Comenzó el juicio político al juez Martín Poderti por el robo de 144 monedas de oro y se quebró ante el tribunal

El juez federal de Mar del Plata Martín Poderti lloró en el inicio del juicio en su contra

Este lunes comenzó en el Consejo de la Magistratura el juicio político a Martín Poderti, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, sobre quien pesa la acusación de haberse robado 144 monedas de oro que debía resguardar cuando era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. Durante la exposición de su defensa, a cargo del abogado Gastón Marano, el magistrado rompió en llanto cuando se dio a conocer que -como consecuencia del proceso- ya no puede mantener económicamente a sus cuatro hijos.

La acusación contra Poderti la llevan adelante los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi, y el camarista Diego Barroetaveña, todos ellos integrantes del Consejo. Buscan destituirlo por mal desempeño de sus funciones.

Según dieron por probado los acusadores, el juez de Mar del Plata accedió 19 veces a la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal de San Isidro del Banco Nación donde se resguardaban objetos de valor incautados en una causa de narcotráfico.

El entonces secretario “era la única persona que se encontraba habilitada para ingresar a la caja de seguridad, por cuanto él era el que tenía las dos llaves que se habían adjudicado”, precisó el juez Barroetaveña, quien se hizo cargo de la mayor parte de la exposición acusadora.

Según detalló, los ingresos de Poderti a la caja fuerte sucedieron entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, y habrían ocurrido a espaldas del juez Lino Mirabelli, titular del Juzgado en el que se desempeñaba, ya que no se dejaron constancias de los accesos en el legajo.

Martín Poderti, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, empezó a transitar el juicio político en su contra por mal desempeño. Foto: Consejo de la Magistratura

El robo de las monedas de oro se descubrió una vez que absolvieron a su dueño en la mencionada causa narco. Se trata de Rodolfo Tamborini, identificado como un asesor financiero al que vincularon con el empresario narco Gustavo Sancho, condenado por mover cocaína en avionetas.

El funcionario judicial que reemplazó a Poderti como secretario del Juzgado de San Isidro, Matias Petrionabe, notó el faltante cuando abrió la caja de seguridad para avanzar con la devolución de todos los objetos secuestrados.

De acuerdo a la reconstrucción que se ventiló ante el Tribunal de Enjuiciamiento, un peritaje determinó que la puerta de la caja no tenía ningún rastro de haber sido forzada, y la cerradura funcionaba perfectamente. La defensa cuestionó la metodología de dicha evaluación, llevada adelante por un cerrajero.

Por el robo de las monedas, en paralelo al jury, Poderti está procesado en una causa penal. El juez federal Emiliano Canicoba Corral lo envió a juicio y le dictó un embargo de 190 millones de pesos. Ese fallo fue confirmado en la Cámara de San Martín y el magistrado de Mar del Plata no logró que se revierta en la Cámara de Casación.

Ante el Consejo de la Magistratura, el integrante del TOF marplatense no solo debe responder por el presunto robo, sino también por el incumplimiento “flagrante, palmario y burdo” -según calificó la acusación- de su deber de preservación de los objetos puestos bajo custodia judicial.

La defensa del juez Poderti

El juez Martín Poderti no logró contener las lágrimas en varios momentos de la audiencia. Se quebró primero cuando el abogado Marano habló de cómo el proceso en su contra afectó su vida personal.

“El doctor Poderti ha sido privado del 100% de sus haberes. Ayer descubrió, tratando de llevar a su hijo al sanatorio Lomas, que no tiene más obra social. Es un verdadero muerto civil: no puede ejercer como juez, no tiene salario, no puede ejercer como abogado, no tiene manera de procurarse los ingresos necesarios para él y sus cuatro hijos”, dijo el defensor ante el Tribunal.

La acusación contra el juez Poderti la integran el juez de Cámara Diego Barroetaveña y los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi

La defensa también adelantó cuál es su hipótesis sobre el robo. Buscarán que declare como testigo un hombre preso por narcotráfico que tendría información sobre el caso “Marea Verde”, en el que Poderti intervino como juez de juicio. Según la versión del magistrado -que aún no fue profundizada del todo-, alguien estaría tomando una represalia contra él por la sentencia a 15 personas en una de las mayores causas narco de la ciudad balnearia.

A continuación, Marano reclamó la declaración de incompetencia del cuerpo para el juzgamiento de su defendido. Según su visión, no corresponde que lo someta a proceso el Consejo de la Magistratura porque los hechos que le imputan ocurrieron cuando era secretario, y no juez.

“Para que Poderti pueda sentarse en la silla de juez transcurrió un proceso en el que intervinieron todos los poderes, y en ese proceso fue visada su carrera y antecedentes, esto restringe la competencia de este jurado”, agregó la defensa.

Sobre este punto contestó el senador Luis Juez, integrante de la acusación. Negó categóricamente que los legisladores tuvieran conocimiento alguno del robo de las monedas de oro y la presunta vinculación del magistrado con el hecho cuando se trató su pliego en el Senado.

Luego de un cuarto intermedio la audiencia continuó con la declaración indagatoria del juez Poderti, que primero hizo una extensión de su defensa y luego aceptó responder preguntas de los jurados. Al cierre de este artículo continuaba dando testimonio.

El Tribunal que decidirá sobre el futuro del magistrado acusado lo integran los jueces de Cámara José María Escobar Cello -quien ejerce la presidencia- y Víctor Arturo Pesino, designado como vicepresidente.

Completan el cuerpo los senadores nacionales Rodolfo Suarez y Jesús Fernando Rejal, los diputados nacionales Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado federal matriculado Antonio Manuel Estévez.