Guardar
Carlos Wagner y Cristina Kirchner
Carlos Wagner y Cristina Kirchner (NA)

Algunos de los empresarios acusados en la causa de los cuadernos de las coimas, que declararon como arrepentidos, ofrecieron sumas a simple vista siderales para lograr su sobreseimiento, una maniobra prevista en el artículo 59 del Código Penal.

Ángelo Calcaterra ofreció $2492 millones al Tribunal Oral Federal N°7 que se encargará de juzgarlo desde este 6 de octubre; Benito Roggio, $1875 millones. Enrique Pescarmona, otros $510 millones. Quítenle algunos ceros con la conversión al dólar, libre u oficial, y, en el fondo, no es tanto. El financista Ernesto Clarens hizo lo propio con un departamento en Miami y un yate amarrado en Miami también, valuados en más de un millón y medio de dólares.

Pero uno de estos empresarios imputados, arrepentido también, no hizo oferta alguna. Carlos Enrique Wagner es una estrella en la causa, ciertamente. No por su perfil. No es tan famoso; no es Roggio, Calcaterra o Pescarmona. Pero su cercanía con el poder kirchnerista fue notable.

También, fue una estrella por su rol en la historia.

Otras épocas: Roggio, Wagner, CFK
Otras épocas: Roggio, Wagner, CFK y De Vido en Casa Rosada

Wagner, mediante su defensa encabezada por el abogado Zenón Ceballos, decidió no hacer una oferta de dinero no por un acto de contrición, si uno prefiere un término religioso, para expresar culpa genuina. “Decisión política”, aseguran cerca de Wagner, pero nada tiene que ver con la política misma, sino con un poco de sentido común.

Cerca de Wagner, consideran lograr un sobreseimiento por plata es una causa perdida: la fiscal acusadora del proceso, Fabiana León y el fiscal federal Paul Starc, cabeza de la UIF, querellante en el caso, se opusieron con fuertes términos. “Es un trámite que consideramos inconducente”, continuaron.

Muchos de los empresarios, interesados en una puerta que había abierto el imputado Roberto Orazi, entraron a la reunión convocada por Zoom por el TOF N°7 la semana pasada para tantear las aguas, sin una propuesta de dinero inmediata. Luego, abrieron sus chequeras. El Tribunal N°7 aún no resolvió sobre las propuestas realizadas. Altas fuentes en Comodoro Py consideran sumamente difícil que la historia prospere. Mientras tanto, queda la causa que Wagner enfrenta.

Al contrario de otros empresarios, que solo pagaron coimas, el ex titular de la Cámara de la Construcción, hoy de 83 años, fue elevado a juicio por el juez Claudio Bonadio, acusado de ser un organizador de la asociación ilícita que supuestamente encabezaron De Vido y CFK, que lo recibían con reuniones gratas en la Casa Rosada, además del pago de siete sobornos. Ningún otro empresario fue acusado de ser un organizador.

La clave para esta imputación se centra en la declaración de otro arrepentido clave: el ex secretario de Obras Públicas José López, el hombre de los bolsos en el convento. López aseguró que Wagner era quién marcaba qué empresa sí, y qué empresa no para entrar en lo que llamaba “el club”.

José López en uno de
José López en uno de los juicios en su contra en Comodoro Py (Julieta Ferrario)

López aseguró, sin rodeos: “Yendo a lo específico, al tema que hoy nos convoca quiero manifestar que lo que planteó Wagner era así”.

“Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la secretaria de obra pública. Para comenzar durante el periodo 2005 - 2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz (nota: secretario privado de Néstor Kirchner, fallecido en 2016) para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran hacer su objetivo".

“Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento, se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenia anticipo financiero sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobrara el cinco por ciento”, continuó el ex secretario.

De acuerdo a la imputación del juez Bonadio, Wagner pagó, al menos, un millón y medio de dólares en presuntos sobornos con la firma Esuco SA, a lo largo de tres años, con Roberto Baratta y su secretario personal, Nelson Lazarte, como cobradores. Al menos dos de estos pagos habrían llegado hasta Cristina Kirchner.

Las coimas que habría pagado
Las coimas que habría pagado Carlos Wagner: fragmento de la elevación a juicio firmadas por Claudio Bonadio

Con el tiempo, Wagner intentó retroceder en su confesión, asegurando que fue realizada bajo coerción, sin éxito, un planteo que llevó hasta la Corte Suprema y que el máximo tribunal rechazó en julio último.

En la investigación, en el marco de un acuerdo de colaboración, el empresario, que había sido detenido inicialmente por orden del juez Bonadio, confesó que pagó coimas y describió cómo funcionaba el sistema de cartelización de la obra pública a través de determinadas empresas que recibían contratos en la gestión del kirchnerismo. Según aseguró, negociaba con De Vido la entrega de los pagos como adelantos de obra que pagaba el Estado. El análisis al teléfono de Baratta reveló llamados directos con el segundo del ex ministro de Planificación.

Temas Relacionados

Carlos WagnerJosé LópezCausa de los cuadernosCuadernos de las coimasCorrupciónJulio De VidoCristina Fernández de Kirchnerúltimas noticias

Últimas Noticias

El Consejo de la Magistratura avanza en la modernización de las estadísticas judiciales con apoyo de la sociedad civil

La consejera Jimena de la Torre encabezó una reunión para impulsar el “Plan Estadístico Nacional”, que apunta a proveer información confiable para la adopción de decisiones públicas con datos verificables

El Consejo de la Magistratura

Tras un fallo de la Corte, pidieron la detención del iraní que operó en Argentina una red internacional de documentos falsos

Vendía cédulas de identidad y pasaportes para facilitar el tráfico ilegal de personas en todo el mundo. Cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza saltó una alerta naranja, pero igualmente logró ingresar al país

Tras un fallo de la

Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner y otros condenados deberán pagar casi $685.000 millones

La Sala IV del máximo tribunal penal ratificó el decomiso solidario y avaló el uso del Índice de Precios al Consumidor para actualizar el monto fijado por el Tribunal Oral Federal N°2

Vialidad: Casación confirmó que Cristina

El gendarme que hirió a Pablo Grillo dijo ser inocente y aseguró que usó el lanzagases de acuerdo con el manual de uso

Héctor Guerrero fue indagado por el delito de tentativa de homicidio del fotógrafo que cubría la marcha de los jubilados frente al Congreso, el pasado 12 de marzo del año pasado. Remarcó que jamás tuvo intención de lastimar a nadie

El gendarme que hirió a

Un juez condenó al Ejército a indemnizar a la viuda y los hijos de un oficial fallecido en un torneo de equitación

La sentencia estableció que la muerte del militar, de 34 años, fue un accidente durante un acto de servicio. El fallo rechazó la demanda contra la Federación Ecuestre Argentina y el Club Hípico Militar San Jorge

Un juez condenó al Ejército
ÚLTIMAS NOTICIAS
Río Negro consiguió aval para

Río Negro consiguió aval para iniciar el proceso de exportación de GNL a través de buques licuefactores flotantes

Barrionuevo le apuntó a Camaño porque no se vota en Gastronómicos y dijo: “Ahora voy a ir contra los jueces vinculados con los Recalde”

Para Orlando Ferreres la economía crecerá 4,3% este año, muy por debajo del proyecto de Presupuesto 2026

La trastienda del cónclave de Milei en Olivos: la estrategia para octubre y las dos provincias a reforzar

Cruje el PRO en Diputados: el trasfondo de la pelea entre Ritondo y Lospennato y la probable ruptura tras las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Científicos alertaron sobre la erosión

Científicos alertaron sobre la erosión acelerada de los arrecifes de coral del Caribe por el cambio climático

EEUU difundió imágenes de su imponente despliegue militar en Puerto Rico y el Caribe para combatir el narcoterrorismo

David Gilmour revive la magia de Pink Floyd con un monumental show de imagen y sonido

Las memorias de Charlie Sheen: historias salvajes, humor ácido y el lado desconocido de una estrella polémica

Un libro en cinco mil palabras: “Los miserables”, el hombre preso por robar pan y la encrucijada entre lo correcto y lo humano

TELESHOW
Quiénes son los argentinos nominados

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2025: Ca7riel y Paco Amoroso encabezan la lista con 10 nominaciones

Beto Casella: “Cuando mi mamá falleció, mi papá perdió la cordura”

La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

La reacción de Yanina Latorre luego de que Marixa Balli rechazara una invitación de Ángel de Brito: “Es una desagradecida”

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”