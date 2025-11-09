Judiciales

Una agencia de viajes perdió un juicio y deberá indemnizar a pasajeros afectados por las restricciones durante la pandemia

Un tribunal consideró que la empresa no realizó gestiones ante la compañía aérea para obtener la devolución de los pasajes correspondientes a vuelos a Dubái y Bangkok que habían sido cancelados. Deberá pagar a los clientes el valor de los boletos, además de una indemnización por daño moral

Guardar
La Justicia condenó a una
La Justicia condenó a una agencia de viajes por no gestionar la reprogramación ni la devolución de pasajes cancelados por la pandemia de COVID-19. (Freepik)

Una pareja contrató un viaje turístico con salida desde Buenos Aires para recorrer el itinerario Buenos Aires–Dubái–Bangkok–Buenos Aires. El proyecto incluía vuelos de ida y vuelta y fechas programadas para 2020, época en la que las restricciones globales por la pandemia de COVID-19 interrumpieron la operación normal de la industria aérea y dejaron a miles de viajeros en situación de incertidumbre.

El viaje, que había sido planeado como una ocasión especial, no pudo concretarse. Tras la cancelación de los vuelos, la agencia de viajes que había gestionado la venta de los pasajes ofreció a los clientes opciones alternativas: les propuso la devolución del dinero o bien el cambio de fechas y rutas. Los pasajeros, ante la incertidumbre generada mundialmente por las restricciones de movilidad y la evolución de la pandemia, decidieron dejar sus tickets abiertos por dos años, con la expectativa de poder realizar el viaje más adelante.

La situación se mantuvo sin cambios durante 2021 y parte de 2022. Los compradores retomaron el contacto con la agencia en distintas ocasiones, pero el conflicto avanzó hacia la vía judicial ante la imposibilidad de reprogramar el viaje, obtener la devolución del dinero efectivamente o concretar otra solución satisfactoria. La agencia sostuvo que había cumplido debidamente con su papel de intermediaria y que el monto desembolsado originalmente fue percibido directamente por la compañía aérea, no quedando en su poder.

El fallo de la Cámara
El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial responsabilizó a la agencia por la falta de asistencia y acompañamiento a los pasajeros afectados. (Foto archivo: EFE/Justin Lane)

La controversia se trasladó entonces a la Justicia comercial. Los pasajeros argumentaron que la agencia no aseguró correctamente la reprogramación de los pasajes ni gestionó de modo eficaz su devolución, impidiéndoles acceder a alternativas acordes con sus expectativas. Además, reclamaron una compensación por daño moral por la frustración de un viaje que consideraban único y por el perjuicio causado.

La postura de la empresa

Por su parte, la empresa defendió su actuación apuntando que, como intermediaria en la venta de servicios turísticos, había agotado las gestiones posibles y ofrecido todas las alternativas que estaban a su alcance según la situación. Remarcó el contexto extraordinario que la emergencia sanitaria impuso en el sector, la avalancha de reprogramaciones y la mecánica internacional de los viajes afectados.

La sentencia revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial abordó todos los ejes del conflicto: la responsabilidad de los prestadores turísticos, el deber de información exigido por la ley, las alternativas reales que se ofrecieron y el alcance de la compensación por frustración e incertidumbre.

El tribunal destacó el deber
El tribunal destacó el deber de información y gestión activa que la ley impone a las agencias de viajes ante cancelaciones y emergencias. (Archivo: REUTERS/Denis Balibouse)

La resolución reconoció que, en el caso, la agencia de viajes tenía un deber contractual de resultado y debía probar qué gestiones efectivas había realizado para hacer valer los derechos de sus clientes en el contexto de la pandemia. El tribunal detalló que existía evidencia de apenas dos comunicaciones formales: una respuesta automática posterior a la cancelación y, tiempo después, una remisión a la gestión directa con la aerolínea sin asistencia ni acompañamiento. Se valoró como insuficiente el esfuerzo y la diligencia de la agencia, señalando que no probó tampoco haber reclamado el reintegro del dinero ante la compañía aérea ni haber ofrecido opciones equiparables al servicio originalmente pactado.

La Cámara resaltó que la normativa vigente impone a la agencia la obligación de informar a los viajeros sobre todas las alternativas disponibles y avanzar con gestiones efectivas, sobre todo frente a circunstancias extraordinarias que generan frustraciones y daños. La omisión de respuestas concretas se consideró un incumplimiento de los deberes básicos de intermediación.

Se hizo énfasis en que la ley protege a quienes consumen servicios turísticos y asigna a la agencia una función central de respaldo y representación frente a las compañías prestadoras. El fallo aclaró que la cancelación de los vuelos no fue imputable a la agencia, pero sí la ausencia de gestión activa tras la cancelación. Por esta razón, la firma fue responsabilizada por los daños sufridos por los pasajeros.

La resolución subrayó la importancia
La resolución subrayó la importancia de la representación efectiva del cliente por parte de los intermediarios turísticos en situaciones excepcionales. (Archivo: REUTERS/Tyrone Siu)

En cuanto a la compensación material, la Cámara dejó firme la condena a la agencia por el valor actual de dos pasajes de ida y vuelta en temporada alta en el itinerario originalmente reservado. Además, se ordenó pagar una indemnización de $1.000.000 en concepto de daño moral, suma considerada adecuada dado que no se acreditaron pruebas adicionales sobre la magnitud del perjuicio espiritual, pero sí la marcada frustración causada por la carencia de respuesta y la falta de acompañamiento en la crisis.

La sentencia también se refirió a la figura del daño punitivo, una sanción que puede aplicarse en casos de incumplimientos con gravedad manifiesta o mala fe acreditada. En esta ocasión, los jueces consideraron que el silencio de la agencia, aunque reprobable, no revestía la entidad suficiente para sancionar con una multa ejemplificadora. No encontraron pruebas de que la agencia hubiera actuado con deliberada intención de perjudicar ni de que se hubiera enriquecido injustamente, condiciones necesarias para aplicar ese tipo de castigo.

La decisión dejó sentada la importancia de que los intermediarios turísticos desplieguen no solo buena fe, sino gestiones activas que permitan al viajero acceder a alternativas viables y transparentes, aun en contextos excepcionales como los generados por la pandemia. El tribunal subrayó que la responsabilidad no se limita a garantizar la venta del servicio, sino que se expande a la representación efectiva del cliente ante imprevistos.

Ambos recursos de apelación, tanto por parte de los pasajeros como de la compañía, fueron rechazados. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos y ordenó a la agencia hacerse cargo de los gastos del proceso.

Temas Relacionados

Agencia de viajesCámara ComercialPandemiaIntermediaciónTurismoCancelación de vuelos

Últimas Noticias

Una pasajera se topó con un muro legal en su demanda contra una empresa de colectivos

La mujer había sufrido un accidente dentro de la unidad. La Cámara Civil confirmó que la acción judicial por lesiones no fue presentada dentro del plazo legal, confirmando la prescripción y el rechazo del reclamo

Una pasajera se topó con

La Corte anuló la absolución de una mujer que intentó ingresar marihuana a la cárcel donde estaba detenido su hijo

La acusada había sido absuelta en segunda instancia tras una condena inicial. El máximo tribunal ordenó ahora a la Cámara Federal de Casación Penal emitir un nuevo fallo sobre la responsabilidad de la acusada

La Corte anuló la absolución

Procesaron con prisión preventiva a la jueza riojana que pidió una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión

La exmagistrada Norma Abate de Mazzucchelli ya había sido destituida por mal desempeño tras conocerse la grave denuncia en su contra. Cuál es la pena prevista para este delito

Procesaron con prisión preventiva a

Revocan una sentencia y ordenan indemnizar a una pasajera que cayó dentro de un colectivo

En primera instancia la demanda había sido rechazada porque el juez consideró que el accidente no se pudo probar. Ahora la Cámara dio vuelta el fallo. El relato ante la perito psicóloga, clave en el proceso

Revocan una sentencia y ordenan

La Corte Suprema confirmó el archivo de tres denuncias por supuesta corrupción en la obra pública Córdoba

Las causas fueron iniciadas por legisladores provinciales e involucraron a funcionarios de las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, y a un juez en lo Penal Económico y Anticorrupción

La Corte Suprema confirmó el
DEPORTES
A 45 años de los

A 45 años de los míticos cuatro goles de Maradona a Gatti: la leyenda del “Gordito” y la frase que se convirtió en combustible

El perfil de Nicolás Ramírez, el árbitro que fue designado por tercera vez para impartir justicia en el Superclásico

La cuenta pendiente de Leandro Paredes en los Superclásicos entre Boca Juniors y River Plate

La calculadora del Superclásico: qué necesitan Boca Juniors y River Plate para clasificar a la próxima Copa Libertadores

El show de Messi en la clasificación del Inter Miami a semifinales: doblete, asistencia y conexión rosarina con Silvetti

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

INFOBAE AMÉRICA

Hungría afirmó que la exención

Hungría afirmó que la exención de las sanciones energéticas concedida por Donald Trump es “permanente y por tiempo indefinido”

Cómo es el imponente campus tecnológico que impulsa la innovación y mueve la economía global desde Corea del Sur

Trueno, la cara visible del hip hop argentino con conciencia social

“Frankenstein” en dos mil palabras: el relato que nació como un juego y nos sigue preguntando quién es el monstruo

Jennifer Lawrence deslumbra en ‘Mátate, amor’, la película basada en la novela de Ariana Harwicz