El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

El fiscal Federal Carlos Stornelli quedó formalmente a cargo de la investigación de la denuncia presentada por el Gobierno Nacional por supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En su requerimiento de instrucción, Stornelli había adelantado que no impulsará medidas sobre las fuentes de los periodistas por mandato constitucional, “sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”. Dichas medidas de carácter “invasivo” incluyen la inviolabilidad del domicilio mediante allanamientos, “salvo orden fundada de juez competente”.

Ampliación de la denuncia

Martín Menem, Karina Milei y Lisandro Almirón, la semana pasada en una caminata en Corrientes

Paralelamente, el abogado Fernando Soto, presentó este miércoles en el juzgado de Ercolini una ampliación de dicha denuncia, donde reclamó investigar al usuario @estoesdopamina de la red social” X” quien bajo el seudónimo de “Dopamina”, publicó otro audio atribuido a Karina Milei que mencionaría al titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem. Soto dudó de la veracidad de dicho audio pero enfatizó que el mismo se habría obtenido de manera clandestina.

Ante ello, Menem salió a aclarar que el audio, “en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados” donde se realizan diversas reuniones para coordinar la labor parlamentaria “y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

Asimismo, el titular de la Cámara Baja sostuvo que el rol de Karina Milei en dichos encuentros es de conducción política además de “asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

Para Soto, no hay dudas de que todo se trató de una labor desarrollada deliberadamente, “reservando audios obtenidos ilícitamente para luego ir revelándolos en “episodios”, a medida que se acerca el tiempo de las elecciones provinciales y nacionales, ya próximas, lo que verosímilmente implica una actividad de “grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral” y que lo que hay detrás de esto es una organización “con fines claros de espionaje ilegal con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social”, ahora apuntando al Poder Legislativo.

En otro orden, y luego de presentarse ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación en las últimas horas, Jorge Rial y Mauro Federico, los periodistas del streaming “Carnaval”, que dieron a conocer una parte de los audios así como también revelaron los del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por presuntos cobros de sobornos, están ultimando los detalles de su apelación de la medida cautelar dispuesta por el juez federal Alejandro Maraniello, donde prohíbe la difusión de cualquier material audiovisual relacionado a Karina Milei.