Vialidad: le otorgaron la prisión domiciliaria a Nelson Periotti y deberá usar tobillera electrónica

Nelson Periotti

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py le otorgó hoy la prisión domiciliaria al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, condenado a seis años de prisión en la causa “Vialidad” junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juez Jorge Gorini aceptó el pedido de la defensa por cuestiones de edad y de salud. Al igual que a la ex mandataria, a Periotti se le impuso el uso de una tobillera electrónica y deberá presentar una lista de familiares, médicos y abogados para que pueden visitarlo sin autorización judicial.

Periotti, luego de Cristina Kirchner, es el segundo de los nueve condenados en la causa en recibir la prisión domiciliaria. Los siete restantes están presos en la cárcel federal de Ezeiza y dos de ellos también pidieron la detención en su casa -el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi- que están a la espera de la resolución.

Periotti se presentó la semana pasada en el tribunal para quedar detenido y comenzar a cumplir la condena. Días antes su defensa había pedido la prisión domiciliaria por problemas de salud y por su edad, 79 años y el tribunal le pidió al Cuerpo Médico Forense un informe sobre su estado médico.

Los especialistas concluyeron que el ex funcionario atraviesa “una importante fragilidad general, atribuible a la edad y a múltiples comorbilidades, entre ellas las de orden endocrinológico y cardiológico” y que la detención en una cárcel “dificultaría la obtención de atención médica inmediata, podría desencadenar más rápidamente complicaciones clínicas por estrés”.

El fiscal Diego Luciani dictaminó por rechazar el pedido de prisión domiciliaria. Señaló que en el actual estado de salud del ex funcionario “el encierro carcelario pueda implicar un menoscabo a la vida o a la integridad personal del peticionante, más allá de las dolencias que han sido descriptas y, naturalmente, de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”.

Para el juez Gorini se dan “razones humanitarias” para otorgarle la prisión domiciliaria. Explicó que tiene 79 años -la ley dice que a partir de los 70 la edad puede ser un motivo para la detención en una casa-, que presenta enfermedades que los médicos concluyeron que lo llevan a un estado de salud frágil, que la atención en la cárcel no está garantizada para su cuadro y que se trata de un adulto mayor que se acerque a la edad de expectativa de vida.

La cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido Periotti

“El estado de situación hasta aquí descripto, a mi entender, resulta suficiente para tener por acreditado el grado mayor de vulnerabilidad que justifica la especial protección, a través de la previsión de la posibilidad del juez de conceder la prisión domiciliaria, para personas de más de setenta años de edad”, sostuvo el magistrado.

“En definitiva, la concesión de la prisión domiciliaria es la solución que mejor atiende a la situación de Néstor Guillermo Periotti en su realidad biológica y existencial, contemplando las posibles contingencias que acarrearía su encierro en una institución penitenciaria y por esa razón es que ha de resolverse favorablemente su petición”, concluyó el magistrado.

Otros dos condenados esperan la resolución de sus pedidos de prisión domiciliaria. La defensa de Pavesi la solicitó por sus 74 años y porque requiere asistencia mecánica de respiración por las noches. Por su parte, la defensa oficial de López señaló que el ex funcionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También que no puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

López volvió a la cárcel de Ezeiza donde había estado preso por el caso de los bolsos con nueve millones de dólares por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.