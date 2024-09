La cúpula del Ministerio de Justicia se reunió con la Cámara Federal de Comodoro Py: los temas en agenda

Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio (Ministerio de Justicia)

Era una reunión pendiente desde que se inició el Gobierno de Javier Milei y, por cuestiones de agenda, recién tuvo lugar ahora, dijeron a Infobae los protagonistas. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro Sebastián Amerio, visitaron este jueves los tribunales de federales de Comodoro Py para reunirse con los integrantes de la Cámara Federal porteña en pleno. Durante una hora y café de por medio, los representantes de la administración nacional pasaron revista de las iniciativas que impulsan para avanzar con la implementación del código acusatorio, el juicio en ausencia y el juicio por jurados, mientras que los jueces le hicieron saber su preocupación por la demora en la cobertura de vacantes.

Apenas arrancó el gobierno de Javier Milei, Cúneo Libarona y Amerio desembarcaron en una reunión protocolar en el primer piso en la Cámara Federal de Casación Penal, en donde el mensaje fue “trabajen sin presiones” y se habló de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ahora, casi diez meses después, los funcionarios nacionales volvieron a los famosos tribunales federales de Retiro para reunirse con los miembros de la Cámara Federal: los jueces de la Sala I Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens; y de la Sala II Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

“Fue agenda abierta”, dijeron a este medio testigos del encuentro. Según se explicó, Cúneo Libarona ya había motorizado otras reuniones con diferentes cámaras federales de otros puntos del país, pero quedaba pendiente el encuentro con el tribunal que decide el destino de las causas narcotráfico y corrupción más resonantes. Por cuestiones de organización no se había hecho posible antes y quedó agendado para hoy. “Los dejamos para el final”, fue el comentario que se rompió el hielo.

Edificio de Comodoro Py 2002 (Maximiliano Luna)

En la austera sala de videoconferencias del segundo piso del edificio, los jueces escucharon al ministro Cúneo Libarona que repasó los proyectos del oficialismo para llevar adelante las reformas en la justicia. Se habló de la implementación del Código Procesal que ya se puso en vigencia en Santa Fe y Mendoza-San Juan- San Luis (ya funcionaba desde 2019 en Salta y Jujuy) y que antes de fin de año quieren que se aplique en la jurisdicción de General Roca y Comodoro Rivadavia.

Los jueces quisieron saber cuándo desembarcaría en los tribunales de Comodoro Py. Pero no hubo una fecha concreta. Es que Cúneo Libarona explicó que precisamente para ponerlo en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal se necesita una gran cantidad de recursos económicos y por eso se estaba a la espera de gestiones para sacar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras tanto, se va a estar poniendo en vigencia en el resto de los otros puntos del país.

En la reunión, el ministro hizo hincapié en los proyectos de ley enviados al Congreso Nacional. Esta semana, Amerio estuvo en distintas comisiones de la Cámara de Diputados promoviendo la implementación de los juicios por jurados a nivel nacional y federal. Están previstos en la Constitución Nacional desde 1853, pero el Congreso de la Nación nunca sancionó una ley que los reglamente. La otra iniciativa que motorizó el Ejecutivo es la puesta en vigencia del juicio en ausencia.

Esa iniciativa -que no enamora a muchos constitucionalistas- es seguida con atención por los jueces de la Cámara Federal, sobre todo porque en los tribunales de Comodoro Py radica la causa AMIA, el atentado ocurrido hace 30 años que mató a 85 personas en la mutual judía. El juez Farah mencionó en la reunión que él mismo había promovido esa idea cuando le tocó opinar sobre la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán que firmó el Gobierno de Cristina Kirchner con Irán -pacto por el que más tarde la ex presidenta fue denunciada por Nisman y enviada a juicio por encubrimiento al atentado- como una manera de destrabar el avance de la investigación.

En la reunión también se habló de la importancia que tiene para el Gobierno Nacional avanzar con el decomiso de bienes y su ejecución. “Que el dinero del delito vuelva a los argentinos” dicen en los pasillos oficiales. Según los participantes del encuentro, no hubo ninguna mención a causas en trámite. “El Gobierno no se mete con las causas.”, insistieron los funcionarios. “La aclaración de que no se interfiere y ni se pide por causas cayó muy bien en tribunales”, señalaron fuentes judiciales.

Hubo una preocupación que sí hicieron saber los jueces y que no es nueva para el mundo judicial: la gran cantidad de vacantes. De hecho, en Comodoro Py, solo de los 12 juzgados federales, hay cuatro sillas vacías y un reciente problema de salud hizo que el juez Marcelo Martínez De Giorgi también se ausentara temporalmente. Pero no es un fenómeno que afecte solo a Comodoro Py. Los jueces de la Cámara Federal también vienen actuando en las causas del fuero penal económico donde solo hay dos de los seis cargos ocupados. El Gobierno tomó nota del asunto, pero los funcionarios aclararon -casi sin que hiciera falta- que el tema no depende solo del del Ejecutivo.