Judiciales

Confirman condena contra una clínica estética por quemaduras durante una depilación definitiva

Una mujer, de 41 años, había sufrido lesiones de segundo grado. El tribunal ratificó el fallo que ordenaba reparar el daño físico y moral causado por la mala praxis

Guardar
La Cámara de Apelación de
La Cámara de Apelación de San Isidro confirmó la condena a una clínica estética por quemaduras durante una depilación láser

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro confirmó la condena a una clínica estética por provocar quemaduras de segundo grado durante un procedimiento de depilación definitiva. El tribunal rechazó los planteos de la paciente, una mujer de 41 años, vinculados con el monto de la reparación económica y la aplicación de intereses, y mantuvo la orden de indemnizar el daño físico y moral por la mala praxis.

El 21 de julio de 2011, la denunciante acudió a la clínica para someterse a una sesión de depilación definitiva con láser en la zona del pubis. Durante la tercera aplicación del tratamiento, comenzó a sentir un intenso malestar en la región tratada. La lesión derivó en una quemadura de segundo grado, catalogada de tipo AB. El peritaje médico determinó una incapacidad física del 12% a raíz de la lesión, lo que impactó tanto en su bienestar físico como en su esfera emocional e íntima.

Daño no sólo físico

La afectada explicó en el expediente revisado por Infobae que los efectos del daño no fueron solo físicos, ya que el tratamiento alteró su vida cotidiana y su capacidad para desenvolverse en entornos personales e íntimos. Debido a la severidad de la quemadura, la paciente tuvo que interrumpir el tratamiento en esa clínica y buscar atención médica de otro profesional, quien implementó un plan de recuperación para mitigar las secuelas de la intervención.

El mismo expediente señala que la intervención original no respondió a la necesidad requerida y que el personal interviniente no actuó con la diligencia apropiada en función del tipo de procedimiento realizado.

La paciente sufrió quemaduras de
La paciente sufrió quemaduras de segundo grado y una incapacidad física del 12% tras el procedimiento estético. (Shutterstock)

La sentencia de primera instancia fijó una indemnización de 8.000.000 de pesos, discriminada en dos partidas: 5.000.000 de pesos por incapacidad sobreviniente y 3.000.000 de pesos por daño moral. La mujer consideró insuficiente la reparación y reclamó un mayor resarcimiento por las lesiones padecidas. Solicitó además la aplicación de intereses desde la fecha del hecho.

Los planteos rechazados

Según consta en el fallo al que accedió Infobae, la Cámara desestimó los planteos de la parte actora. Los jueces sostuvieron que la ratificación de los montos respondía a la utilización del Salario Mínimo, Vital y Móvil como parámetro para calcular la reparación, y a criterios jurisprudenciales vigentes al momento del dictado de la sentencia. Subrayaron que la función de la apelación es constatar si la resolución fue justa en función de los elementos disponibles y no operar como mecanismo de actualización por inflación o variación salarial.

Sobre el daño moral, el fallo resaltó la afectación subjetiva provocada por las lesiones. Testimonios incorporados en el proceso confirmaron el impacto sobre la vida cotidiana, la pérdida de tranquilidad y las consecuencias sobre la integridad física y emocional de la reclamante. “La indemnización en este caso tiene su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria del dolor íntimo experimentado a raíz del hecho dañoso”, consignó el tribunal.

En relación a los intereses reclamados, el tribunal aclaró que la demanda original no incluyó ese requerimiento y, por tanto, no corresponde acceder a la pretensión de la actora de que se calculen desde la fecha del hecho. Explicaron los jueces que solo se aplicarán intereses si la clínica incurre en mora en el pago de la indemnización.

Temas Relacionados

mala praxisdepliación definitivadepilación láserindemnizaciónclínica estéticadaño moralquemaduras

Últimas Noticias

Concesionarias deberán indemnizar a un cliente por vender un auto con kilometraje adulterado y desperfectos

El comprador enfrentó una sucesión de problemas mecánicos apenas retiró el auto. Las empresas condenadas deberán abonar un resarcimiento económico por ocultar el verdadero estado del vehículo. El tribunal impuso una sanción adicional

Concesionarias deberán indemnizar a un

Causa Cuadernos: la disputa por el “cuarto juez” que libra Cristina Kirchner a días del juicio

A pedido de la fiscal, apartaron a la jueza suplente que había sido designada. En su lugar salió sorteado uno de los magistrados que condenó a la expresidenta en Vialidad y la defensa logró que se excuse. Por qué importa el juez sustituto

Causa Cuadernos: la disputa por

Los cuadernos de las coimas: el alegato contra la corrupción empresarial del fiscal Paul Starc

El titular de la UIF, querellante en la causa, se opuso a que los empresarios acusados compren su impunidad en el expediente con un fuerte discurso

Los cuadernos de las coimas:

Deberán indemnizar a un cliente por los retrasos y fallas en la remodelación de su cocina

El afectado había denunciado el “calvario” vivido durante la obra, que debía durar tres meses y se extendió por más de un año. La Justicia responsabilizó a las arquitectas y a la empresa fabricante de los muebles

Deberán indemnizar a un cliente

Vendieron un pasaje con un 99% de descuento y luego lo cancelaron: la Justicia falló contra la aerolínea

Era por un vuelo de Santiago de Chile a Sídney. El tribunal confirmó una condena contra la compañía, que deberá devolver el precio promedio actual del valor de un ticket aéreo para la misma ruta

Vendieron un pasaje con un
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 17 de Qatar: el formato, los 48 equipos y el fixture de Argentina

Es una de las fotos más recordadas de la vida de Maradona y detrás esconde una historia trágica y luminosa

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

TELESHOW
Gabriela Acher confiesa por qué

Gabriela Acher confiesa por qué elige el humor como estrategia de vida: “Te corre del lugar de víctima”

El salto sin red de Mica Lapegüe al unipersonal en teatro: “Me saca por completo de mi zona de confort”

El mensaje de apoyo de Marcelo Tinelli a su hija Juanita tras su profundo descargo: “Estamos muy tristes y preocupados”

Luciana Salazar y José María Muscari celebraron Halloween en una glamorosa fiesta secreta

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció la destrucción

Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva lancha narco en el Caribe y abatió a tres traficantes

Eduardo Sacheri, con la novela que le faltaba sobre Malvinas: “Lo que sembró Galtieri, lo cosechó Thatcher”

Las películas de Yorgos Lanthimos tienen un secreto bien guardado sobre su impactante estética visual

“¿Por qué mi sonido no iba a cambiar conmigo?“: Rosalía analiza su nuevo disco de pop vanguardista

Alerta en América Latina: la mortalidad por calor podría duplicarse hacia 2050, según un estudio científico