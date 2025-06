La Justicia utilizará Inteligencia Artificial para desarrollar un asistente virtual

Arranca un juicio contra dos ex presidentes del INCAA por una defraudación con los subsidios al cine Liliana Mazure y Jorge Álvarez, que estuvieron a cargo de ese organismo entre 2003 y 2012, serán juzgados en Comodoro Py. Cómo eran las maniobras para desviar fondos públicos

Ruta del dinero K: Fabián Rossi y otros cuatro condenados ya están detenidos y el restante debió ser hospitalizado El ex apoderado de SGI y ex pareja de Iliana Calabró fue a las 9 horas a los tribunales federales para quedar a disposición de la Justicia. Lo mismo hicieron el resto de los acusados, excepto Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, que se internó por problemas de salud el viernes cuando se ordenó su detención