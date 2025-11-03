Judiciales

Tips jurídico: ¿El personal de seguridad privada está habilitado a detener una persona? ¿Y usar la fuerza pública?

En espectáculos deportivos o shows musicales puede ocurrir que algunas situaciones se salgan de control. ¿Hasta dónde puede actuar la seguridad privada? ¿Está permitido que ejerzan fuerza física?

Guardar
Seguridad privada/Imagen ilustrativa
Seguridad privada/Imagen ilustrativa

En los últimos años, la proliferación de espectáculos masivos, recitales y eventos deportivos ha multiplicado la presencia de personal de seguridad privada en todo tipo de establecimientos. En general, desarmados y de bajo perfil, su función es clara: contener eventuales situaciones que arruinen la armonía de un evento que debería ser inolvidable por su brillo y no por lo incómodo.

Suena lógico, también, siendo que los organizadores tienen responsabilidad frente a daños que puedan ocasionarse en la vida o las cosas de los protagonistas y de los asistentes. Sin embargo, en la práctica, surgen interrogantes: ¿puede un vigilador privado detener a una persona? ¿Tiene las mismas facultades que la policía? ¿Qué límites encuentra en su accionar?

Para responder a estas preguntas, primero es necesario entender que, en Argentina, en esencia la seguridad privada y sus facultades están determinadas por la normativa local según la jurisdicción. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.297 establece disposiciones sobre el funcionamiento de las agencias de vigilancia privada.

Dicha norma dispone que “los miembros de las agencias de seguridad privada actuarán conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes” y su accionar “deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas, así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas.” Como nota de color, los detectives privados también se rigen por esta normativa.

La ley bonaerense determina algunas exclusiones para desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada. Por ejemplo, no podrán trabajar en este rubro quienes hayan sido excluidos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia por delitos o faltas relacionadas con las actividades reguladas por la Ley 12.297, o posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por determinados delitos vinculados al ejercicio de la función de seguridad.

En el mismo sentido, los policías, miembros del servicio penitenciario, integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad o de inteligencia, mientras estén en actividad tampoco podrán ejercer labores de vigilancia de manera privada.

​Esto no significa que la tarea de las empresas de seguridad particular esté completamente separada del trabajo que realiza, por ejemplo, la policía. Tal como refiere la ley provincial, los prestadores de servicios de seguridad privada tienen el deber de cooperar y asistir a las autoridades policiales u organismos de persecución penal en relación con las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o protección se encuentren a su cargo. En el mismo sentido, deben comunicar en forma inmediata a la autoridad policial toda situación que implique algún riesgo para la integridad física de cualquier persona o para sus bienes.

Vigiladores privados/imagen ilustrativa
Vigiladores privados/imagen ilustrativa

La seguridad privada, en principio, no puede ejercer funciones propias de las fuerzas públicas. No puede investigar delitos, no puede portar armas sin autorización y —muy especialmente— no puede ejercer coerción física salvo en supuestos estrictamente excepcionales. Concretamente, y en relación a la detención de una persona por parte de un sujeto que no forma parte de ninguna fuerza de seguridad, el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) presenta un caso muy particular.

Según este artículo, una persona puede detener a otra cuando se la sorprende por ejemplo in fraganti cometiendo un delito. Es lo que se conoce como “detención ciudadana”. Pero esa posibilidad está limitada a un caso específico y no convierte a un particular ni al personal de seguridad en una fuerza del orden. En estos casos, esa detención se hace -claro- sin orden judicial y se debe entregar inmediatamente al detenido a la autoridad judicial o policial.

El caso del vigilador del recital

Un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (Sala V), dictado el 24 de septiembre de 2024, arroja luz sobre el asunto. En la causa “Rivero, R. R. s/incidente de nulidad”, el tribunal analizó la actuación de un agente de seguridad en el Movistar Arena, quien detuvo a una persona tras observar conductas sospechosas en un recital. El cacheo reveló la posesión de varios celulares cuya titularidad no pudo acreditar el detenido.

En su decisión, el tribunal recordó que en contratos de espectáculo público existe un deber de seguridad, por el cual el organizador tiene la obligación implícita de garantizar al público una experiencia segura. Esta obligación autoriza, en ciertos casos, la intervención de la seguridad privada en medidas mínimas y proporcionales, como impedir una salida sospechosa o realizar un control superficial, siempre que no se vulnere la integridad física ni los derechos fundamentales de la persona.

El fallo subrayó que el accionar del agente no fue arbitrario: respondió a una conducta objetivamente inusual y dio intervención inmediata a la policía, quien formalizó la detención y realizó la requisa con las garantías procesales correspondientes. La Cámara consideró que no hubo violación de garantías constitucionales y confirmó la legalidad del procedimiento.

Cabe destacar que los artículos 230 y 230 bis del CPPN regulan la requisa personal -un tema que amerita otro tip jurídico específico- y están dirigidos exclusivamente a las fuerzas de seguridad pública. En cambio, el rol de la seguridad privada se limita a prevenir situaciones de riesgo, alertar a las autoridades y resguardar el entorno. No obstante, y como en el caso referido, la seguridad puede actuar cuando hay un delito flagrante y de forma razonable, proporcional y con intervención posterior de la policía, lo que no implica en modo alguno que un agente privado se arrogue facultades inherentes de fuerzas estatales.

Temas Relacionados

tips juridicosseguridad privadavigiladores privadosdetencionesultimas noticias

Últimas Noticias

Una aerolínea deberá indemnizar a pasajeros que quedaron varados al inicio de la pandemia

Una familia argentina había denunciado que la empresa los abandonó en Turquía tras la suspensión del vuelo de regreso a Buenos Aires

Una aerolínea deberá indemnizar a

Se sometió a una cirugía para una biopsia, pero el hospital perdió la muestra y ahora deberá ser indemnizada

El caso se originó en 2002, cuando un hospital público de San Martín extravió una pieza quirúrgica que debía ser analizada por el área de Anatomía Patológica. La provincia de Buenos Aires deberá reparar el daño moral y reponer gastos

Se sometió a una cirugía

El fiscal Paul Starc de la UIF, querellante en el juicio de los cuadernos: “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”

El histórico investigador analiza el significado de la causa de cara al proceso que comenzará este jueves. El expediente como lección para la sociedad y el daño tal vez imposible de reparar

El fiscal Paul Starc de

Concesionarias deberán indemnizar a un cliente por vender un auto con kilometraje adulterado y desperfectos

El comprador enfrentó una sucesión de problemas mecánicos apenas retiró el auto. Las empresas condenadas deberán abonar un resarcimiento económico por ocultar el verdadero estado del vehículo. El tribunal impuso una sanción adicional

Concesionarias deberán indemnizar a un

Confirman condena contra una clínica estética por quemaduras durante una depilación definitiva

Una mujer, de 41 años, había sufrido lesiones de segundo grado. El tribunal ratificó el fallo que ordenaba reparar el daño físico y moral causado por la mala praxis

Confirman condena contra una clínica
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
Georgina Barbarossa habló de su

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes son los últimos ocho

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset

Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania

Las siete etapas de la conciencia, el modelo de Wilfried Nelles que redefine el crecimiento personal y emocional