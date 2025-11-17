Judiciales

Mega-causa por corrupción: investigan el desvío de $37 mil millones en la Agencia Nacional de Discapacidad

El escándalo involucra a exfuncionarios y empresarios farmacéuticos. La causa suma pruebas clave y mantiene la atención pública

Guardar
El escándalo por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad involucra a exfuncionarios, empresarios farmacéuticos y operadores políticos

La investigación por la mega-causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó una cifra estremecedora: el periodista Ramón Indart, durante el programa matituno de este lunes de Infobae En Vivo, sostuvo que el desvío asciende a “al menos 37 mil millones de pesos” y que detrás de esa maniobra existe “todo un esquema de corrupción que comenzó, según el juez, en diciembre de 2023, y se operacionalizaba con licitaciones truchas acordadas entre cuatro droguerías”. Indart reveló detalles de la operatoria: “Simulaban competencia, pero sólo rotaban empresas para fingir que había control”.

El periodista profundizó sobre los mecanismos por los que, según expuso el fiscal federal Franco Picardi, se direccionaba la compra de medicamentos e insumos con sobreprecios millonarios, siempre en perjuicio de fondos estatales destinados a personas en condiciones de vulnerabilidad. La causa involucra no sólo a funcionarios y exfuncionarios de la agencia, sino a empresarios del sector farmacéutico y operadores políticos con antecedentes en distintas gestiones.

Diego Spagnuolo (Fuente)
Diego Spagnuolo (Fuente)

El escándalo comenzó a trascender públicamente tras la viralización de audios comprometidos de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los cuales se exponía un entramado por el que, presuntamente, se triangulaban fondos públicos a través de compras simuladas. Indart indicó que “todo estalla dos semanas antes de la elección del 7 de septiembre, y rápidamente la fiscalía empezó a allanar domicilios y a reunir pruebas fundamentales”.

Indart relató cómo, mediante el levantamiento del secreto de sumario, el fiscal pudo acceder a documentos contundentes. Uno de los hallazgos más insólitos se produjo durante el allanamiento al domicilio de un exfuncionario, donde los investigadores encontraron, pegado en la heladera, un esquema manuscrito que detallaba el flujo de fondos ilícitos entre colaboradores internos y las empresas proveedoras. “Era como los cuadernos de la causa de las coimas, pero hechos en papelitos en la cocina de la casa”, graficó el periodista.

Los sobreprecios detectados en la
Los sobreprecios detectados en la compra de medicamentos para personas con discapacidad alcanzaron cifras multimillonarias Foto: Gustavo Gavotti

El sistema de licitaciones supuestamente funcionaba en dos niveles: “Había compras abiertas, donde solían participar entre catorce y quince empresas y el precio resultante era razonable en el mercado –explicó Indart–, pero luego todo cambiaba: en las licitaciones direccionadas, sólo cuatro droguerías rotaban para simular competencia”. De este modo, la mayor parte de las adjudicaciones millonarias quedaban en manos de Profarma, Génesis, New Pharma y Droguería Floresta, con un dato crucial: “Las dos primeras concentraron el 93% de las licitaciones cerradas”.

Uno de los ejemplos más evidentes de la maniobra fue el sobreprecio de una droga utilizada para afecciones pulmonares: “El macitentán se pagó en noviembre de 2024, en una compulsa realmente abierta, a $411 mil por unidad; pero en una de estas licitaciones truchas la misma droga terminó siendo vendida en $8.290.000 la unidad, una diferencia gigantesca”, enfatizó Indart en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana.

En la operatoria, narró el periodista, “dos droguerías más simulaban competir pero siempre quedaban relegadas” y remarcó que el fiscal sospecha cartelización pero, al menos por ahora, excluye explícitamente a la firma Los Cobaliquer, aunque subraya que hay pruebas en estudio sobre su eventual rol, lo que está siendo analizado en otra línea de investigación.

La causa suma hasta el momento más de quince personas bajo la lupa judicial, entre empleados directos y operadores externos. Indart subrayó que “cuatro de ellas están especialmente comprometidas, usaban los usuarios informáticos de otros empleados para disimular movimientos y sacar fondos sin ser detectados”. A esto se añaden, señaló, las menciones a dos personajes clave: Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavallán. “Calvete fue concejal, llegó a través de vínculos políticos en tiempos de Cambiemos y, junto con Achavallán (que hoy está detenido), figuraban como jefes paraestatales: no tenían cargo oficial, pero manejaban toda la operatoria”, reveló el periodista.

Uno de los puntos más resonantes de la investigación surge del incremento inexplicable en la facturación estatal: “El gasto total sólo en medicamentos dirigidos a la discapacidad fue de $30 mil millones, y siempre era direccionado a este circuito de empresas”, advirtió Indart. Según los fiscales, la operatoria detallada permitía garantizar en cada licitación adjudicada márgenes de sobreprecio de hasta veinte veces el valor en el mercado abierto.

Durante su columna, Indart también abordó la reacción de los distintos estamentos involucrados. “La defensa de Spagnuolo insiste en que todo fue regular y que no hay nada que lo incrimine directamente, pero los audios y las pruebas de las compulsas adulteradas le juegan en contra”, reflexionó, y añadió que “la investigación no hace foco sólo en funcionarios políticos sino también en los nexos empresariales y los haberes ilícitos de quienes participaron”.

En términos políticos, señaló que la exposición mediática del caso generó cruces entre distintos sectores de la coalición oficialista y la oposición, y la expectativa de que la declaración de Spagnuolo pueda dar más nombres. “Hay expectativa legítima porque detrás de la red aparecen figuras que llegaron a la Secretaría General de la Presidencia y otros organismos clave del Estado”, puntualizó Indart.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Cecilia Boufflet y RAmón Indart.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Corrupción ANDISDiego SpagnuoloLicitaciones fraudulentasAgencia Nacional de DiscapacidadArgentinaInfobae En VivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Ordenan indemnizar a una pasajera que se fracturó la muñeca al caer en una estación de trenes

Una mujer de 71 años deberá recibir una reparación económica tras sufrir lesiones al caer por un listón metálico defectuoso en una escalera. Un juez responsabilizó a la operadora ferroviaria y al Estado por daños sufridos

Ordenan indemnizar a una pasajera

Un futbolista agredió a una mujer policía durante un partido y ahora deberá indemnizarla

La condena también recayó sobre el club al que pertenecía el agresor y sobre el equipo rival. El hecho ocurrió en un encuentro de la Liga Marplatense en 2008

Un futbolista agredió a una

Tips Jurídicos: ¿Quiénes pueden ser testigos de un casamiento?

El matrimonio es un acto jurídico revestido de numerosas formalidades y deberes. Quienes dan fe de esa unión deben cumplir con ciertas pautas. ¿Podría un perro oficiar de testigo? Una inédita decisión administrativa abrió un nuevo espectro en torno al tema

Tips Jurídicos: ¿Quiénes pueden ser

ANDIS: cuatro droguerías recibieron $37.000 millones y vendieron algunos medicamentos al 2000% de su valor

A través de compulsas “reducidas”, se habría gestado una cartelización de empresas que operaban coordinadamente para quedarse con contratos millonarios. El miércoles indagarán a Diego Spagnuolo, ex director del organismo

ANDIS: cuatro droguerías recibieron $37.000

Una grieta en el pavimento, el reclamo de un ciclista y un fallo que obliga a pagar una indemnización

Un tribunal de San Nicolás obligó a un municipio a resarcir económicamente a un ciclista accidentado por el mal estado de una calle. Deberá reparar el daño físico, moral y psicológico

Una grieta en el pavimento,
DEPORTES
La desafiante postura de Inglaterra

La desafiante postura de Inglaterra ante el Haka de los All Blacks y la particular reacción de una figura que recorre el mundo

Un auto controlado por inteligencia artificial dio la sorpresa en un desafío contra un expiloto de la Fórmula 1

El incómodo momento que vivió Jannik Sinner por una foto de su nueva novia tras ganar el ATP Finals

El provocador análisis de un famoso periodista español sobre Dibu Martínez: “Humazo histórico”

El día que el corazón de Mika Hakkinen se detuvo 16 segundos en uno de los accidentes más extremos de la Fórmula 1

TELESHOW
Pampita habló del duro cuestionamiento

Pampita habló del duro cuestionamiento de su hijo Beltrán: “¿Vos estás saliendo con Enzo Fernández?“

La China Suárez describió la intimidad de su vida en Turquía con Mauro Icardi y sus hijos

El fuerte reclamo económico de Sabrina Rojas a Luciano Castro: “Antes que la casa en Mar de Cobo”

Daniela Christiansson ya preparó el bolso para el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Un buen comienzo”

Momi Giardina compartió la intimidad de su nuevo hogar: diseño contemporáneo, luz natural y un vestidor soñado

INFOBAE AMÉRICA

“Negociar es parte de la

“Negociar es parte de la cultura peruana, por eso nuestro modelo tuvo un encaje perfecto”

Viajar en tren será tendencia: 13 rutas internacionales debutan en 2026

El Museo del Louvre cerró una galería tras detectar una fragilidad estructural en las vigas del edificio histórico

Tragedia en la ruta sagrada: al menos 45 peregrinos indios murieron en un accidente de autobús en Arabia Saudita

La COP30 entra en una fase crítica con negociaciones estancadas