suma contempla el valor de la mascota, los gastos a raíz de lo sucedido y el daño moral por “el vínculo afectivo entre la dueña y su perra, que convivían desde hacía años”. A este monto deberán sumarse los intereses acumulados desde el hecho hasta la fecha.

Del ámbito penal al civil: cómo fue la investigación

En un primer momento, la Justicia abrió una investigación penal que luego fue desestimada. La controversia pasó al plano civil, donde se examinó la responsabilidad del local veterinario en el marco del servicio contratado.

El juez resaltó la falta de una reconstrucción clara de los hechos y las explicaciones contradictorias por parte del comercio, aspecto que contribuyó a la posición de la denunciante.

Para ello, la mujer exigió la intervención del Colegio de veterinarios, así como la revocación de la matrícula profesional del responsable, al tiempo que previó realizar una autopsia para esclarecer los motivos exactos del fallecimiento. La veterinaria involucrada rechazó todas las acusaciones y sostuvo que disponía de pruebas para presentar ante la justicia, según informó por entonces el portal 0223.

Un bulldog francés blanco y negro, con un suéter rosa, mira directamente a la cámara. Al fondo se ve una pared clara y un suelo marrón
"Juanita", la bulldog francés que murió luego de ser bañada en una veterinaria de Mar del Plata. Su deceso dio lugar a un juicio civil

La propietaria del animal reiteró que su perra era “un animal sano” y responsabilizó de su muerte a una “falla cardíaca ocasionada por el suministro de sedantes”. Y añadió que en el centro médico veterinario “no asistieron” de forma adecuada a la mascota y la “abandonaron a su suerte”.

Y declaró por entonces al medio marplantense: “Se hará la autopsia para saber qué le inyectaron sin mi autorización. Quiero que intervenga el Colegio de veterinarios y le quite la matrícula a quien hoy la abandonó y la dejó morir”.

Frente a la difusión pública del caso, los responsables de la veterinaria rechazaron la denuncia, a la que calificaron como “falaz”, y explicaron que el animal ingresó al establecimiento para una consulta médica y posteriormente recibió un baño y corte de uñas.

Según el descargo oficial, tras concluir con los servicios contratados, la perra “Juanita” experimentó “una descompensación general” mientras esperaba ser retirada, situación que “fue inmediatamente atendida por nuestra veterinaria y notificada su dueña, pero el desenlace fue imposible de evitar”.

En un comunicado, los propietarios precisaron: “Queremos dejar constancia que bajo ninguna circunstancia se suministran drogas, ni tranquilizantes de ningún tipo a las mascotas que asisten a nuestros lavaderos”. Añadieron que la ficha médica del animal fue entregada junto con el cuerpo y los detalles del parte médico a la propietaria.

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